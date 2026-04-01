Video: Adegan yang tak masuk akal... Perayaan Maroko dan Senegal atas gelar Piala Afrika dalam satu malam

Dalam sebuah adegan yang digambarkan oleh jaringan "RMC Sport" Prancis sebagai "konyol", para pendukung Maroko dan pemain Senegal merayakan satu trofi, yaitu Piala Afrika 2025, meskipun gelar tersebut belum secara resmi diputuskan untuk salah satu dari mereka, karena Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) belum mengeluarkan keputusannya.

Di kota Lens selama pertandingan Maroko melawan Paraguay, dan di Diamniadio selama pertandingan Senegal melawan Gambia, para pendukung Maroko dan pemain Senegal bersama para penggemar mereka merayakan pada Selasa malam penobatan tim nasional mereka sebagai juara Piala Afrika 2025.

Jaringan "RMC Sport" menyebutkan bahwa jarak sekitar 4.300 kilometer memisahkan Lens dan Dakar, namun suasana perayaan terasa di kedua kota tersebut.

Kedua belah pihak merayakan kemenangan pada waktu yang sama, karena masih adanya ketidakpastian mengenai identitas juara setelah final pada 18 Januari di Rabat.

Meskipun Senegal menang di lapangan (1-0), Komite Banding CAF pada 17 Maret lalu menyatakan tim Senegal "mengundurkan diri" dari final, dan memberikan kemenangan kepada Maroko dengan skor (3-0).

Sejumlah pemain Senegal meninggalkan lapangan selama sekitar seperempat jam selama pertandingan di Rabat, sebagai protes atas keputusan penalti yang diberikan kepada Maroko pada waktu tambahan, yang kemudian gagal dieksekusi.

Setelah lebih dari dua bulan, keputusan akhir kini berada di tangan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), menyusul banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Senegal.

Baca juga:

