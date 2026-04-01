Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

Video: Adegan yang tak masuk akal... Perayaan Maroko dan Senegal atas gelar Piala Afrika dalam satu malam

Kedua tim finalis Piala Afrika merayakan gelar yang belum secara resmi dipastikan

Dalam sebuah adegan yang digambarkan oleh jaringan "RMC Sport" Prancis sebagai "konyol", para pendukung Maroko dan pemain Senegal merayakan satu trofi, yaitu Piala Afrika 2025, meskipun gelar tersebut belum secara resmi diputuskan untuk salah satu dari mereka, karena Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) belum mengeluarkan keputusannya.

Di kota Lens selama pertandingan Maroko melawan Paraguay, dan di Diamniadio selama pertandingan Senegal melawan Gambia, para pendukung Maroko dan pemain Senegal bersama para penggemar mereka merayakan pada Selasa malam penobatan tim nasional mereka sebagai juara Piala Afrika 2025.

Jaringan "RMC Sport" menyebutkan bahwa jarak sekitar 4.300 kilometer memisahkan Lens dan Dakar, namun suasana perayaan terasa di kedua kota tersebut.

Kedua belah pihak merayakan kemenangan pada waktu yang sama, karena masih adanya ketidakpastian mengenai identitas juara setelah final pada 18 Januari di Rabat.

Meskipun Senegal menang di lapangan (1-0), Komite Banding CAF pada 17 Maret lalu menyatakan tim Senegal "mengundurkan diri" dari final, dan memberikan kemenangan kepada Maroko dengan skor (3-0).

Sejumlah pemain Senegal meninggalkan lapangan selama sekitar seperempat jam selama pertandingan di Rabat, sebagai protes atas keputusan penalti yang diberikan kepada Maroko pada waktu tambahan, yang kemudian gagal dieksekusi.

Setelah lebih dari dua bulan, keputusan akhir kini berada di tangan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), menyusul banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Senegal.

  • Senegal: Kami Tetap Juara Afrika

    Terlepas dari kontroversi yang ada, tim nasional Senegal tetap mempertahankan gelarnya, dengan memamerkan trofi tersebut di hadapan para penggemarnya di "Stade de France" selama pertandingan persahabatan melawan Peru, lalu melanjutkan perayaan di kandang sendiri.

    Para pemain dan Federasi Sepak Bola Senegal menegaskan komitmen mereka terhadap slogan "Juara Afrika", di mana Edouard Mendy mengatakan: "Ini adalah kebanggaan besar karena kami meraih gelar ini bersama-sama."

  • Maroko juga merayakannya

    Sementara itu, para pendukung Maroko di Lens merayakan gelar juara mereka, dengan menegaskan bahwa keputusan telah diambil untuk mendukung mereka.

    Seorang pendukung mengatakan kepada jaringan "RMC Sport": "Kami adalah juara Afrika, keputusan wasit sudah keluar dan kami hanya menunggu keputusan FIFA." Seorang lainnya menambahkan: "Aturannya jelas, siapa pun yang meninggalkan lapangan dianggap kalah."

    Meskipun demikian, tim nasional Maroko memilih untuk tidak merayakan secara berlebihan selama pertandingan persahabatan mereka, tanpa mengangkat trofi atau mengirimkan pesan resmi, cukup dengan menegaskan penghormatan terhadap peraturan.

  • Sorak-sorai dari Maroko di Lens

    Selama pertandingan Maroko melawan Paraguay (2-1) di Lens, para penonton meneriakkan yel-yel "Juara Afrika" pada menit-menit terakhir, dalam suasana perayaan yang meriah di tribun penonton, yang dihadiri sekitar 38 ribu penonton dari berbagai penjuru Prancis, Belgia, dan Belanda.

    Beberapa pendukung juga membawa replika piala, menegaskan bahwa itu adalah "hak yang sah", sementara yang lain mengejek pameran piala Senegal di Dakar, menganggapnya "tidak asli".

    Para penonton menegaskan bahwa keputusan CAF yang memberikan kemenangan kepada Maroko secara sah, dengan mengacu pada Pasal 82 dan 84 dari peraturan.

  • Timnas Maroko memilih untuk bungkam

    Dari sisi resmi, tim nasional maupun staf pelatih tidak merayakannya, karena pelatih Mohamed Wahbi menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada masa depan, bukan pada kontroversi yang sedang berlangsung.

    Dia berkata: "Saya tidak mengikuti apa yang terjadi di luar tim, fokus saya ada pada permainan di lapangan. Kami memiliki tujuan kami dan tidak melihat ke belakang."

    Kiper Yassin Bounou juga menegaskan bahwa para pemain tidak memperdulikan sorakan penonton, dengan mengatakan: "Kami fokus pada pertandingan, dan kami berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya."

    Bahkan pelatih Paraguay, Gustavo Alvaro, ditanya mengenai masalah tersebut, namun ia hanya menjawab bahwa kejuaraan biasanya ditentukan di dalam lapangan.