Victor Osimhen Galatasaray
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Victor Osimhen cukup baik untuk tim-tim elit Eropa - tetapi apakah penyerang Galatasaray sudah melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim yang bersaing di Liga Champions?

Sudah lebih dari dua tahun sejak Victor Osimhen mengungkapkan bahwa ia telah memutuskan klub mana yang akan ia bergabung setelah Napoli. Hanya tiga hari kemudian, Presiden Partenopei Aurelio De Laurentiis mengungkapkan bahwa striker tersebut akan "bergabung dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain, atau salah satu tim Premier League". Osimhen justru berakhir di Istanbul bermain untuk Galatasaray, klub terbesar di Turki, namun bukan destinasi yang tepat seperti yang dibayangkan oleh pemain internasional Nigeria tersebut saat ia mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Naples.

Penyerang tersebut awalnya pindah ke RAMS Park dengan status pinjaman sepanjang musim, sehingga dugaan awal adalah bahwa transfer besarnya hanya ditunda dan salah satu klub elit Eropa akan memboyongnya pada musim panas berikutnya, terutama karena ia mencetak 37 gol dalam 41 penampilan untuk Gala. Namun, sekali lagi, tidak ada klub top Eropa yang bergerak untuk merekrut Osimhen, meskipun klausul pelepasannya turun dari €120 juta (£104 juta/$138 juta) menjadi €75 juta (£65 juta/$87 juta). Akibatnya, ia memutuskan untuk menandatangani kontrak permanen dengan Gala - dan transfer ini berjalan sangat baik bagi kedua belah pihak.

Menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool pada Selasa, Osimhen memiliki jumlah gol yang sama dengan Erling Haaland (tujuh) di kompetisi ini - namun spekulasi tentang masa depan sang penyerang belum pernah mereda.

Jadi, apakah Osimhen akan diboyong oleh salah satu raksasa Eropa pada musim panas ini? Atau apakah ia sebenarnya akan menghabiskan sisa masa jayanya di Istanbul?

  Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIM

    "Semua orang yang terkait dengan Napoli membuatku terbang."

    Tidak pernah ada keraguan tentang kemampuan Osimhen sejak ia membawa Nigeria meraih kemenangan di Piala Dunia U-17 2015 dengan mencetak 10 gol dalam tujuh pertandingan. Cedera dan pergantian pelatih yang terus-menerus mungkin menghambat perkembangannya di Wolfsburg, tetapi ia direkrut oleh Lille setelah masa pinjaman yang produktif di Charleroi pada musim 2018-19 dan menarik perhatian manajer Liverpool saat itu, Jurgen Klopp, pada akhir musim pertamanya di Prancis.

    Napoli, bagaimanapun, adalah satu-satunya klub yang bersedia menjadikan Osimhen sebagai pemain Afrika termahal dalam sejarah sepak bola dengan membayar Lille €70 juta (£61 juta/$81 juta) untuk striker tersebut pada Juli 2020. Banyak pakar mempertanyakan biaya rekor klub tersebut, tetapi terbukti sebagai investasi yang sangat menguntungkan, dengan Osimhen menjadi Capocannoniere sementara Partenopei meraih gelar Serie A ketiga mereka - dan yang pertama sejak era Diego Maradona.

    Pada tahap itu, Osimhen telah mencapai status ikonik di Naples. Sebagai seorang anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem di Lagos, warga Naples menerimanya sebagai salah satu dari mereka.

    "Cinta yang saya rasakan sangat besar," kata Osimhen kepada BBC Sport Africa. "Klub, kota, para penggemar, dan semua yang terkait dengan Napoli membuat saya terbang."

    Sayangnya, hubungan cinta Osimhen dengan Napoli berakhir dengan perceraian yang penuh ketegangan dan berlarut-larut.

  SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIM

    "Tidak ada yang pernah meminta maaf secara terbuka."

    Semua berawal dari sebuah video TikTok yang tampaknya dimaksudkan untuk lucu, tetapi sebenarnya hanya menyinggung, dengan departemen media sosial Napoli secara aneh memutuskan untuk mengejek Osimhen karena gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan imbang 0-0 melawan Bologna pada 24 September 2023.

