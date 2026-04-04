Tim Al-Ahli Jeddah meraih kemenangan telak atas tim tamu Damac dengan skor 3-0 pada Sabtu malam ini, dalam pertandingan yang digelar dalam rangkaian putaran ke-27 Liga Profesional Roshen musim 2025-2026, sehingga memperkuat posisinya dalam persaingan memperebutkan peringkat atas klasemen dan menegaskan keunggulan teknisnya di hadapan para pendukungnya.

Dengan kemenangan ini, "Al-Raqi" mengumpulkan 65 poin, sementara menduduki peringkat kedua klasemen Liga Roshen, unggul satu poin atas Al-Hilal, menjelang pertandingan "Al-Zaeem" melawan Al-Taawoun, malam ini pada putaran yang sama.

Tiga gol Al-Ahli melawan Damak dicetak oleh Dhari Al-Anzi (menit ke-4), Ivan Toni (menit ke-6), dan Matheus Gonçalves (menit ke-56).