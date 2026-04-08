Goal.com
Live
سامي الجابر
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video.. Al-Jaber: Al-Ahli dirugikan demi kepentingan Al-Nassr.. dan kesalahan wasit tidak bisa diabaikan

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Al Akhdoud vs Al Nassr FC
Al Akhdoud
Al Nassr FC
Arab Saudi

Legenda Al-Hilal Melontarkan Pernyataan Pedas

Melalui Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, mengungkapkan ketidakpuasannya yang mendalam terhadap wasit dalam pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha, dengan menjelaskan bahwa wasit tersebut jelas-jelas tidak menegakkan keadilan.

Pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha berakhir imbang 1-1 pada Rabu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Profesional Saudi Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai dengan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, terutama tidak diberikannya dua tendangan penalti untuk Al-Ahli, yang menyebabkan kemarahan tim tersebut beserta pelatih dan para pemainnya. Baca selengkapnya

  • Penindasan itu sangat terang-terangan.

    Sami Al-Jaber mengatakan dalam wawancara di program "Nadina" Saudi: "Jika para pendukung Al-Ahli berbicara tentang ketidakadilan, maka tim ini memang dirugikan demi kepentingan Al-Nassr, pesaing utama dalam perebutan gelar juara."

    Dia menambahkan: "Al-Ahli harus memberikan respons yang kuat dengan meraih kemenangan atas Al-Nassr dalam pertandingan berikutnya antara keduanya."

    Sami Al-Jaber berpendapat bahwa liga masih terbuka, di mana ia mengatakan: "Persaingan belum berakhir dan setiap tim memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan serta peluang masih terbuka bagi semua pihak".

  • Akuntabilitas Pemerintahan

    Sami Al-Jaber menegaskan bahwa Komite Wasit Federasi Sepak Bola Arab Saudi harus segera memulai penyelidikan atas insiden tersebut, terutama setelah pernyataan pemain Inggris Ivan Toney yang menuduh wasit melakukan beberapa hal.

    Al-Jaber mengatakan: "Terlepas dari candaan atau cuitan para penggemar, Al-Ahli mengalami ketidakadilan dan wasit tidak menerapkan keadilan, dan ia harus dihukum jika terbukti bersalah."

    Dia menambahkan: "Kesalahan wasit dalam penalti tidak bisa diabaikan dan Federasi Sepak Bola Saudi harus menyelesaikan masalah ini."

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    Persaingan yang sengit

    Hasil imbang Al-Ahli membuat persaingan semakin ketat, di mana "Al-Raqi" kini mengoleksi 66 poin di posisi ketiga, tertinggal dua poin dari Al-Hilal.

    Al-Hilal berhasil meraih kemenangan atas Al-Khulud dengan skor 6-0, sehingga semakin mendekati Al-Nassr yang akan menghadapi Al-Akhdoud pada Sabtu malam mendatang.

    Dengan demikian, Al-Ahli mundur satu peringkat, namun masih memiliki peluang dengan sisa 6 putaran hingga akhir musim.