Menurut surat kabar New York Times, winger Newcastle United dan mantan pemain Al Ahli Saudi itu melakukan perbuatan tidak senonoh, yakni memegang area sensitif di tubuhnya saat terlibat adu mulut dengan pemain Orlando, Wilder Cartagena, ketika Charlotte unggul dengan skor 3-0.

Wasit Victor Rivas awalnya tidak menyadari insiden tersebut, namun asisten wasit video Kevin Terry Jr. memintanya melihat layar di tepi lapangan. Setelah peninjauan, Rivas mengacungkan kartu merah kepada Saint-Maximin.

Aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) menyatakan bahwa "menggunakan bahasa atau melakukan tindakan yang menghina atau melecehkan" dianggap sebagai pelanggaran yang menuntut kartu merah.

Saint-Maximin mencetak gol kedua Charlotte dalam pertandingan itu pada menit ke-49, sebelum kiper Orlando, Maxime Crépeau, menggagalkan tendangan penalti yang diambil sendiri oleh pemain asal Prancis tersebut pada menit ke-84. Abdoulaye Doucouré kemudian menindaklanjutinya dan mencetak gol kemenangan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Charlotte dengan skor 4-0.

Charlotte masih menyisakan satu pertandingan di musim reguler melawan Inter Miami pada Sabtu mendatang. Tim ini menempati peringkat keempat di Wilayah Timur dan telah lolos ke babak play-off.

Saint-Maximin memainkan peran penting bersama Charlotte sejak bergabung dari klub Prancis, Lens, pada Juli lalu, dengan mencetak dua gol dan memberikan empat assist dalam 14 pertandingan di liga Amerika Serikat.

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