



Saat meninggalkan lapangan untuk menyapa anggota staf Manchester City, termasuk kiper cadangan Marcus Bettinelli dan pelatih bola mati James French, seorang juru kamera yang terus mengikutinya menarik perhatian sang penyerang. Setelah juru kamera itu memberi selamat dengan berkata, "Gol yang bagus, kawan. Gol yang bagus," Haaland langsung mengenali wajah yang tak asing baginya.

"Kamu ada di mana-mana, ya," kata Haaland sambil tertawa, yang langsung dijawab dengan antusias oleh juru kamera itu, "Memang!"

Pencetak gol produktif itu kemudian melontarkan kelakar: "Aku lebih sering bertemu kamu daripada pasanganku." Juru kamera tersebut hanya bisa tertawa dan mengiyakan, "Aku tahu, ya, ya, ya..."

Haaland telah menjalin hubungan dengan pasangannya, mantan pesepakbola Isabel Haugseng Johansen, selama lima tahun sejak masa bermainnya di Borussia Dortmund. Keduanya juga memiliki seorang putra yang masih kecil, lahir pada Desember 2024.



