Victor Munoz: Pemain sayap asal Spanyol baru Liverpool senilai €40 juta yang didatangkan untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah di Anfield

Perjalanan karier sepak bola Munoz sungguh mengesankan, termasuk masa-masa di akademi muda Barcelona dan Real Madrid. Lahir di Catalunya, ia pertama kali bergabung dengan La Masia, setelah sebelumnya memulai kariernya bersama klub lokal Sant Gabriel. Namun, Munoz hanya menghabiskan tiga tahun bersama Barcelona, lalu pindah pada usia 14 tahun ke tim lokal lainnya, Damm, yang memiliki jalur pembinaan pemuda terkenal yang telah berperan dalam karier pemain seperti Cristian Tello dan Gerard Moreno.

Munoz menginginkan waktu bermain yang lebih banyak dan peran yang lebih menonjol daripada yang ia dapatkan di Barca, dan ia mendapatkannya di Damm, di mana ia tampil cukup cemerlang hingga menarik perhatian tak lain dan tak bukan Real Madrid.

"Ada tim lain yang tertarik padanya, tetapi ketika Madrid menanyakan hal itu, tidak ada ruang untuk negosiasi; kesepakatan itu sudah final," kata perwakilan Damm kepada Relevo.

Munoz berkembang pesat di ibu kota Spanyol, naik pangkat hingga melakukan debutnya di tim utama pada tahap akhir musim 2024-25 — melawan Barcelona, dari semua tim. Penampilan La Liga lainnya terjadi saat kemenangan atas Sevilla, sebelum dua penampilan di Piala Dunia Antarklub pada musim panas itu. Namun, Munoz, yang akan genap berusia 22 tahun, menginginkan lebih banyak waktu bermain — dan transfer yang akan memberikannya itu segera terwujud.