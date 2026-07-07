Victor Osimhen menjelaskan mengapa transfer ke Barcelona takkan pernah terwujud - striker asal Nigeria itu menilai kepindahannya dari Galatasaray ke Camp Nou sudah tak mungkin terjadi

Osimhen menjalani musim yang fenomenal bersama Galatasaray, memainkan peran krusial dalam membantu klub tersebut meraih gelar Super Lig. Osimhen menutup musim dengan 22 gol dan delapan assist di semua kompetisi, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di sepak bola Eropa. Tak heran, angka-angka mengesankan ini memicu spekulasi intens mengenai masa depannya dalam waktu dekat, dengan sejumlah klub papan atas memantau situasinya.

Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, dan Chelsea semuanya dikabarkan tertarik pada Osimhen. Namun, tidak semua orang yakin bahwa pindah ke Catalunya akan menjadi langkah yang tepat bagi penyerang produktif ini, meskipun rumor terus beredar menjelang jendela transfer yang akan datang.