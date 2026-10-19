Kiper Juventus Guglielmo Vicario menjalani malam yang menyakitkan ketika timnya kalah 3-0 di kandang dari Lazio pada pekan ketujuh Serie A. Meski Juventus menguasai bola dalam waktu lama, Lazio tampil efektif di depan gawang di Allianz Stadium.

Oliver Provstgaard membuka keunggulan lewat sundulan sebelum Gustav Isaksen dan Fisayo Dele-Bashiru memastikan kemenangan nyaman bagi tim tamu.

Hasil ini membuat Juventus harus mencari jawaban setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjanjikan.