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Victor Osimhen ditawarkan ke Atletico Madrid saat striker Galatasaray itu membidik kepindahan ke La Liga
Atletico tolak tawaran untuk Osimhen
Striker Galatasaray Osimhen telah ditawarkan kepada Atletico melalui perantara, menurut Club Uria. Usulan transfer untuk penyerang tim nasional Nigeria berusia 27 tahun itu diperkirakan akan menelan biaya di kisaran €75 juta. Namun, Atletico secara resmi telah menolak proposal untuk merekrut sang penyerang.
Klub Spanyol itu saat ini tidak memiliki arus kas yang dibutuhkan untuk menuntaskan operasi sebesar itu pada bursa transfer saat ini. Selain itu, Atletico sudah memiliki Julian Alvarez yang menempati peran sentral spesifik tersebut dalam tim. Jajaran petinggi Metropolitano sepenuhnya mengandalkan pemain Argentina itu dan tidak mempertimbangkan potensi penjualan apa pun, sehingga kedatangan Osimhen menjadi tidak perlu.
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Osimhen bersedia memangkas gaji
Dalam gestur yang jelas menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan Atletico, Osimhen dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji. Penyerang itu saat ini menerima gaji tinggi di Galatasaray, tempat pendapatan bersihnya meningkat cukup signifikan karena pembebasan pajak bagi penduduk asing di Turki. Osimhen masih terikat kontrak di Istanbul hingga 2029, tetapi kesediaannya untuk mengurangi pendapatannya menegaskan antusiasmenya untuk bekerja di bawah Diego Simeone. Terlepas dari antusiasme Osimhen terhadap proyek tersebut, Atletico tetap teguh pada keputusan mereka untuk melewatkan penyerang seharga €75 juta itu.
Kekaguman untuk tim asuhan Simeone
Pemain internasional Nigeria itu sebelumnya mengungkapkan kekaguman besarnya kepada pelatih asal Argentina tersebut setelah menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pada Januari, dengan mengatakan: "Saya menyukainya, saya selalu menjadi penggemar pelatih mereka. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Mereka bermain agresif dan punya identitas.
"Pelatih itu sudah berada di sana selama bertahun-tahun, jadi para pemain terbiasa dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa saya memuji penampilan yang kami tunjukkan; Atlético adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan meraih hasil seperti imbang melawan mereka menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar."
- AFP
Peminat dari Eropa mengantre
Atleti bukan satu-satunya tim Eropa yang telah didekati terkait potensi ketersediaan sang striker pada musim panas ini. Para perantara juga telah menawarkan Osimhen kepada Barcelona, Arsenal, dan Tottenham. Spurs bahkan telah mengajukan tawaran konkret senilai lebih dari €55 juta untuk penyerang tersebut. Namun, angka itu masih jauh di bawah harga yang diminta Galatasaray. Dengan Atletico menutup pintu karena keterbatasan finansial dan kepercayaan mereka kepada Alvarez, perwakilan Osimhen akan melanjutkan negosiasi dengan pihak-pihak yang berminat untuk melihat apakah kesepakatan bisa tercapai.
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