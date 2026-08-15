Didesak para wartawan setelah pertandingan soal spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke London utara, pemain internasional Nigeria itu mengambil nada diplomatis tanpa sepenuhnya menutup pintu untuk kepindahan di masa depan.

Menanggapi pembicaraan transfer yang tak henti-hentinya, ia berkata: "Selalu ada rumor selama bursa transfer. Saya akan fokus pada pekerjaan saya. Saya fokus pada pekerjaan saya. Nanti kita lihat dan pikirkan apa yang akan terjadi berikutnya."

Terlepas dari spekulasi yang terus berlanjut, penyerang itu menegaskan kembali dedikasinya kepada klub Istanbul tersebut jika ia tetap bertahan melewati tenggat musim panas: "Ini akan menjadi musim yang berat. Tim menyadari itu. Saya siap memberikan segalanya untuk klub ini. Ini adalah panggilan untuk bangun yang penting. Ini juga menjadi panggilan untuk bangun bagi para pemain."