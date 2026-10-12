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Video: Al Nassr kembali bangkit di Liga Champions Asia pada malam penuh cedera dan kilau Ronaldo

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona
Al Nassr FC
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Arab Saudi
Uzbekistan
Portugal

Penampilan gemilang dari Al Alami

Al Nassr kembali menemukan keseimbangannya di Liga Champions Asia Elite setelah meraih kemenangan 3-1 atas klub Uzbekistan, Neftchi, pada Senin malam, dalam laga pekan kedua yang menyaksikan penampilan gemilang Cristiano Ronaldo, di samping sejumlah kejadian menarik dan cedera yang memicu kekhawatiran di skuad "Al Alami".

Kemenangan tersebut memberi Al Nassr kesempatan untuk memperbaiki jalannya di pentas benua, setelah mengawali perjalanan dengan kekalahan berat 0-4 dari Al Ain di kandang lawan. Kali ini mereka bangkit dan menyabet tiga poin berkat dua gol dari Angelo dan Ronaldo, ditambah satu gol bunuh diri yang dicetak bek klub Uzbekistan itu ke gawangnya sendiri.

  • Angelo membuka keunggulan, Ronaldo menggandakannya

    Al Nassr memulai pertandingan dengan ambisi jelas untuk menuntaskan laga lebih awal, namun mereka mendapat pukulan tak terduga ketika pemain Prancis Kingsley Coman meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-13, sehingga tim kepelatihan terpaksa melakukan pergantian dini, sebelum akhirnya tim mampu memaksakan keunggulan mereka secara bertahap.



    Pada menit ke-33, Angelo berhasil membuka keunggulan setelah memanfaatkan umpan silang di dalam kotak penalti, mengarahkan bola ke dalam gawang dan memberi Al Nassr keunggulan.

    Tiga menit sebelum babak pertama berakhir, Cristiano Ronaldo tampil untuk memperbesar hasil setelah mencetak gol kedua pada menit ke-42, menempatkan timnya dalam posisi yang relatif nyaman sebelum jeda.




  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Blunder Boschilia terulang lagi, gol salah sasaran

    Memasuki awal paruh kedua, Navbahor berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-51, setelah Alisher Odilov memanfaatkan kesalahan fatal Nawaf Boushal untuk menggetarkan jala gawang Al Nassr dan menghidupkan kembali ketegangan pertandingan, sekaligus menempatkan tuan rumah di bawah tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan keunggulan mereka.

    Tugas tim asal Uzbekistan itu semakin berat pada menit ke-65, setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada gelandang Ali Bayev akibat pelanggaran keras terhadap Mohamed Simakan, bek Al Nassr, sehingga Navbahor harus menuntaskan laga dengan sepuluh pemain.

    Al Nassr memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menambah gol ketiga pada menit ke-78, setelah Bojan Cechar, bek Navbahor, mencetak gol ke gawangnya sendiri, memberikan "Al Alami" sebuah gol yang memperkuat keunggulan mereka dan mendekatkan tim pada kemenangan, sebelum menit-menit terakhir pertandingan.

  • Cedera yang mengkhawatirkan Al Nassr meski meraih kemenangan

    Meski Al Nassr unggul tiga gol berbalas satu, laga tersebut tidak lepas dari kekhawatiran di dalam skuat mereka, sebab Mohamed Simakan harus meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera akibat pelanggaran yang membuat pemain Nefchi diganjar kartu merah, dan itu terjadi setelah tim sudah kehilangan tenaga Coman pada awal babak pertama.

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    Dengan demikian, Al Nassr keluar dengan kemenangan penting yang membawa mereka kembali ke jalur hasil positif di kompetisi benua tersebut, setelah menambah koleksi poin mereka menjadi tiga, dengan memanfaatkan efektivitas lini serang dan keunggulan jumlah pemain atas lawannya.

    Namun tim kepelatihan akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan jenis cedera yang dialami Coman dan Simakan, di saat tim berharap dapat membangun kesuksesan dari kemenangan ini dan melanjutkan perjalanan di Asia dengan performa yang lebih baik.

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