    "Saya merasa sedih untuk para penggemar, juga karena saya tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya," ungkap striker tersebut dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport bulan lalu. "Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah saya meminta penjelasan. Saya meminta mereka untuk menempatkan diri mereka di posisi saya. Setelah Napoli mengunggah video itu di TikTok, sesuatu pecah.

    "Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli melakukannya hanya kepada saya, dan dengan sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial, dan saya membuat keputusan. Saya ingin pergi. Saya menghapus foto-foto saya mengenakan jersey Napoli dari Instagram, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan fans melawan saya. Dan bayangkan, bagi saya, anak perempuan saya lebih Neapolitan daripada Nigeria.

    "Tidak ada yang pernah meminta maaf secara terbuka atas apa yang terjadi. Setelah video terkenal itu, Edoardo De Laurentiis menelepon saya beberapa kali. Itu saja. Sementara itu, beredar rumor bahwa saya datang terlambat ke latihan, dan bahwa saya bertengkar dengan rekan setim. Semua itu bohong. Saya menyesal untuk para penggemar, tapi saya mengerti dan menghormati mereka: mereka mendukung klub, apa pun yang terjadi. Bagi mereka, Napoli lebih penting dari segalanya."

    Osimhen juga sangat kecewa dengan pendekatan Napoli dalam negosiasi transfer pada musim panas 2025 - terutama kegagalan rencana pindah ke Al-Ahli, yang mundur dari meja perundingan setelah klub Serie A tersebut diduga menaikkan harga permintaan mereka pada menit-menit terakhir.

    "Kami memiliki kesepakatan gentlemen, tapi komitmen itu tidak sepenuhnya dihormati oleh pihak lain," katanya. "Mereka mencoba mengirim saya ke mana saja untuk bermain, tapi mereka memperlakukan saya seperti anjing. Pergi ke sini, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Saya bekerja keras untuk membangun karier saya, dan saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Saya bukan boneka."

  Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-League

    Pemesanan klub-klub Inggris

    Namun, tidak boleh dilupakan bahwa harapan Osimhen untuk pindah ke salah satu klub terbesar di Eropa juga terhambat oleh tuntutan gaji yang terlalu tinggi.

    Seperti yang dijelaskan oleh ahli pasar transfer Ben Jacobs kepada GOAL, "Chelsea adalah salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Osimhen pada 2024, tetapi mereka membutuhkan dia untuk sesuai dengan struktur gaji berbasis insentif mereka. Jadi, bukan hanya soal angka, tetapi Osimhen harus bersedia menerima pengurangan gaji jika, misalnya, Chelsea tidak lolos ke Liga Champions. Dia tidak bersedia melakukannya, jadi faktor keuangan pasti berperan dalam mencegah kepindahannya ke Premier League."

    Jacobs juga mengatakan bahwa ada pandangan di Inggris bahwa Osimhen bisa menjadi pengaruh yang mengganggu di ruang ganti.

    "Tidak ada yang mengatakan Osimhen adalah orang yang buruk, tetapi klub-klub besar Premier League mencari pemain yang dapat beradaptasi dengan mulus ke dalam skuad yang penuh dengan talenta dan bintang-bintang besar, dan pada akhirnya, perasaan bahwa Osimhen mungkin bukan karakter yang tepat dalam hal itu," tambah Jacobs.

  Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

    'Klub dan kota yang saya cintai'

    Persepsi bahwa Osimhen adalah sosok yang sulit untuk dikelola memang masih bertahan. Bahkan, persepsi itu kemungkinan besar semakin menguat setelah insiden perselisihan di lapangan antara Osimhen dan rekan setimnya di Nigeria, Ademola Lookman, selama Piala Afrika.

    Osimhen bahkan terlihat frustrasi setelah kemenangan telak 5-2 Gala atas Juventus pada leg pertama playoff Liga Champions bulan lalu, dengan perasaan bahwa striker nomor 9 itu kesal karena gagal mencetak gol di Istanbul. Namun, Osimhen bersikeras bahwa dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman di Istanbul dan justru bersyukur atas cara hal-hal telah berjalan baginya.

    "Saya menemukan klub dan kota yang saya cintai, jadi mungkin ini adalah keberuntungan," katanya tentang kepindahannya ke Gala, yang membayarnya gaji tetap tahunan sebesar €15 juta (£13 juta/$17 juta) per musim, yang dapat naik hingga €21 juta (£18 juta/$24 juta) bersih jika target tertentu tercapai. 

    "Begitu Anda tiba di Istanbul, Anda akan mengerti mengapa siapa pun yang pernah bermain di sini jatuh cinta pada tim dan orang-orangnya. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya."

  FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAY

    'Membuktikan bahwa semua orang salah'

    Tidak mengherankan, Gala sama terpesonanya dengan Osimhen seperti halnya Osimhen dengan mereka.

    "Ketika kami membelinya, banyak yang menyebutnya sebagai investasi gila," kata Wakil Presiden Abdullah Kavukcu. "Saya pikir Victor telah membuktikan semua orang salah, mengingat nilainya telah berlipat ganda. Kami tahu dia adalah salah satu penyerang tengah terbaik di dunia dan kami ingin mencapai tujuan besar bersama.

    "Dengan Napoli, pembelian Osimhen memang rumit, tapi itu wajar ketika membicarakan angka-angka sebesar itu: De Laurentiis telah menetapkan harga, dan ketika kami mengajukan tawaran, dia ingin memastikan kami mampu membayar seluruh jumlah tersebut. Keberhasilan ini menjadi sumber kebanggaan besar, karena kami telah menunjukkan kepada semua orang kekuatan klub kami."

    Gala tentu saja membuat Eropa lainnya terkesan dengan menunjukkan kekuatan finansial mereka di bursa transfer musim panas. Selain merekrut Osimhen, mereka juga mendatangkan pemain bebas transfer ternama Ilkay Gundogan dan Leroy Sane dengan gaji besar, menghabiskan lebih dari €30 juta (£26 juta/$35 juta) untuk bek Pantai Gading Wilfried Singo, dan tambahan €27,5 juta (£24 juta/$32 juta) untuk kiper Turki Ugurcan Cakir, untuk semakin menegaskan ambisi klub menjadi pemain utama di Liga Champions.

    "Ini akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi proyek ini sudah berjalan dengan baik," kata Kavukcu. "Para penggemar kami tersebar di seluruh dunia dan di Istanbul, mereka cepat beradaptasi. Ketika kami mempresentasikan rencana kami kepada para pemain, sulit bagi mereka untuk menolak bermain untuk kami."

  Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025

    Rumor tidak akan hilang.

    Dan meskipun Osimhen dan Gala saling memuji satu sama lain, pembicaraan transfer semakin memanas. Baru minggu lalu, dikabarkan bahwa Bayern Munich telah mengidentifikasi Osimhen sebagai calon pengganti Harry Kane, sementara di Spanyol juga beredar rumor bahwa Barcelona mempertimbangkan Osimhen sebagai alternatif untuk Julian Alvarez jika mereka tidak berhasil meyakinkan Atletico Madrid untuk melepas pemain Argentina tersebut.

    Masalahnya, meskipun Kavukcu berhak mengklaim bahwa nilai Osimhen telah berlipat ganda sejak kedatangannya, tidak ada klub Eropa yang akan membayar €150 juta untuk pemain yang mereka tidak inginkan dengan setengah harga itu musim panas lalu.

    Karena tidak ada yang benar-benar berubah sejak saat itu. Osimhen masih mencetak gol, tetapi tetap dianggap sebagai pemain yang mudah emosi dengan riwayat cedera yang buruk. Dia jelas seorang pesepakbola hebat. Dia juga menyadarinya. Dan jelas dia akan langsung menerima kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Dia bahkan mengakui setelah kemenangan Gala di babak playoff melawan Juventus bahwa itu akan menjadi "kehormatan" untuk mewakili Bianconeri. 

    Namun, tidak ada tim di Italia yang mampu membelinya, dan pada usia 27 tahun, dia jauh lebih jauh dari bergabung dengan Real Madrid, PSG, atau klub Premier League daripada dua tahun lalu.

    Jadi, meskipun dia mungkin akan kembali menunjukkan kualitas kelas dunia melawan Liverpool pada Selasa ini, rasanya kesempatan untuk mewakili klub yang benar-benar bersaing di Liga Champions mungkin sudah terlewatkan baginya.

