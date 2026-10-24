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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
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Video: 40 Detik Mengamankan Langkah Zamalek ke Fase Grup Liga Champions, Pyramids Terkam Al-Merrikh Bentiu

Match report
Zamalek SC vs APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League Qualification
Pyramids FC vs El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Mesir
Rwanda
Sudan Selatan

Kualifikasi Mesir dengan Usaha Minimal

Zamalek memastikan tiket mereka ke babak grup Liga Champions Afrika, setelah mengalahkan AS Kigali dengan skor tanpa balas pada laga leg kedua babak 32 besar, Sabtu, di Stadion Kairo, memanfaatkan kemenangan dengan skor yang sama pada pertemuan leg pertama yang digelar di Kigali.

Ahmed Sherif mencetak satu-satunya gol pertandingan setelah 40 detik dari kickoff, memberikan tim berseragam putih itu keunggulan dini dan menempatkan lawannya di hadapan tugas sulit untuk mengejar ketertinggalan.



Zamalek memulai laga dengan tekanan ofensif, dan Mohamed Hamad nyaris menggandakan keunggulan pada menit keenam, setelah melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, sebelum Oday Dabbagh melepaskan tembakan keras pada menit kesepuluh.

Menit ke-13 menyaksikan benturan keras dengan Mahdi Soliman, kiper Zamalek.

AS Kigali berusaha kembali ke pertandingan, tetapi upaya-upaya mereka kurang efektif, sementara Mohamed Shehata menyia-nyiakan peluang bagi Zamalek sebelum akhir babak pertama, yang berakhir dengan keunggulan tuan rumah dengan satu gol tanpa balas.

  • Upaya-upaya terpisah

    Pada awal babak kedua, El Mahdi Soliman menggagalkan peluang berbahaya dari APR FC pada menit ke-48, sementara upaya Mohamed Hamad pada menit ke-50 tidak menghadirkan ancaman nyata ke gawang.

    Tim pelatih Zamalek melakukan sejumlah pergantian untuk menghidupkan permainan, dengan memasukkan Ahmed Rabie dan Shikabala pada menit ke-56, kemudian menurunkan Adam Kayed dan Hossam Ashraf pada menit ke-68.

    APR FC terus mencari gol yang bisa mengembalikan persaingan, tetapi pertahanan Zamalek berhasil menghalau salah satu upaya mereka pada menit ke-63, sebelum El Mahdi Soliman menggagalkan tembakan keras pada menit ke-75.

    Adam Kayed melepaskan umpan silang dari bola mati pada menit ke-90, yang memantul dari tangan kiper ke arah Mohamed Shehata yang kemudian menembaknya lemah jauh dari gawang, menyia-nyiakan peluang dekat untuk menambah keunggulan.

    Zamalek mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan, menegaskan superioritas dalam agregat dua pertandingan dan memastikan lolos ke babak grup, melanjutkan perjalanannya di turnamen benua tersebut.

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  • Pyramids melaju mudah ke babak grup

    Pada pertandingan lain, Pyramids memesan tiketnya ke babak fase grup Liga Champions Afrika, setelah meraih kemenangan telak atas Al-Merrikh Bentiu, juara Sudan Selatan, dengan skor 4-0 pada hari Sabtu di Stadion Pertahanan Udara, dalam leg kedua babak 32 besar, dengan memanfaatkan kemenangan di leg pertama dengan satu gol tanpa balas.

    Pyramids memulai pertandingan dengan tekanan ofensif sejak dini, dan Youssef Obama nyaris membuka skor pada menit pertama, namun tembakannya melayang di atas mistar.

    Pertahanan Al-Merrikh juga menggagalkan percobaan lain dari Abdelrahman Magdy, sebelum pemain tersebut berhasil memberi tuan rumah keunggulan pada menit ke-23, dengan memanfaatkan umpan silang akurat dari Mostafa Fathi.


    Penyerang Pyramids tidak menunggu lama untuk menggandakan keunggulan, karena ia mencetak gol kedua hanya tiga menit berselang, dengan memanfaatkan tendangan sudut yang ia arahkan ke dalam gawang.

    Wasit menganulir gol Al-Merrikh Bentiu pada menit ke-30 karena offside, sebelum Mahmoud Saber menyia-nyiakan peluang dari tendangan bebas, dan kiper tim Sudan Selatan menggagalkan tembakan keras dari Mohamed El-Shibi.

    Sebelum babak pertama berakhir, Mostafa Fathi menambah gol ketiga, sehingga Pyramids mengakhiri separuh perjalanan dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

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  • Gol keempat: dan kekurangan pemain yang terpaksa

    Begitu babak kedua dimulai, tiang gawang menggagalkan Youssef Obama mencetak gol keempat, sementara Abdel Rahman Magdy menyia-nyiakan peluang melengkapi trigolnya setelah menerima umpan dari Nasser Maher.

    Pelatih Mokwena melakukan tiga pergantian pemain pada menit ke-65, dengan menurunkan Ahmed Atef Qota, Ahmed Abdelkader, dan Ahmed Nadir Bouali menggantikan Obama, Nasser Maher, dan Mahmoud Saber.

    Pemain asal Aljazair, Bouali, hanya butuh beberapa menit untuk meninggalkan jejaknya, dengan mencetak gol keempat pada menit ke-70.

    Mokwena memasukkan Al-Fakhoury dan Hamed Hamdan pada menit ke-75 menggantikan Mohamed El-Shiby dan Karim Hafez, tetapi Bouali mengalami cedera tiga menit kemudian dan terpaksa meninggalkan lapangan, sehingga Pyramids menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah kehabisan jatah pergantian pemain.

    Pada menit ke-86, Ahmed El-Shenawy menghalau upaya berbahaya dari penyerang Al-Merrikh, Pantio, yang sempat berhadapan satu lawan satu dengan gawang, sehingga Pyramids tetap menjaga gawangnya tidak kebobolan dan memastikan lolos ke babak grup.

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