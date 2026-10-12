Al Nassr kembali menemukan keseimbangannya di Liga Champions Asia Elite setelah meraih kemenangan 3-1 atas klub Uzbekistan, Neftchi, pada Senin malam, dalam laga pekan kedua yang menyaksikan penampilan gemilang Cristiano Ronaldo, di samping sejumlah kejadian menarik dan cedera yang memicu kekhawatiran di skuad "Al Alami".

Kemenangan tersebut memberi Al Nassr kesempatan untuk memperbaiki jalannya di pentas benua, setelah mengawali perjalanan dengan kekalahan berat 0-4 dari Al Ain di kandang lawan. Kali ini mereka bangkit dan menyabet tiga poin berkat dua gol dari Angelo dan Ronaldo, ditambah satu gol bunuh diri yang dicetak bek klub Uzbekistan itu ke gawangnya sendiri.