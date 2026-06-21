VIDEO: Aksi juggling bola di pantai! Alisha Lehmann dan pacarnya, Montel McKenzie, memamerkan keahlian juggling bola sambil menikmati liburan romantis di surga Jamaika

Dengan masa depannya di King Power Stadium yang tampaknya aman menjelang pertarungan promosi mendatang, Lehmann memanfaatkan waktunya di Jamaika untuk memulihkan diri, baik secara mental maupun fisik, setelah menjalani musim yang buruk. Cedera membatasi kontribusinya di Leicester City, di mana ia hanya tampil dalam sembilan pertandingan tim utama.

"Ini adalah salah satu tahun tersulit dalam karier sepak bola saya," akunya baru-baru ini. "Ada banyak tantangan, kemunduran, cedera, dan momen-momen yang menguji saya baik di dalam maupun di luar lapangan."

"Sekarang saatnya untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang saya cintai," tambah Lehmann. "Namun, ini juga saatnya untuk bekerja. Untuk tetap fokus, berlatih keras, dan melakukan segala yang saya bisa agar bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya."