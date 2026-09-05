Al Ittihad memenangi el clasico pekan kelima Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan menarik atas tamunya, Al Nassr, dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang menyaksikan dominasi jelas Al Ittihad sepanjang babak pertama, sebelum Al Nassr bangkit di babak kedua mencari kebangkitan tanpa mampu menyamakan kedudukan.

Dengan hasil ini, poin Al Nassr membeku di angka 12 di peringkat kedua klasemen Liga Roshn, di belakang Al Hilal yang memimpin dengan selisih 3 poin, setelah "Sang Pemimpin" menambah koleksi poinnya menjadi 15, sementara Al Ittihad mencapai poin 11 dan naik ke peringkat keempat, sehingga Al Hilal menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hasil el clasico ini.