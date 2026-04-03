Video.. Al-Nasr Memperlebar Keunggulan di Puncak Klasemen Liga Roshen pada Malam Kembalinya Ronaldo

Bintang Portugal itu memimpin Al-Ittihad untuk mengalahkan Al-Najma

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim Al-Nassr, memimpin timnya meraih kemenangan dramatis dengan skor 5-2 atas Al-Najma pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, setelah menampilkan performa luar biasa yang berperan besar dalam menentukan kemenangan bagi "Al-Alamy".

Dengan hasil ini, tim Al-Nassr mengumpulkan 70 poin di puncak klasemen Liga Pro, memperlebar jarak dengan Al-Hilal yang berada di posisi kedua menjadi 6 poin, sebelum "Al-Za'im" bertanding melawan Al-Taawoun, besok Sabtu pada putaran yang sama.

Empat gol Al-Nassr dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan (menit 45+8), Sadio Mané (dua gol) (45+9 dan 90+5), serta Cristiano Ronaldo (dua gol) (menit 56 dan 73), sedangkan dua gol Al-Najma dicetak oleh Rakan Rajeh (menit 44) dan Filipe Cardoso (menit 47).

    Kembalinya Cristiano Ronaldo

    Pertandingan ini menandai kembalinya Cristiano Ronaldo bermain bersama Al-Nassr, setelah absen selama 34 hari.

    Ronaldo absen dalam dua pertandingan terakhir di Liga Roshen akibat cedera otot paha belakang, sebelum akhirnya pulih dan pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, memutuskan untuk memasukkannya ke dalam susunan pemain inti.

    Baca juga.. Meniru jejak Real Madrid dan Manchester United.. Ronaldo menorehkan sejarah bersama Al-Nassr

    Legenda Portugal ini tampil menawan dengan mencetak dua gol indah ke gawang tim tamu, membawa timnya menuju puncak klasemen.


    • Iklan
    Ancaman yang tak kunjung berhenti

    Al-Nasr memulai pertandingan dengan sangat agresif dan mengancam gawang Al-Najma melalui tendangan dari Abdullah Al-Hamdan, penyerang tim tersebut, yang meleset tipis di sebelah tiang kiri.

    Pada menit ke-17, Cristiano Ronaldo melepaskan tendangan keras, yang ditepis oleh kiper Al-Najma, dan berujung pada tendangan sudut.

    Pada menit ke-27, Ronaldo kembali mengancam gawang Al-Najma, setelah menerima umpan di dalam kotak penalti, namun tendangannya membentur kaki para pemain belakang lawan.

    Pemain Kroasia, Marcelo Brozović, melepaskan tendangan keras pada menit ke-34, namun bola melintas di samping tiang kanan gawang Al-Nassr.

    Hanya satu menit kemudian, Ronaldo menerima umpan dari pemain Senegal Sadio Mané, yang membuatnya berhadapan langsung dengan kiper Al-Najma, namun tendangannya justru mengenai tubuh kiper tersebut.


  • Al-Najma mengejutkan Al-Nasr

    Di tengah tekanan gencar dari Al-Nasr, Al-Najma berhasil mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol pertama melalui Rakan Rajeh pada menit ke-44 babak pertama.

    Gol Rajeh tercipta setelah ia menerima umpan indah di dalam kotak penalti, lalu mengarahkannya ke gawang, memanfaatkan kesalahan kiper Brasil, Pinto, untuk mencetak gol.



  • Al-Nasr mengalahkan Al-Najma dalam waktu 86 detik

    Al-Nasr memutuskan untuk menghukum tamunya, Al-Najma, dengan mencetak dua gol luar biasa hanya dalam waktu 86 detik, melalui Abdullah Al-Hamdan dan Sadio Mané setelah penampilan yang sangat mengesankan.

    Al-Nasr memutuskan untuk menghukum tim tamu hanya dalam waktu 86 detik, di mana Abdullah Al-Hamdan menyamakan kedudukan pada menit kedelapan waktu tambahan.



    Ini merupakan gol keempat Al-Hamdan bersama Al-Nassr di semua kompetisi, dengan tiga gol di Liga Roshen dan satu gol di Liga Champions Asia 2.

    Bintang Senegal, Sadio Mané, kembali mencetak gol indah melalui tendangan roket, di mana ia melewati sisi kiri dan mengarahkan bola ke gawang, kurang dari satu menit kemudian.

    Mani kembali mencetak gol setelah absen selama 34 hari, di mana gol terakhirnya tercipta saat menghadapi Al-Fayha pada 28 Februari lalu.


  • Bintang Kembali Lagi

    Hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, Felipe Cardoso berhasil mencetak gol penyama kedudukan untuk Al-Najma, setelah menerima umpan indah di dalam kotak penalti.

    Pemain Al-Najma itu berhasil menerobos dengan apik ke dalam kotak penalti dan mengarahkan bola ke gawang dengan sangat cerdik, sehingga membawa pertandingan kembali ke titik awal.



    Ronaldo membalikkan keadaan

    Ronaldo membalikkan keadaan melawan Al-Najma dengan mencetak dua gol gemilang, yang menjadi gol kelimanya musim ini di Liga Roshen, di mana ia mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-56 dan tendangan keras pada menit ke-73.



    Gol pertama Ronaldo, yang menjadi gol ketiga Al-Nassr, tercipta dari tendangan penalti yang diperoleh sang pencetak gol legendaris sepak bola, yang kemudian ia konversi menjadi gol.

    Gol kedua tercipta melalui tendangan keras, di mana ia menerima umpan indah dari Nawaf Bushel dan mengarahkannya ke gawang dengan kekuatan besar.



  • Al-Nasr menunjukkan dominasinya

    Setelah gol kedua Ronaldo, pertandingan menjadi lebih mudah bagi Al-Nassr, di mana pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, melakukan beberapa pergantian pemain, yang paling menonjol adalah keluarnya "El Don" dan masuknya beberapa pemain seperti Haider Abdulkarim, Abdullah Al-Khaibari, dan pemain lainnya.

    Al-Nassr berhasil mengakhiri pesta gol dengan mencetak gol kelima melalui Sadio Mané pada menit kelima waktu tambahan, setelah menerima umpan dari pemain pengganti Salem Al-Najdi, yang kemudian diselesaikannya ke gawang.



