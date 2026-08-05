Striker Galatasaray Osimhen telah ditawarkan kepada Atletico melalui perantara, menurut Club Uria. Usulan transfer untuk penyerang tim nasional Nigeria berusia 27 tahun itu diperkirakan akan menelan biaya di kisaran €75 juta. Namun, Atletico secara resmi telah menolak proposal untuk merekrut sang penyerang.

Klub Spanyol itu saat ini tidak memiliki arus kas yang dibutuhkan untuk menuntaskan operasi sebesar itu pada bursa transfer saat ini. Selain itu, Atletico sudah memiliki Julian Alvarez yang menempati peran sentral spesifik tersebut dalam tim. Jajaran petinggi Metropolitano sepenuhnya mengandalkan pemain Argentina itu dan tidak mempertimbangkan potensi penjualan apa pun, sehingga kedatangan Osimhen menjadi tidak perlu.