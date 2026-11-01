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Charlotte FC v FC DallasGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Aksi tidak senonoh, kartu merah memalukan untuk mantan bintang Newcastle dan Al Ahli

Inter Miami CF vs Charlotte FC
Inter Miami CF
Charlotte FC
Major League Soccer
Charlotte FC vs Orlando City
Orlando City
A. Saint-Maximin
Newcastle United
Al Ahli
AS
Prancis
Inggris
Arab Saudi

Teknologi video menjerat pemain Prancis itu

Pertandingan berikutnya
MIA

MIA

Major League Soccer

07 Nov 2026

CLT

CLT

Pertandingan antara Charlotte FC dan Orlando City diwarnai insiden kontroversial yang melibatkan sang winger asal Prancis, Allan Saint-Maximin, pada laga kedua tim, Sabtu, di Liga Sepak Bola Amerika.

Saint-Maximin yang berusia 29 tahun diusir keluar lapangan pada menit ke-89 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Bank of America di Charlotte, setelah adanya intervensi dari wasit video asisten (VAR).

 

 

  • Menurut surat kabar New York Times, winger Newcastle United dan mantan pemain Al Ahli Saudi itu melakukan perbuatan tidak senonoh, yakni memegang area sensitif di tubuhnya saat terlibat adu mulut dengan pemain Orlando, Wilder Cartagena, ketika Charlotte unggul dengan skor 3-0.

    Wasit Victor Rivas awalnya tidak menyadari insiden tersebut, namun asisten wasit video Kevin Terry Jr. memintanya melihat layar di tepi lapangan. Setelah peninjauan, Rivas mengacungkan kartu merah kepada Saint-Maximin.

    Aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) menyatakan bahwa "menggunakan bahasa atau melakukan tindakan yang menghina atau melecehkan" dianggap sebagai pelanggaran yang menuntut kartu merah.

    Saint-Maximin mencetak gol kedua Charlotte dalam pertandingan itu pada menit ke-49, sebelum kiper Orlando, Maxime Crépeau, menggagalkan tendangan penalti yang diambil sendiri oleh pemain asal Prancis tersebut pada menit ke-84. Abdoulaye Doucouré kemudian menindaklanjutinya dan mencetak gol kemenangan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Charlotte dengan skor 4-0.

    Charlotte masih menyisakan satu pertandingan di musim reguler melawan Inter Miami pada Sabtu mendatang. Tim ini menempati peringkat keempat di Wilayah Timur dan telah lolos ke babak play-off.

    Saint-Maximin memainkan peran penting bersama Charlotte sejak bergabung dari klub Prancis, Lens, pada Juli lalu, dengan mencetak dua gol dan memberikan empat assist dalam 14 pertandingan di liga Amerika Serikat.

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Pertandingan berikutnya
MIA

MIA

Major League Soccer

07 Nov 2026

CLT

CLT