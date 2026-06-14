Menit-menit awal pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi dan tekanan serangan yang jelas dari tim nasional Jerman, yang sejak awal berusaha menguasai permainan dan mencetak gol cepat untuk mengacaukan strategi lawan, di tengah pertahanan terorganisir dari tim nasional Curaçao yang mengandalkan duel-duel fisik di lini tengah.

Salah satu serangan terhenti setelah intervensi keras dari Juninho Bacuna terhadap pemain tim nasional Jerman di tengah lapangan, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim Jerman dan menegaskan ketatnya pertarungan fisik sejak menit-menit awal.

Timnas Jerman tidak menunggu lama untuk membuka skor, di mana mereka berhasil mencetak gol pertama pada menit keenam melalui Felix Nmecha, setelah serangan kolektif terorganisir yang dilancarkan dari sisi kiri, di mana para pemain saling bertukar bola dengan sangat lancar sebelum bola sampai ke Nmecha di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tendangan keras yang mendarat di sisi kiri kiper.

Dengan gol awal ini, Nmecha mencatatkan namanya dalam sejarah timnas Jerman, setelah menjadi pemain tercepat yang mencetak gol untuk Die Mannschaft di Piala Dunia sejak pencapaian Thomas Müller melawan Argentina pada 3 Juli 2010, sebagai tanda awal yang dinamis yang menjadi ciri khas generasi saat ini.

Upaya Jerman untuk memperbesar keunggulan terus berlanjut, dengan pergerakan yang konsisten di lini depan, di tengah upaya jelas untuk meningkatkan tekanan dan memperlebar selisih skor sejak awal, sementara tim nasional Curaçao berusaha menahan guncangan dan secara bertahap kembali ke ritme pertandingan.