AFP
Victor Osimhen diyakini mampu mematahkan 'kutukan' nomor 9 di Chelsea saat The Blues terus mencari pengganti yang tepat untuk Didier Drogba
Petit yakin Osimhen bisa mengatasi dilema penyerang Chelsea
Chelsea telah bertahun-tahun berjuang untuk menggantikan peran penting Drogba, dengan sederet penyerang ternama yang gagal tampil konsisten di Stamford Bridge. Jersey nomor 9 klub tersebut telah menjadi simbol dari masalah tersebut, dengan beberapa penyerang yang tak mampu memenuhi ekspektasi yang menyertai peran sebagai ujung tombak di London Barat.
Osimhen kini muncul sebagai salah satu nama yang dikaitkan dengan solusi atas masalah yang telah berlangsung lama tersebut. Penyerang asal Nigeria ini tetap mendapat penilaian tinggi di seluruh Eropa meskipun ia sempat hengkang sementara dari salah satu liga top benua itu. Petit percaya bahwa Osimhen memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk sukses di tempat yang membuat orang lain kesulitan dan akhirnya bisa mengakhiri “kutukan” yang melekat pada peran nomor 9 klub tersebut.
Kutukan Nomor 9 Chelsea
Petit menyoroti betapa The Blues kesulitan menemukan penyerang tengah yang sukses sejak era Drogba. Dan legenda Prancis itu menegaskan bahwa Osimhen adalah sosok yang tepat untuk mematahkan kutukan tersebut.
"Victor Osimhen tampil bagus bersama Galatasaray, tapi saat dia meninggalkan Napoli, saya berharap dia akan bergabung dengan Liga Premier. Saya tidak tahu mengapa dia memilih Galatasaray," ujarnya dalam acaraAndy's Bet Club.
“Sejak Drogba, saya rasa ada kutukan yang melekat pada nomor sembilan di Chelsea. Saya pikir hal ini berbeda dengan Osimhen karena pemain ini memiliki kepribadian dan karakter yang sangat kuat; dia bisa menjadi orang yang memecahkan kutukan itu.”
Petit menjelaskan mengapa Osimhen bisa bersinar di Stamford Bridge
Petit yakin bahwa karakter dan gaya bermain agresif Osimhen membuatnya sangat cocok dengan tuntutan Liga Premier dan ekspektasi yang dibebankan pada striker utama Chelsea.
"Cara dia bermain di lapangan sangat merepotkan bagi para bek," tambahnya. "Pemain ini sangat agresif. Dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Setelah meninggalkan Prancis untuk bergabung dengan Napoli, dia tampil hebat di Italia. Namun kemudian dia berselisih dengan presiden Napoli, dan akhirnya pindah ke Galatasaray."
"Saya pikir Osimhen masih punya banyak musim untuk bermain di level tertinggi. Jadi, saya rasa itu bisa menjadi hal yang sangat, sangat baik bagi Liga Premier. Saya yakin dia memiliki karakter, kepribadian, dan latar belakang yang tepat untuk bermain di Liga Premier."
Kemungkinan pindah ke Liga Premier masih terbuka
Meskipun baru bergabung secara permanen musim panas lalu, minat terhadap Osimhen tetap tak surut, dan spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier terus berlanjut. Chelsea tetap menjadi salah satu klub yang memantau situasinya, seiring upaya mereka mencari solusi jangka panjang di lini serang.