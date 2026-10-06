Montella dengan tegas membela posisinya dan perkembangan skuadnya setelah kalah tipis dari Italia. Hasil itu membuat Turki belum meraih satu poin pun setelah empat pertandingan di Grup 1 Nations League, sebuah statistik yang semakin menambah tekanan pada mantan striker Roma tersebut. Namun, Montella cepat menepis saran bahwa ia harus mundur, dan malah menyoroti kompetitifnya penampilan mereka belakangan ini.

"Frustrasi? Saya tidak tahu apakah frustrasi adalah istilah yang tepat, kami jelas memainkan pertandingan yang bagus. Kami bermain setara dan mungkin kami bahkan melakukan sedikit lebih banyak. Kami kebobolan tiga gol murni karena momen-momen tertentu, dan ini bukan kali pertama. Sebagai pelatih, saya puas dengan sikap dan kepribadian para pemain," katanya kepada SportMediaset.