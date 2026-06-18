Victor Munoz: Pemain sayap asal Spanyol baru Liverpool senilai €40 juta yang didatangkan untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah di Anfield

Segala tanda menunjukkan bahwa The Magpies akan mengamankan kesepakatan untuk pemain berusia 22 tahun yang sangat diunggulkan itu, guna mencoba memperkuat lini serang yang musim lalu hanya menempati peringkat kesembilan terbaik di Liga Premier dan kini semakin terpuruk akibat kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona. Namun, tampaknya Munoz justru akan berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Mohamed Salah, cedera Ekitike, dan kemungkinan hengkangnya Federico Chiesa, sementara Liverpool justru berhasil memenangkan persaingan ini.
Ini merupakan tonggak terbaru dalam karier yang penuh peristiwa bagi penyerang muda tersebut. Setelah menghabiskan waktu di Barcelona dan Real Madrid sebelum pindah ke Osasuna yang membuka jalan bagi pemanggilannya pertama ke timnas Spanyol, serta masuknya ia ke skuad La Roja untuk Piala Dunia 2026, Munoz telah mengalami banyak hal, dengan bakatnya yang secara konsisten menarik perhatian beberapa klub besar.
Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa, saat bintang muda ini bersiap menjadi rekrutan pertama era Andoni Iraola di Liverpool?