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VIDEO: “Aku lebih sering bertemu denganmu daripada istriku!” Erling Haaland bercanda dengan operator kamera saat Man City membantai Liverpool di tengah ancaman sanksi
Man City melumat Liverpool setelah kartu merah
Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 di kandang Liverpool untuk tetap unggul tiga poin atas Arsenal di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Jalannya pertandingan berbalik menguntungkan Enzo Maresca ketika wasit Chris Kavanagh mengusir gelandang tuan rumah Ryan Gravenberch.
Hanya tiga menit setelah kartu merah itu, penyerang asal Norwegia berusia 26 tahun tersebut mencetak gol pembuka. Seusai peluit akhir, sang penyerang bertepuk tangan dengan penuh semangat kepada para pendukung tim tamu di bagian bawah tribune Anfield Road Stand sebelum menuju lorong stadion.
Tonton cuplikannya
Saat meninggalkan lapangan untuk menyapa anggota staf Manchester City, termasuk kiper cadangan Marcus Bettinelli dan pelatih bola mati James French, seorang juru kamera yang terus mengikutinya menarik perhatian sang penyerang. Setelah juru kamera itu memberi selamat dengan berkata, "Gol yang bagus, kawan. Gol yang bagus," Haaland langsung mengenali wajah yang tak asing baginya.
"Kamu ada di mana-mana, ya," kata Haaland sambil tertawa, yang langsung dijawab dengan antusias oleh juru kamera itu, "Memang!"
Pencetak gol produktif itu kemudian melontarkan kelakar: "Aku lebih sering bertemu kamu daripada pasanganku." Juru kamera tersebut hanya bisa tertawa dan mengiyakan, "Aku tahu, ya, ya, ya..."
Haaland telah menjalin hubungan dengan pasangannya, mantan pesepakbola Isabel Haugseng Johansen, selama lima tahun sejak masa bermainnya di Borussia Dortmund. Keduanya juga memiliki seorang putra yang masih kecil, lahir pada Desember 2024.
Vonis bersalah membayangi Etihad
Penampilan dominan di Anfield menandai pertandingan pertama City sejak komisi independen menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran serius aturan keuangan Liga Primer Inggris yang berlangsung selama sembilan musim, dari 2009-10 hingga 2017-18. Meski terancam sanksi berat, termasuk kemungkinan terdegradasi atau dikeluarkan dari kasta tertinggi, suasana di kubu City tetap diwarnai sikap tidak gentar.
Menjelang duel krusial di Merseyside, Haaland secara terbuka menyatakan dukungannya kepada klub asal Manchester tersebut. Ia meminta para suporter untuk “nikmati saja perjalanannya”, sejalan dengan sikap tegas pemilik klub asal Abu Dhabi. City terus menyatakan diri tidak bersalah dan secara resmi telah mengajukan banding atas keputusan komisi tersebut.
- AFP
Proses banding krusial menanti
Ketika skuad Maresca berfokus mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Primer Inggris dan menjaga keunggulan tiga poin atas Arsenal, jajaran petinggi klub menghadapi pertarungan hukum yang menentukan.
Sir Gary Hickinbottom, ketua panel yudisial, akan mengawasi sidang dewan banding mendatang. Proses penting ini pada akhirnya akan menentukan apakah seluruh banding Manchester City diterima atau ditolak, dan sangat memengaruhi masa depan jangka panjang klub tersebut.
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