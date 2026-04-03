Video.. Al-Nasr Memperlebar Keunggulan di Puncak Klasemen Liga Roshen pada Malam Kembalinya Ronaldo

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim Al-Nassr, memimpin timnya meraih kemenangan dramatis dengan skor 5-2 atas Al-Najma pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, setelah menampilkan performa luar biasa yang berperan besar dalam menentukan kemenangan bagi "Al-Alamy".

Dengan hasil ini, tim Al-Nassr mengumpulkan 70 poin di puncak klasemen Liga Pro, memperlebar jarak dengan Al-Hilal yang berada di posisi kedua menjadi 6 poin, sebelum "Al-Za'im" bertanding melawan Al-Taawoun, besok Sabtu pada putaran yang sama.

Empat gol Al-Nassr dicetak oleh Abdullah Al-Hamdan (menit 45+8), Sadio Mané (dua gol) (45+9 dan 90+5), serta Cristiano Ronaldo (dua gol) (menit 56 dan 73), sedangkan dua gol Al-Najma dicetak oleh Rakan Rajeh (menit 44) dan Filipe Cardoso (menit 47).