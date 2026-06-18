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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Victor Munoz: Pemain sayap asal Spanyol baru Liverpool senilai €40 juta yang didatangkan untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah di Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Spain
Osasuna
FEATURES

Para penggemar Newcastle bisa dimaklumi jika mereka merasakan perasaan déjà vu yang aneh dan tak diinginkan minggu ini. Setelah santer dikaitkan dengan seorang penyerang muda yang menjanjikan sepanjang masa persiapan menjelang bursa transfer musim panas ini, Liverpool tampaknya berhasil menyelinap di saat-saat terakhir dan mengalahkan mereka di garis finis — sekali lagi. Tahun lalu, itu adalah Hugo Ekitike; tahun ini, giliran Victor Munoz.

Segala tanda menunjukkan bahwa The Magpies akan mengamankan kesepakatan untuk pemain berusia 22 tahun yang sangat diunggulkan itu, guna mencoba memperkuat lini serang yang musim lalu hanya menempati peringkat kesembilan terbaik di Liga Premier dan kini semakin terpuruk akibat kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona. Namun, tampaknya Munoz justru akan berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Mohamed Salah, cedera Ekitike, dan kemungkinan hengkangnya Federico Chiesa, sementara Liverpool justru berhasil memenangkan persaingan ini.

Ini merupakan tonggak terbaru dalam karier yang penuh peristiwa bagi penyerang muda tersebut. Setelah menghabiskan waktu di Barcelona dan Real Madrid sebelum pindah ke Osasuna yang membuka jalan bagi pemanggilannya pertama ke timnas Spanyol, serta masuknya ia ke skuad La Roja untuk Piala Dunia 2026, Munoz telah mengalami banyak hal, dengan bakatnya yang secara konsisten menarik perhatian beberapa klub besar.

Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa, saat bintang muda ini bersiap menjadi rekrutan pertama era Andoni Iraola di Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Di sinilah semuanya bermula

    Perjalanan karier sepak bola Munoz sungguh mengesankan, termasuk masa-masa di akademi muda Barcelona dan Real Madrid. Lahir di Catalunya, ia pertama kali bergabung dengan La Masia, setelah sebelumnya memulai kariernya bersama klub lokal Sant Gabriel. Namun, Munoz hanya menghabiskan tiga tahun bersama Barcelona, lalu pindah pada usia 14 tahun ke tim lokal lainnya, Damm, yang memiliki jalur pembinaan pemuda terkenal yang telah berperan dalam karier pemain seperti Cristian Tello dan Gerard Moreno.

    Munoz menginginkan waktu bermain yang lebih banyak dan peran yang lebih menonjol daripada yang ia dapatkan di Barca, dan ia mendapatkannya di Damm, di mana ia tampil cukup cemerlang hingga menarik perhatian tak lain dan tak bukan Real Madrid.

    "Ada tim lain yang tertarik padanya, tetapi ketika Madrid menanyakan hal itu, tidak ada ruang untuk negosiasi; kesepakatan itu sudah final," kata perwakilan Damm kepada Relevo.

    Munoz berkembang pesat di ibu kota Spanyol, naik pangkat hingga melakukan debutnya di tim utama pada tahap akhir musim 2024-25 — melawan Barcelona, dari semua tim. Penampilan La Liga lainnya terjadi saat kemenangan atas Sevilla, sebelum dua penampilan di Piala Dunia Antarklub pada musim panas itu. Namun, Munoz, yang akan genap berusia 22 tahun, menginginkan lebih banyak waktu bermain — dan transfer yang akan memberikannya itu segera terwujud.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Kesempatan besar

    Dua hari sebelum ulang tahunnya, diumumkan bahwa Munoz telah menandatangani kontrak lima tahun dengan Osasuna, dengan biaya transfer sebesar €5 juta yang memungkinkan Madrid mempertahankan opsi pembelian kembali. Sayangnya, klub tersebut tidak mampu mengulangi prestasi gemilang musim 2024-25, di mana mereka finis di peringkat kesembilan La Liga dan melaju hingga perempat final Copa del Rey. Namun, mereka dapat menawarkan Munoz peran di tim utama yang sangat ia dambakan, dan ia membalasnya dengan penampilan yang memuaskan, termasuk dua kontribusi besar yang membantu tim terhindar dari degradasi.

    Osasuna berhasil selamat dari degradasi dengan selisih tipis, berkat rekor head-to-head yang lebih baik dalam situasi tiga tim yang memiliki poin sama dengan Mallorca dan Levante. Hal ini berarti penampilan Munoz yang mencetak gol melawan Levante pada Desember dan assistnya dalam hasil imbang melawan Mallorca pada Maret terbukti sangat vital.

    Kedua kontribusi tersebut merupakan dua dari delapan kontribusi gol sang pemain sayap di La Liga; hanya Ante Budimir, striker Osasuna yang mencetak 17 gol, yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol untuk klub pada musim yang juga melihat Munoz bermain meski dalam kondisi tidak nyaman demi membantu perjuangan Los Rojillos. Ia meraih dua penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini dan, pada bulan Maret, menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol. Bahkan, pemain berusia 22 tahun ini menandai debut internasionalnya—saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Serbia—dengan sebuah gol.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Meskipun baru mencatatkan dua penampilan internasional saat pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia, Munoz telah tampil cukup mengesankan hingga berhasil masuk dalam daftar 26 pemain yang akan berangkat ke turnamen tersebut.

