Victor Osimhen cukup baik untuk tim-tim elit Eropa - tetapi apakah penyerang Galatasaray sudah melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim yang bersaing di Liga Champions?

Semua berawal dari sebuah video TikTok yang tampaknya dimaksudkan untuk lucu, tetapi sebenarnya hanya menyinggung, dengan departemen media sosial Napoli secara aneh memutuskan untuk mengejek Osimhen karena gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan imbang 0-0 melawan Bologna pada 24 September 2023.

"Saya merasa sedih untuk para penggemar, juga karena saya tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya," ungkap striker tersebut dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport bulan lalu. "Beberapa dari mereka bahkan datang ke rumah saya meminta penjelasan. Saya meminta mereka untuk menempatkan diri mereka di posisi saya. Setelah Napoli mengunggah video itu di TikTok, sesuatu pecah.

"Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, dan siapa pun bisa diejek karena itu. Napoli melakukannya hanya kepada saya, dan dengan sindiran tertentu. Saya menjadi korban hinaan rasial, dan saya membuat keputusan. Saya ingin pergi. Saya menghapus foto-foto saya mengenakan jersey Napoli dari Instagram, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan fans melawan saya. Dan bayangkan, bagi saya, anak perempuan saya lebih Neapolitan daripada Nigeria.

"Tidak ada yang pernah meminta maaf secara terbuka atas apa yang terjadi. Setelah video terkenal itu, Edoardo De Laurentiis menelepon saya beberapa kali. Itu saja. Sementara itu, beredar rumor bahwa saya datang terlambat ke latihan, dan bahwa saya bertengkar dengan rekan setim. Semua itu bohong. Saya menyesal untuk para penggemar, tapi saya mengerti dan menghormati mereka: mereka mendukung klub, apa pun yang terjadi. Bagi mereka, Napoli lebih penting dari segalanya."

Osimhen juga sangat kecewa dengan pendekatan Napoli dalam negosiasi transfer pada musim panas 2025 - terutama kegagalan rencana pindah ke Al-Ahli, yang mundur dari meja perundingan setelah klub Serie A tersebut diduga menaikkan harga permintaan mereka pada menit-menit terakhir.

"Kami memiliki kesepakatan gentlemen, tapi komitmen itu tidak sepenuhnya dihormati oleh pihak lain," katanya. "Mereka mencoba mengirim saya ke mana saja untuk bermain, tapi mereka memperlakukan saya seperti anjing. Pergi ke sini, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Saya bekerja keras untuk membangun karier saya, dan saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Saya bukan boneka."