Victor Lindelof menikmati ujian 'berat' melawan Tottenham saat Aston Villa berupaya menghidupkan kembali kampanye Premier League mereka

Mantan bek Manchester United itu memastikan ruang ganti tetap tenang dan solid jelang akhir pekan. Menepis pembicaraan soal moral rendah di skuad Unai Emery, Lindelof berkata: "Suasana di tim bagus. Kami memang tidak menjalani start terbaik musim ini dalam hal poin dan semuanya, tetapi saya tetap merasa suasananya bagus dan kami juga sedang membangun sesuatu yang bagus.

"Jelas, ini akan menjadi pertandingan yang sulit seperti setiap pertandingan di Premier League, tetapi kami menantikan tantangan ini dan bisa mencoba meraih tiga poin. Itu akan sangat berarti bagi kami, dan menjadi sesuatu yang bisa terus kami bangun. Kami semua sangat bersemangat untuk pertandingan ini. Kami belum mendapatkan poin yang kami inginkan, tetapi masih ada banyak pertandingan yang akan dimainkan, dan suasana di dalam tim tetap bagus."