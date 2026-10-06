AFP
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Vicenzo Montella menepis kekhawatiran soal pemecatan dari Turki setelah patah hati di Nations League melawan Italia
Montella tetap teguh meski tanpa poin dalam rentetan laga
Montella dengan tegas membela posisinya dan perkembangan skuadnya setelah kalah tipis dari Italia. Hasil itu membuat Turki belum meraih satu poin pun setelah empat pertandingan di Grup 1 Nations League, sebuah statistik yang semakin menambah tekanan pada mantan striker Roma tersebut. Namun, Montella cepat menepis saran bahwa ia harus mundur, dan malah menyoroti kompetitifnya penampilan mereka belakangan ini.
"Frustrasi? Saya tidak tahu apakah frustrasi adalah istilah yang tepat, kami jelas memainkan pertandingan yang bagus. Kami bermain setara dan mungkin kami bahkan melakukan sedikit lebih banyak. Kami kebobolan tiga gol murni karena momen-momen tertentu, dan ini bukan kali pertama. Sebagai pelatih, saya puas dengan sikap dan kepribadian para pemain," katanya kepada SportMediaset.
- Getty Images Sport
Berkembang melalui tantangan elite
Juru taktik asal Italia itu memandang penurunan performa timnya saat ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai fase pertumbuhan yang diperlukan saat bersaing melawan tim-tim terbaik di Eropa. Ia melihat laga-laga sulit melawan lawan elite ini sebagai ajang pembuktian yang penting bagi skuad yang sedang berusaha beradaptasi dengan level sepakbola tertinggi. Sembari mengakui adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan di akhir laga dan penempatan posisi bertahan, ia menegaskan bahwa margin yang sangat tipis menentukan pertandingan di level ini.
"Saya bisa mengkritik mereka karena tidak membuat pilihan yang tepat di akhir, atau karena tidak menutup area penalti, tetapi seperti itulah sepakbola di level ini. Saya yakin para pemain akan mendapatkan pengalaman yang sangat besar dari level permainan seperti ini, karena insiden sekecil apa pun bisa berujung pada gol, dan itu menentukan hasil, sebagaimana hal itu juga sering menentukan penilaian," tambahnya.
Selisih 350 juta euro
Montella menyoroti kesenjangan besar dari sisi finansial dan pengalaman antara skuad Turki yang sedang berkembang dan kekuatan mapan seperti Italia. Untuk menggambarkan maksudnya soal ketimpangan sumber daya, Montella menekankan kualitas pemain pengganti yang bisa dimasukkan Italia untuk mengamankan pertandingan. Ia berargumen bahwa tidak adil menyalahkan para pemainnya ketika mereka harus bersaing melawan skuad yang nilainya ratusan juta euro lebih tinggi daripada skuad mereka sendiri.
"Jika saya melihat pergantian pemain Italia, dengan Calafiori, Esposito, dan Tonali, mungkin total nilai 350 juta euro masuk ke lapangan. Dalam hal ini saya rasa ini bukan salah siapa pun, terlebih lagi bukan para pemain saya yang mampu mengimbangi, baik secara taktis maupun teknis, melawan tim dengan level seperti ini," ujarnya.
- AFP
Komitmen terhadap proyek Turki
Di tengah spekulasi yang kian meningkat mengenai masa depannya di kursi pelatih, Montella ditanya secara langsung tentang rencananya. Sang pelatih tidak menyembunyikan keinginannya untuk melanjutkan pekerjaannya, seraya menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen pada peran tersebut dan visi yang ia terapkan sejak mengambil alih. Ia meyakini bahwa stabilitas adalah kunci jika Turki ingin pada akhirnya menutup kesenjangan dengan negara-negara elite Eropa dan menjadi langganan di turnamen-turnamen besar.
"Bukan berarti mereka tidak bekerja, kami hanya sedang berada di level baru bagi kami. Sepakbola terkadang sangat sederhana: Anda kehilangan pemain-pemain penting yang mengubah level tim. Kami telah memutuskan untuk terus berada di jalur ini, dan lolos ke Kejuaraan Eropa berikutnya juga penting bagi kami," pungkas Montella.
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