“Viagra-nya berhasil!” - Jordan Henderson bercanda menanggapi laporan-laporan aneh seputar persiapan timnas Inggris menjelang laga melawan Meksiko di ketinggian pada babak 16 besar Piala Dunia

Tuchel dengan cepat membantah tuduhan tersebut sebelum Henderson mengubah momen itu menjadi lelucon. Gelandang veteran itu berseloroh bahwa "Viagra-lah yang membantu" sebelum segera menjelaskan bahwa dia hanya bercanda. Tuchel pertama kali ditanya mengenai laporan tersebut saat sesi wawancara prapertandingan dan menanggapi hal itu dengan senyuman.

"Informasi yang mendukung hal itu tidak sampai kepadaku, jadi itu tidak benar," kata Tuchel kepada para wartawan.

Henderson kemudian melanjutkan lelucon tersebut sebelum menegaskan bahwa ia tidak serius.

"Yah, Viagra membantu, kurasa… Aku bercanda! Itu hanya lelucon," canda Henderson.

Berbicara tentang kondisi tersebut dengan lebih serius, Henderson mengakui bahwa ketinggian sudah terasa sejak rombongan tiba, dengan mengatakan: "Kamu bisa merasakannya sedikit, kamu bisa merasakan sesuatu. Saya merasakannya sedikit, bahkan saat baru mendarat dan tiba di hotel serta sekadar berjalan-jalan, Anda bisa merasakan sesuatu. Lalu hari ini, saat latihan, bagi saya pribadi, saya merasakannya mungkin selama 10–15 menit pertama, dan setelah latihan berjalan, saya berhenti memikirkannya terlalu banyak dan hanya berkonsentrasi pada latihan.”