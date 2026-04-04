Video.. Al-Ahly kembali bersinar dan sementara menggusur Al-Hilal dari posisi kedua klasemen liga

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Raqi Kembali Meraih Kemenangan

Tim Al-Ahli Jeddah meraih kemenangan telak atas tim tamu Damac dengan skor 3-0 pada Sabtu malam ini, dalam pertandingan yang digelar dalam rangkaian putaran ke-27 Liga Profesional Roshen musim 2025-2026, sehingga memperkuat posisinya dalam persaingan memperebutkan peringkat atas klasemen dan menegaskan keunggulan teknisnya di hadapan para pendukungnya.

Dengan kemenangan ini, "Al-Raqi" mengumpulkan 65 poin, sementara menduduki peringkat kedua klasemen Liga Roshen, unggul satu poin atas Al-Hilal, menjelang pertandingan "Al-Zaeem" melawan Al-Taawoun, malam ini pada putaran yang sama.

Tiga gol Al-Ahli melawan Damak dicetak oleh Dhari Al-Anzi (menit ke-4), Ivan Toni (menit ke-6), dan Matheus Gonçalves (menit ke-56).

    Kejutan di awal

    Al-Ahly langsung memberikan kejutan awal bagi tim tamu dengan mencetak dua gol dalam waktu 6 menit berkat penampilan gemilang sayap Brasilnya, Wenderson Galeno.

    Galinho melesat dengan cepat dari sisi kiri hanya dalam waktu 4 menit, dan mengirimkan umpan akurat ke tiang jauh di ruang kosong, yang diterima rekan setimnya asal Inggris, Ivan Toney, yang langsung melepaskan tendangan ke arah gawang, sebelum Dhari Al-Anzi menyambarnya dan mengarahkannya ke gawang tim tamu.

    Dengan cara yang serupa, Galino kembali melaju kurang dari dua menit kemudian, dan mengirimkan umpan serupa, sehingga Tony dapat memanfaatkannya dan dengan cerdik mengubahnya menjadi gol kedua, memastikan keunggulan timnya dalam waktu singkat.

  • Tekanan yang terus-menerus

    Tim Al-Ahli terus menekan Zamalek setelah mencetak dua gol cepat, berusaha memperlebar jarak dan memanfaatkan peluang untuk memperkuat keunggulan awal. Upaya berbahaya pertama terjadi pada menit ke-11 melalui pemain Brasil, Galino, yang melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, namun bola melebar dari gawang sehingga peluang emas untuk mencetak gol ketiga pun terbuang percuma.

    Tony kembali mengancam gawang Damak pada menit ke-16 dengan tendangan keras, yang nyaris memastikan keunggulan tim di awal pertandingan, namun penyelamatan kiper menggagalkan gol tersebut, sehingga pertandingan tetap berada di bawah kendali Al-Ahli dari segi serangan.

    Baca juga.. Serangan tanpa ampun.. Al-Ahli Jeddah mencetak rekor tak tertandingi di Liga Roshen

    Pada menit ke-28, giliran pemain Enzo Milot yang menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan berbahaya yang ditepis oleh kiper, menegaskan dominasi besar Al-Ahli atas jalannya pertandingan dan terus menekan pertahanan Damak, sementara tim berusaha mencetak gol ketiga sebelum akhir babak pertama.

    Satu-satunya serangan yang mengancam gawang Al-Ahli dari pihak Damak pada babak pertama terjadi pada menit ke-22 ketika Valentin melepaskan tendangan keras, namun Edward Mendy berhasil menahannya.

    Cedera mendadak

    Pada menit ke-52 babak kedua, Al-Ahly mengalami pukulan telak akibat cedera yang dialami bek Brasil mereka, Roger Ibanez, yang terjatuh ke tanah tanpa ada kontak sama sekali.

    Ibanez tampaknya mengalami kram otot, sehingga ia meminta pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle, untuk diganti, dan Jaissle pun memutuskan untuk memasukkan pemain muda Mohamed Bakr.

  • Pukulan ketiga

    Al-Ahly memperbesar keunggulannya dengan mencetak gol ketiga melalui pemain Brasilnya, Gonçalves, yang menerima umpan ajaib dari Tony di area penalti pada menit ke-56 babak kedua.

    Gonsalves berhasil mengontrol bola lalu melepaskan tendangan, yang membentur para pemain bertahan lawan sebelum akhirnya masuk ke gawang, sementara lawan terus menunjukkan pertahanan yang kokoh.



  • Serangan yang tak henti-hentinya dan kembali meraih kemenangan

    Al-Ahli terus melancarkan serangan gencar ke gawang Damac, dan nyaris mencetak gol keempat melalui tendangan keras Ivan Toni pada menit ke-65, namun bola meleset tipis di sebelah tiang kiri.

    Galinho melepaskan tendangan keras yang melebar di sisi kiri gawang kiper Damak (menit 71), lalu Enzo Milot kembali mengancam lawan dengan tendangan mendadak, namun bola melebar dari gawang pada menit ke-87.

    Baca juga.. Video.. Tony membalas Ronaldo dengan ejekan khasnya

    Dengan kemenangan ini, Al-Ahli kembali ke jalur kemenangan setelah tersandung di putaran sebelumnya melawan Al-Qadisiyah yang berada di peringkat keempat, dengan skor (2-3) di kandang lawan.

