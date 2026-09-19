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Victor Lindelof menikmati ujian 'berat' melawan Tottenham saat Aston Villa berupaya menghidupkan kembali kampanye Premier League mereka
Lindelof menerima tantangan di London
Lindelof menegaskan ia siap menghadapi laga berat di Tottenham Hotspur Stadium, meski Villa berada di peringkat ke-19 klasemen dengan hanya satu poin dari empat pertandingan. Bek asal Swedia itu bertekad memicu kebangkitan saat menghadapi Tottenham yang juga sedang kesulitan, kini berada di posisi ke-17 dengan hanya dua poin. Kepercayaan dirinya didukung kenangan manis dari musim lalu, ketika Villa memenangi kedua laga tandang mereka ke markas Tottenham di Premier League dan Piala FA.
- Getty Images Sport
Bek tengah Swedia berbagi optimisme
Mantan bek Manchester United itu memastikan ruang ganti tetap tenang dan solid jelang akhir pekan. Menepis pembicaraan soal moral rendah di skuad Unai Emery, Lindelof berkata: "Suasana di tim bagus. Kami memang tidak menjalani start terbaik musim ini dalam hal poin dan semuanya, tetapi saya tetap merasa suasananya bagus dan kami juga sedang membangun sesuatu yang bagus.
"Jelas, ini akan menjadi pertandingan yang sulit seperti setiap pertandingan di Premier League, tetapi kami menantikan tantangan ini dan bisa mencoba meraih tiga poin. Itu akan sangat berarti bagi kami, dan menjadi sesuatu yang bisa terus kami bangun. Kami semua sangat bersemangat untuk pertandingan ini. Kami belum mendapatkan poin yang kami inginkan, tetapi masih ada banyak pertandingan yang akan dimainkan, dan suasana di dalam tim tetap bagus."
Rekam jejak di Eropa meningkatkan standar
Berada di zona degradasi terasa janggal bagi tim Villa yang lolos ke kompetisi Eropa selama empat musim beruntun. Kapten Swedia itu justru melihat besarnya tekanan dari luar sebagai tanda positif bahwa klub kini dinilai dengan standar yang jauh lebih tinggi.
Membahas besarnya ekspektasi terhadap Villa saat ini, Lindelof menambahkan: "Tekanan dan tanggung jawab harus selalu ada, dan kami selalu ingin menjalani setiap pertandingan dengan mentalitas untuk mencoba memenangi laga. Itu seharusnya tidak berubah, dan saya rasa itu juga hal yang baik untuk dimiliki.
"Kami telah tampil baik, dan itu berarti orang-orang memandang kami sebagai tim bagus yang seharusnya bersaing setiap pekan dan mencoba berada di papan atas serta memenangi pertandingan. Saya rasa itu adalah hal yang baik untuk klub ini dan untuk skuad ini juga."
- Pro Sports Images
Laga papan bawah menguji tekad
Pertandingan akhir pekan ini di ibu kota memberi kedua tim yang sedang terpuruk peluang emas untuk memulai kebangkitan mereka dan meninggalkan zona degradasi. Menyeimbangkan komitmen di kompetisi domestik dan kontinental berarti Emery tidak bisa membiarkan poin terbuang di tengah jadwal padat ini. Meninggalkan London dengan membawa tiga poin akan langsung mengangkat suasana di ruang ganti dan membantu Villa menemukan kembali performa mereka di kasta tertinggi.
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