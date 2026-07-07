VIDEO: Air mata kebahagiaan! Lionel Messi mengikuti jejak Neymar dan Cristiano Ronaldo dengan tak bisa menahan emosi setelah menyaksikan Argentina menang dalam laga klasik Piala Dunia yang diwarnai lima gol melawan Mesir

Albiceleste tampaknya akan tersingkir secara mengejutkan karena mereka tertinggal dari raksasa Afrika itu hampir sepanjang pertandingan. Namun, Messi memicu kebangkitan timnya dengan mencetak gol yang memastikan dirinya menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut di babak gugur. Tendangan akuratnya pada menit ke-83 menyamakan skor menjadi 2-2 dan membuka jalan bagi akhir pertandingan yang mendebarkan.

Saat waktu tambahan hampir habis, Enzo Fernandez melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang dari Lautaro Martinez, menyelesaikan kebangkitan yang membuat tim Mesir hancur berkeping-keping.

Messi, yang menghabiskan menit-menit terakhir dengan mendorong timnya ke depan, ambruk ke lapangan saat waktu normal berakhir, menangis saat menyadari betapa beratnya perjuangan untuk lolos ini. Bagi sang legenda bernomor punggung 10 ini, air mata ini sangat berbeda dengan yang ditumpahkan Ronaldo hanya 24 jam sebelumnya setelah Portugal tersingkir.