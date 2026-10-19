BSR Agency
Diterjemahkan oleh
Vicario geram! Kiper Juventus kecam rekan setim setelah Lazio bantai Juventus di Turin
Vicario tak berdaya saat Lazio menghukum Juventus yang boros peluang
Kiper Juventus Guglielmo Vicario menjalani malam yang menyakitkan ketika timnya kalah 3-0 di kandang dari Lazio pada pekan ketujuh Serie A. Meski Juventus menguasai bola dalam waktu lama, Lazio tampil efektif di depan gawang di Allianz Stadium.
Oliver Provstgaard membuka keunggulan lewat sundulan sebelum Gustav Isaksen dan Fisayo Dele-Bashiru memastikan kemenangan nyaman bagi tim tamu.
Hasil ini membuat Juventus harus mencari jawaban setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjanjikan.
- ABACAPRESS
Kiper kecam performa yang di bawah standar klub
Berbicara seusai pertandingan, Vicario menolak mencari-cari alasan atas penampilan mengecewakan tim di Turin. "Sama sekali tidak ada alasan yang bisa dijadikan pembenaran," kata Vicario dengan tegas.
"Kami harus sepenuhnya menyadari sejarah klub ini dan ekspektasi yang menyertainya."
"Hari ini, penampilan kami berada di bawah standar yang dituntut, dan kami harus menganalisis penampilan kami, baik secara individu maupun sebagai tim," tambah sang penjaga gawang.
Juventus dihukum karena menyia-nyiakan peluang meski terus menekan pada babak kedua
Juventus punya peluang untuk menyamakan kedudukan pada awal babak kedua ketika pemain pengganti Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani nyaris mencetak gol. Namun, Lazio menggandakan keunggulan lewat serangan balik terhadap tuan rumah, meski jalannya pertandingan tidak berpihak kepada mereka.
Vicario mengakui timnya harus segera meningkatkan efektivitas di kedua sisi lapangan.
"Kami harus menemukan cara untuk memenangi pertandingan, dan saya orang pertama yang mengakui bahwa apa yang kami lakukan saat ini belum cukup baik," ujar Vicario.
- Nicolo Campo
Juventus harus segera berintrospeksi sebelum ujian berikutnya
Kekalahan telak itu memaksa Juventus melakukan evaluasi diri demi mengembalikan kiprah mereka di kompetisi domestik ke jalur yang tepat.
Vicario meminta rekan-rekan setimnya menelaah kesalahan mereka dengan cermat sebelum kembali berlaga di Serie A.
“Kami perlu mencermati segala hal yang berjalan keliru malam ini dan menganalisisnya,” pungkas Vicario, sementara skuad bersiap menghadapi laga-laga mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami