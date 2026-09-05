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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Al Ittihad Menangi Klasik Kontra Al Nassr dan Persembahkan Hadiah Berharga untuk Al Hilal

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Klasiko yang membara

Al Ittihad memenangi el clasico pekan kelima Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan menarik atas tamunya, Al Nassr, dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang menyaksikan dominasi jelas Al Ittihad sepanjang babak pertama, sebelum Al Nassr bangkit di babak kedua mencari kebangkitan tanpa mampu menyamakan kedudukan.

Dengan hasil ini, poin Al Nassr membeku di angka 12 di peringkat kedua klasemen Liga Roshn, di belakang Al Hilal yang memimpin dengan selisih 3 poin, setelah "Sang Pemimpin" menambah koleksi poinnya menjadi 15, sementara Al Ittihad mencapai poin 11 dan naik ke peringkat keempat, sehingga Al Hilal menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hasil el clasico ini.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Awal berapi-api dari Al-Ittihad

    Al Ittihad memulai laga dengan agresivitas ofensif yang tinggi, memberikan tekanan kuat kepada Al Nassr dari seluruh penjuru lapangan, hal yang membuat para pemain "sang klub dunia" berada di bawah tekanan terus-menerus, terutama saat mereka mencoba membawa bola keluar dari area mereka.

    Al Nassr jelas kesulitan dalam proses membangun serangan dan mengeluarkan bola, di tengah tekanan intens dari Al Ittihad, hal yang memberikan keunggulan nyata bagi para pemain Al Ittihad pada menit-menit awal El Clasico.

    Al Ittihad hanya membutuhkan 4 menit untuk menerjemahkan keunggulannya menjadi gol pertama, setelah pemain asal Nigeria, George Ilenikhena, berhasil menggetarkan gawang Al Nassr, memberikan timnya awal yang sempurna dalam laga puncak tersebut.

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  • Elenikhina terus bersinar

    Al Ittihad melanjutkan tekanan serangannya dengan kuat dan ganas setelah gol pertama, dan terus mencari cara untuk menggandakan keunggulannya, hingga Eleninhina berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-15.

    Namun kegembiraan Al Ittihad tidak lengkap, setelah wasit membatalkan gol tersebut karena offside, sehingga Al Nassr tetap tertinggal satu gol meski keunggulan Al Ittihad tetap terlihat jelas.

    Beberapa menit kemudian, Eleninhina kembali mengulangi upayanya, dan kali ini berhasil mencetak gol kedua secara sah pada menit ke-22, sehingga memberikan Al Ittihad keunggulan baru dan menegaskan penampilannya yang menawan selama laga klasik ini.

  • Al Nassr kembali bangkit dan mempersempit selisih poin

    Ketika pertandingan berjalan setengah jam, Al-Nassr mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul pada awal laga, dan secara bertahap berhasil keluar dari tekanan Al-Ittihad serta lebih baik dalam mencapai area penyerangan.

    Al-Alami berjuang untuk kembali ke atmosfer pertandingan, hingga akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-36 melalui Angelo, yang melepaskan tembakan keras yang bersarang di gawang Al-Ittihad, sehingga mengembalikan Al-Nassr ke dalam pertandingan sebelum babak pertama berakhir.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tekanan Al-Nassr dan perlawanan gigih Al-Ittihad

    Begitu babak kedua dimulai, Al Nassr tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Mereka memulai dengan sangat kuat dan menekan secara ganas demi mencari gol penyeimbang, dengan memanfaatkan momentum menyerang yang mereka bawa hingga akhir babak pertama.

    Sebaliknya, Al Ittihad mundur untuk mempertahankan keunggulan mereka, di tengah perjuangan gigih para pemainnya menghadapi tekanan Al Nassr, sementara lini belakang tim dan kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic, memikul beban terberat selama menit-menit tersebut.

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    Al Nassr nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-55, setelah Cristiano Ronaldo melepaskan tendangan keras ke arah gawang Al Ittihad, tetapi Rajkovic tepat berada di tempatnya dan menepis bola dengan gemilang, sehingga menjaga keunggulan timnya.

    Tekanan Al Nassr tak berhenti, dan Rajkovic kembali bersinar sekali lagi pada menit ke-60, setelah menepis sundulan keras dari Mohamed Simakan, sehingga sang kiper Serbia terus melindungi gawang Al Ittihad dari serangkaian upaya Al Nassr yang beruntun.

    Rajkovic layak diapresiasi karena tampil pada babak kedua dengan konsentrasi tinggi, dan menjaga gawang Al Ittihad dengan sangat cemerlang, setelah menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya dan turut berperan dalam mempertahankan keunggulan timnya meski menghadapi tekanan serangan kuat dari Al Nassr.

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