Zamalek memastikan tiket mereka ke babak grup Liga Champions Afrika, setelah mengalahkan AS Kigali dengan skor tanpa balas pada laga leg kedua babak 32 besar, Sabtu, di Stadion Kairo, memanfaatkan kemenangan dengan skor yang sama pada pertemuan leg pertama yang digelar di Kigali.

Ahmed Sherif mencetak satu-satunya gol pertandingan setelah 40 detik dari kickoff, memberikan tim berseragam putih itu keunggulan dini dan menempatkan lawannya di hadapan tugas sulit untuk mengejar ketertinggalan.









Zamalek memulai laga dengan tekanan ofensif, dan Mohamed Hamad nyaris menggandakan keunggulan pada menit keenam, setelah melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, sebelum Oday Dabbagh melepaskan tembakan keras pada menit kesepuluh.

Menit ke-13 menyaksikan benturan keras dengan Mahdi Soliman, kiper Zamalek.

AS Kigali berusaha kembali ke pertandingan, tetapi upaya-upaya mereka kurang efektif, sementara Mohamed Shehata menyia-nyiakan peluang bagi Zamalek sebelum akhir babak pertama, yang berakhir dengan keunggulan tuan rumah dengan satu gol tanpa balas.