Begitu babak kedua dimulai, Al Nassr tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Mereka memulai dengan sangat kuat dan menekan secara ganas demi mencari gol penyeimbang, dengan memanfaatkan momentum menyerang yang mereka bawa hingga akhir babak pertama.
Sebaliknya, Al Ittihad mundur untuk mempertahankan keunggulan mereka, di tengah perjuangan gigih para pemainnya menghadapi tekanan Al Nassr, sementara lini belakang tim dan kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic, memikul beban terberat selama menit-menit tersebut.
Baca juga: Video: Pengganti En-Nesyri menyulut El Clasico dan menghadiahi pelatih Al Ittihad
Al Nassr nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-55, setelah Cristiano Ronaldo melepaskan tendangan keras ke arah gawang Al Ittihad, tetapi Rajkovic tepat berada di tempatnya dan menepis bola dengan gemilang, sehingga menjaga keunggulan timnya.
Tekanan Al Nassr tak berhenti, dan Rajkovic kembali bersinar sekali lagi pada menit ke-60, setelah menepis sundulan keras dari Mohamed Simakan, sehingga sang kiper Serbia terus melindungi gawang Al Ittihad dari serangkaian upaya Al Nassr yang beruntun.
Rajkovic layak diapresiasi karena tampil pada babak kedua dengan konsentrasi tinggi, dan menjaga gawang Al Ittihad dengan sangat cemerlang, setelah menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya dan turut berperan dalam mempertahankan keunggulan timnya meski menghadapi tekanan serangan kuat dari Al Nassr.