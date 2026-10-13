Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

VIDEO: “Aku lebih sering bertemu denganmu daripada istriku!” Erling Haaland bercanda dengan operator kamera saat Man City membantai Liverpool di tengah ancaman sanksi

E. Haaland
Manchester City
Liverpool
Liverpool vs Manchester City
Premier League

Erling Haaland membuktikan dirinya masih raja komentar singkat seusai pertandingan setelah membawa Manchester City meraih kemenangan telak atas Liverpool di Anfield. Bintang asal Norwegia itu tetap bersikap jenaka meski raksasa penghuni Etihad tersebut tengah dibayangi persoalan hukum serius menyusul putusan bersalah baru-baru ini terkait regulasi keuangan.

  • Man City melumat Liverpool setelah kartu merah

    Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 di kandang Liverpool untuk tetap unggul tiga poin atas Arsenal di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Jalannya pertandingan berbalik menguntungkan Enzo Maresca ketika wasit Chris Kavanagh mengusir gelandang tuan rumah Ryan Gravenberch.

    Hanya tiga menit setelah kartu merah itu, penyerang asal Norwegia berusia 26 tahun tersebut mencetak gol pembuka. Seusai peluit akhir, sang penyerang bertepuk tangan dengan penuh semangat kepada para pendukung tim tamu di bagian bawah tribune Anfield Road Stand sebelum menuju lorong stadion.


  • Tonton cuplikannya


    Saat meninggalkan lapangan untuk menyapa anggota staf Manchester City, termasuk kiper cadangan Marcus Bettinelli dan pelatih bola mati James French, seorang juru kamera yang terus mengikutinya menarik perhatian sang penyerang. Setelah juru kamera itu memberi selamat dengan berkata, "Gol yang bagus, kawan. Gol yang bagus," Haaland langsung mengenali wajah yang tak asing baginya.

    "Kamu ada di mana-mana, ya," kata Haaland sambil tertawa, yang langsung dijawab dengan antusias oleh juru kamera itu, "Memang!"

    Pencetak gol produktif itu kemudian melontarkan kelakar: "Aku lebih sering bertemu kamu daripada pasanganku." Juru kamera tersebut hanya bisa tertawa dan mengiyakan, "Aku tahu, ya, ya, ya..."

    Haaland telah menjalin hubungan dengan pasangannya, mantan pesepakbola Isabel Haugseng Johansen, selama lima tahun sejak masa bermainnya di Borussia Dortmund. Keduanya juga memiliki seorang putra yang masih kecil, lahir pada Desember 2024.


  • Vonis bersalah membayangi Etihad

    Penampilan dominan di Anfield menandai pertandingan pertama City sejak komisi independen menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran serius aturan keuangan Liga Primer Inggris yang berlangsung selama sembilan musim, dari 2009-10 hingga 2017-18. Meski terancam sanksi berat, termasuk kemungkinan terdegradasi atau dikeluarkan dari kasta tertinggi, suasana di kubu City tetap diwarnai sikap tidak gentar.

    Menjelang duel krusial di Merseyside, Haaland secara terbuka menyatakan dukungannya kepada klub asal Manchester tersebut. Ia meminta para suporter untuk “nikmati saja perjalanannya”, sejalan dengan sikap tegas pemilik klub asal Abu Dhabi. City terus menyatakan diri tidak bersalah dan secara resmi telah mengajukan banding atas keputusan komisi tersebut.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Proses banding krusial menanti

    Ketika skuad Maresca berfokus mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Primer Inggris dan menjaga keunggulan tiga poin atas Arsenal, jajaran petinggi klub menghadapi pertarungan hukum yang menentukan.

    Sir Gary Hickinbottom, ketua panel yudisial, akan mengawasi sidang dewan banding mendatang. Proses penting ini pada akhirnya akan menentukan apakah seluruh banding Manchester City diterima atau ditolak, dan sangat memengaruhi masa depan jangka panjang klub tersebut.

Pertandingan berikutnya
LAS

LAS

Champions League

14 Okt 2026

LIV

LIV

MCI

MCI

Champions League

14 Okt 2026

PSG

PSG