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VIDEO: Air mata kebahagiaan! Lionel Messi mengikuti jejak Neymar dan Cristiano Ronaldo dengan tak bisa menahan emosi setelah menyaksikan Argentina menang dalam laga klasik Piala Dunia yang diwarnai lima gol melawan Mesir
Messi mencetak sejarah di tengah drama
Albiceleste tampaknya akan tersingkir secara mengejutkan karena mereka tertinggal dari raksasa Afrika itu hampir sepanjang pertandingan. Namun, Messi memicu kebangkitan timnya dengan mencetak gol yang memastikan dirinya menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut di babak gugur. Tendangan akuratnya pada menit ke-83 menyamakan skor menjadi 2-2 dan membuka jalan bagi akhir pertandingan yang mendebarkan.
Saat waktu tambahan hampir habis, Enzo Fernandez melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang dari Lautaro Martinez, menyelesaikan kebangkitan yang membuat tim Mesir hancur berkeping-keping.
Messi, yang menghabiskan menit-menit terakhir dengan mendorong timnya ke depan, ambruk ke lapangan saat waktu normal berakhir, menangis saat menyadari betapa beratnya perjuangan untuk lolos ini. Bagi sang legenda bernomor punggung 10 ini, air mata ini sangat berbeda dengan yang ditumpahkan Ronaldo hanya 24 jam sebelumnya setelah Portugal tersingkir.
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Kontroversi dan kekacauan di pinggir lapangan
Pertandingan ini tidak luput dari insiden-insiden memanas, karena menit-menit akhir diwarnai oleh konfrontasi sengit antara kedua bangku cadangan. Tim Mesir merasa geram karena wasit menolak memberikan tendangan penalti kepada Mohamed Salah sesaat sebelum gol kemenangan Argentina tercipta. Salah tampak tersandung oleh Lisandro Martinez, namun wasit membiarkan permainan berlanjut, yang memicu keributan di pinggir lapangan hingga beberapa staf dan pemain dikenai sanksi.
Marwan Attia mendapat kartu kuning saat protes dari pihak Mesir semakin gencar, dan pelatih kepala juga mendapat kartu kuning karena reaksinya. Seorang anggota staf pelatih Mesir akhirnya diusir dari lapangan saat emosi memuncak.
Tim Firaun merasa pertandingan seharusnya dihentikan untuk tinjauan VAR, tetapi gol tersebut tetap sah, sehingga tim asuhan Ibrahim pun bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi setelah penampilan heroik mereka.
- AFP
Salah merasa hancur hati meski telah berjuang dengan gigih
Meskipun berakhir dengan kekecewaan, Mesir berhasil meraih banyak pengagum berkat penampilan yang memaksa juara dunia itu berjuang hingga batas kemampuan tertinggi. Mohamed Salah dan Omar Marmoush tampak lesu saat peluit akhir dibunyikan, padahal mereka hanya berjarak kurang dari 12 menit dari mewujudkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen ini. Formasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik yang tajam membuat Argentina tertekan hampir sepanjang pertandingan.
Argentina kini melaju ke perempat final, di mana mereka akan berusaha mempertahankan momentum dari “pelarian hebat” ini. Bagi Messi, momen perayaan emosionalnya akan menjadi momen penentu di Piala Dunia ini, yang menunjukkan bahwa meski telah meraih begitu banyak kesuksesan, hasratnya untuk meraih kemenangan bersama negaranya tetap sama kuatnya seperti dulu. Juara bertahan telah berhasil melewati momen paling menegangkan mereka sejauh ini, namun mereka tetap melaju ke babak selanjutnya.
Keane memuji semangat sang juara
Mantan kapten Manchester United dan Republik Irlandia, Roy Keane, terharu menyaksikan pertunjukan tersebut, sambil memuji ketangguhan para juara dunia. Dalam wawancaranya di ITV, Keane menggambarkan lika-liku emosi di babak gugur: "Suaraku serak. Aku sangat menikmatinya. Kemarin kita melihat air mata sedih dari Ronaldo. Hari ini kita melihat air mata kebahagiaan dari Messi. Mereka tidak akan menyerah. Kualitas gol-gol mereka luar biasa. Wow. Inilah mengapa kita mencintai sepak bola. Benar-benar luar biasa."
Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Argentina menolak untuk menerima kekalahan, bahkan setelah Mesir sempat memimpin 2-0 lewat gol Ibrahim dan Zico. Ketangguhan yang ditunjukkan oleh pasukan Lionel Scaloni dalam 15 menit terakhir membuktikan mengapa mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan dalam kompetisi ini. Bagi Messi, impian untuk mempertahankan gelar juara masih sangat hidup setelah malam yang penuh drama ini.
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