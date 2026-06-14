Tim nasional Jerman menghujani gawang tim nasional Curaçao dengan skor 7-1 pada Minggu malam, di Stadion NRG, dalam pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Timnas Jerman berhasil meraih tiga poin pertamanya di turnamen ini, sementara Curacao masih belum mengumpulkan poin, dalam Grup 5 yang juga dihuni oleh timnas Ekuador dan Pantai Gading.
Julian Nagelsmann memulai pertandingan dengan susunan pemain: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.
Sedangkan pelatih tim nasional Curaçao asal Belanda, Dick Advocaat, memulai pertandingan dengan susunan pemain: Eloy Roem, Cheryl Floranus, Armando Obispo, Richelmi Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chong, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lokadia, Sonthe Hansen.