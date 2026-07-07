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Victor Osimhen menjelaskan mengapa transfer ke Barcelona takkan pernah terwujud - striker asal Nigeria itu menilai kepindahannya dari Galatasaray ke Camp Nou sudah tak mungkin terjadi
Kesuksesan Galatasaray memicu spekulasi transfer
Osimhen menjalani musim yang fenomenal bersama Galatasaray, memainkan peran krusial dalam membantu klub tersebut meraih gelar Super Lig. Osimhen menutup musim dengan 22 gol dan delapan assist di semua kompetisi, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di sepak bola Eropa. Tak heran, angka-angka mengesankan ini memicu spekulasi intens mengenai masa depannya dalam waktu dekat, dengan sejumlah klub papan atas memantau situasinya.
Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, dan Chelsea semuanya dikabarkan tertarik pada Osimhen. Namun, tidak semua orang yakin bahwa pindah ke Catalunya akan menjadi langkah yang tepat bagi penyerang produktif ini, meskipun rumor terus beredar menjelang jendela transfer yang akan datang.
- AFP
Dursun mempertanyakan kesesuaiannya dengan Barcelona
Mantan penyerang Fenerbahçe, Serdar Dursun, kini menyuarakan keraguannya mengenai kesesuaian Osimhen untuk Barcelona. Dalam wawancara di program “Cup Diary” yang disiarkan di Spor Smart, Dursun mengakui bakat tak terbantahkan yang dimiliki Osimhen, namun ia mengkritik keras kemampuan teknisnya.
Pemain asal Turki itu menyatakan melalui Fanatik: "Saya tidak berpikir Osimhen bisa bermain untuk Barcelona. Osimhen adalah pemain berbakat, tetapi teknik permainannya tidak rapi." Dursun berpendapat bahwa Barcelona memiliki filosofi khusus yang menuntut penguasaan bola yang luar biasa dan keterampilan mengoper yang rumit, karakteristik yang menurutnya tidak dimiliki oleh Osimhen. Penilaian keras ini menyoroti kelemahan utama yang dirasakan dalam kemampuan menyerang Osimhen yang sebetulnya sangat cemerlang.
Muncul alternatif bagi klub raksasa Katalonia
Pernyataan yang dilontarkan Dursun tampaknya sejalan dengan perkembangan terkini di bursa transfer, karena Barcelona tampaknya telah mengalihkan fokusnya ke arah lain. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Barcelona telah menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, alih-alih mengejar kesepakatan mahal untuk Osimhen. Barcelona secara konsisten memprioritaskan pemain yang dapat beradaptasi dengan mulus ke dalam gaya permainan mereka yang mengutamakan penguasaan bola, yang menjelaskan pergeseran fokus ke Alvarez.
Meskipun Osimhen tetap menjadi pemain yang sangat diminati, keraguan yang terus-menerus mengenai kematangan teknisnya mungkin akan menghalangi klub-klub dengan tuntutan taktis serupa. Akibatnya, Osimhen harus mencari tujuan potensial lainnya karena masa baktinya bersama Galatasaray tampaknya akan segera berakhir.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Osimhen?
Osimhen diperkirakan akan mengklarifikasi masa depannya dalam beberapa pekan mendatang seiring dimulainya secara resmi persiapan pramusim untuk musim 2026-27. Dengan kemungkinan kepindahannya ke Barcelona yang tampak semakin kecil, Osimhen kemungkinan besar akan melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak lain yang tertarik, seperti Chelsea atau Paris Saint-Germain. Galatasaray harus berjuang keras untuk mempertahankan striker andalan mereka di tengah meningkatnya minat dari berbagai klub di seluruh dunia.
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