    "Saya pikir dia adalah pemain muda dengan potensi sepak bola yang luar biasa dan dia telah menunjukkan bersama tim nasional, di level internasional tertinggi, bahwa dia siap bersaing di level tersebut juga," kata De La Fuente tentang Munoz dalam acara RTVE 'Los Desayunos'.

    Di seberang Samudra Atlantik, perhatian tidak hanya tertuju pada upaya Spanyol untuk meraih gelar Piala Dunia pertama sejak 2010, karena Muñoz juga harus mengambil keputusan besar terkait masa depannya. Tampaknya Newcastle akan menjadi destinasi berikutnya bagi talenta muda yang menjanjikan ini, yang juga telah menarik minat dari Manchester United, Bayer Leverkusen, dan, kabarnya, Barcelona.

    Namun, semuanya kini telah berubah, dengan laporan pada Rabu malam yang menyebutkan bahwa Liverpool telah mengaktifkan klausul pelepasan senilai €40 juta (£34,5 juta/$46 juta) dan bahwa Munoz memang telah memilih untuk pindah ke Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Kekuatan utama

    Munoz adalah tipe pemain sayap yang membuat para penggemar tegang menanti aksinya. Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang fantastis, ia tak segan-segan menantang pemain lawan, dan gaya permainannya yang langsung dan agresif adalah hal yang akan memikat para penonton di tribun. Ia juga serba bisa, mampu bermain di kedua sayap atau bahkan lebih ke tengah, di belakang penyerang.

    Hal lain yang juga mengesankan adalah etos kerja Munoz. Dijuluki "sangat rendah hati" oleh pelatih timnas Spanyol, De La Fuente, energi dan etos kerjanya yang kuat terlihat jelas sepanjang perjuangan Osasuna menghindari degradasi musim lalu. Beberapa penyerang muda mungkin mengabaikan tanggung jawab mereka dan ciut nyali dalam situasi seperti itu, tetapi tidak dengan Munoz; ia tetap bermain meski dalam kondisi sakit demi memastikan timnya tetap bertahan di La Liga.

    Sifat-sifat tersebut menjadikannya aset berharga dalam hal bertahan dari lini depan dan melakukan tekanan tinggi, meskipun hal itu tidak terlalu terlihat dalam tim Osasuna yang sedang kesulitan dan, karenanya, tidak terlalu menekankan hal tersebut.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Aspek yang paling jelas perlu ditingkatkan dari Munoz adalah penyelesaian akhir. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru atau tidak biasa bagi para penyerang muda, dan tentu saja merupakan hal yang bisa ia kembangkan. Lagipula, ia baru bermain satu musim penuh di tim utama. Seiring waktu dan pengalaman, akurasi penyelesaiannya akan semakin meningkat.

    Ketika hal itu tercapai, kemampuannya akan berpadu dengan baik bersama karakteristik lainnya, yaitu gaya bermain yang langsung ke gawang, kepercayaan diri dalam melepaskan tembakan, serta kemampuannya mengalahkan bek lawan untuk menciptakan ruang bagi umpan silang. Ia memiliki potensi untuk menjadi ancaman yang jauh lebih besar dan lebih tajam di sepertiga akhir lapangan.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Selanjutnya... Anthony Gordon?

    Tidak mengherankan mengingat minat Newcastle, Munoz adalah pemain yang memiliki banyak kesamaan dengan Gordon, pemain timnas Inggris yang baru saja meninggalkan The Magpies untuk bergabung dengan Barcelona. Ia bermain langsung, percaya diri, dan bisa menjadi ancaman baik sebagai pengatur serangan maupun pencetak gol, namun masih terus berupaya memaksimalkan potensinya dalam hal yang terakhir. Etos kerja Munoz juga sejalan dengan perbandingan ini, mengingat Gordon tidak kurang dalam disiplin bertahan.

    Sementara itu, saat Munoz menguasai bola, ada kemiripan dengan almarhum Diogo Jota, karena gaya dribelnya yang agresif dan keinginannya untuk terus maju ke depan. Pada dasarnya, dia bukanlah pemain sayap paling mencolok, tetapi dia memiliki kualitas teknis, agresivitas, dan energi yang cukup untuk membuatnya sangat efektif.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Munoz berharap ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepada para penggemar Liverpool apa yang bisa ia tawarkan selama perjalanan Spanyol di Piala Dunia, setelah ia tidak diturunkan sebagai pemain cadangan dalam laga imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde—pertandingan yang menjadi pembuka musim panas bagi juara Eropa bertahan tersebut pada 15 Juni.

    Turnamen ini seharusnya menjadi pengalaman yang luar biasa bagi pemain berusia 22 tahun ini saat ia bersiap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi bersama klub papan atas Liga Premier, terlepas dari apakah ia akan mendapat banyak menit bermain atau tidak, karena lingkungan yang penuh tekanan pasti akan memberinya banyak pelajaran.

    Munoz sudah merasakan sebagian dari hal itu di Real Madrid, termasuk sisi negatifnya yang membuatnya menonaktifkan akun media sosialnya setelah gagal memanfaatkan peluang besar dalam kekalahan di El Clasico melawan Barcelona pada Mei tahun lalu. Pengalaman serupa bersama timnas Spanyol akan semakin membantunya, sebelum ia naik level untuk membela klub besar lainnya, Liverpool.

    Harga transfer sebesar €40 juta bukanlah angka yang fantastis di zaman sekarang, tetapi angka tersebut menunjukkan betapa The Reds menghargai Munoz dan berarti ia diharapkan memberikan kontribusi besar di musim mendatang, meskipun hanya sebagai bagian dari rotasi pemain sayap.