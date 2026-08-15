AFP
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Victor Osimhen menolak menutup kemungkinan hengkang dari Galatasaray di tengah minat transfer Arsenal
Ultras menerima permintaan maaf tulus
Juara bertahan Super Lig Galatasaray ditahan imbang 2-2 oleh tim promosi Corum FK di Rams Park pada Jumat malam. Meski mencetak kedua gol untuk tuan rumah, Osimhen merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas kegagalan timnya mengamankan tiga poin pada laga pembuka musim mereka. Setelah peluit akhir berbunyi, penyerang internasional Nigeria itu menghampiri ultras di belakang gawang untuk menyampaikan permintaan maaf.
- Anadolu Agency
Penyerang Nigeria membahas rumor
Didesak para wartawan setelah pertandingan soal spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke London utara, pemain internasional Nigeria itu mengambil nada diplomatis tanpa sepenuhnya menutup pintu untuk kepindahan di masa depan.
Menanggapi pembicaraan transfer yang tak henti-hentinya, ia berkata: "Selalu ada rumor selama bursa transfer. Saya akan fokus pada pekerjaan saya. Saya fokus pada pekerjaan saya. Nanti kita lihat dan pikirkan apa yang akan terjadi berikutnya."
Terlepas dari spekulasi yang terus berlanjut, penyerang itu menegaskan kembali dedikasinya kepada klub Istanbul tersebut jika ia tetap bertahan melewati tenggat musim panas: "Ini akan menjadi musim yang berat. Tim menyadari itu. Saya siap memberikan segalanya untuk klub ini. Ini adalah panggilan untuk bangun yang penting. Ini juga menjadi panggilan untuk bangun bagi para pemain."
Peminat dari London mempertimbangkan langkah transfer
Ketidakpastian seputar masa depan jangka panjang sang penyerang kian mendalam setelah Arsenal dilaporkan membahas prospek merekrutnya dalam negosiasi terkait kesepakatan untuk Gabriel Martinelli dan talenta remaja Ethan Nwaneri, meski pemain berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak di Rams Park hingga Juni 2029.
Sementara itu, ia menyerukan respons kolektif segera dari rekan-rekan setimnya untuk membalas dukungan suporter: "Kami harus memberikan segalanya di lapangan. Para penggemar kami memberi kami energi yang luar biasa, mereka selalu mendukung kami. Kami perlu membalasnya."
Ia menambahkan: "Kami perlu membangun momentum sebelum Liga Champions. Kami harus berjuang sebaik mungkin sejak pertandingan pertama."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Galatasaray masih punya pekerjaan rumah di lini belakang sebelum laga liga akhir pekan depan saat mereka berupaya benar-benar menjalankan kampanye mereka. Okan Buruk ingin melihat timnya jauh lebih padu menjelang fase liga Liga Champions yang akan datang. Namun, apa pun yang terjadi di bursa transfer mulai sekarang hingga hari penutupan, menjaga Osimhen tetap tajam akan menjadi hal sentral dalam rencana mereka.
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