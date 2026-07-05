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“Viagra-nya berhasil!” - Jordan Henderson bercanda menanggapi laporan-laporan aneh seputar persiapan timnas Inggris menjelang laga melawan Meksiko di ketinggian pada babak 16 besar Piala Dunia
Inggris menanggapi dengan santai rumor aneh seputar ketinggian
Pelatih Inggris Tuchel dan gelandang Henderson membantah spekulasi di internet yang menyebutkan bahwa skuad mereka mungkin menggunakan Viagra untuk membantu mengatasi ketinggian di Mexico City. Obat tersebut tidak dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA), sehingga memicu spekulasi bahwa obat itu bisa dianggap sebagai bantuan. Terlepas dari percakapan ringan tersebut, tim Inggris telah mulai beradaptasi dengan kondisi di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Meksiko.
- Getty
Tuchel dan Henderson menanggapi spekulasi tersebut
Tuchel dengan cepat membantah tuduhan tersebut sebelum Henderson mengubah momen itu menjadi lelucon. Gelandang veteran itu berseloroh bahwa "Viagra-lah yang membantu" sebelum segera menjelaskan bahwa dia hanya bercanda. Tuchel pertama kali ditanya mengenai laporan tersebut saat sesi wawancara prapertandingan dan menanggapi hal itu dengan senyuman.
"Informasi yang mendukung hal itu tidak sampai kepadaku, jadi itu tidak benar," kata Tuchel kepada para wartawan.
Henderson kemudian melanjutkan lelucon tersebut sebelum menegaskan bahwa ia tidak serius.
"Yah, Viagra membantu, kurasa… Aku bercanda! Itu hanya lelucon," canda Henderson.
Berbicara tentang kondisi tersebut dengan lebih serius, Henderson mengakui bahwa ketinggian sudah terasa sejak rombongan tiba, dengan mengatakan: "Kamu bisa merasakannya sedikit, kamu bisa merasakan sesuatu. Saya merasakannya sedikit, bahkan saat baru mendarat dan tiba di hotel serta sekadar berjalan-jalan, Anda bisa merasakan sesuatu. Lalu hari ini, saat latihan, bagi saya pribadi, saya merasakannya mungkin selama 10–15 menit pertama, dan setelah latihan berjalan, saya berhenti memikirkannya terlalu banyak dan hanya berkonsentrasi pada latihan.”
Inggris menolak mencari-cari alasan
Tuchel juga mengakui dampak ketinggian, mengungkapkan bahwa ia mengalami "sedikit sakit kepala" dan kesulitan tidur sejak tiba, sementara para pemain langsung merasakan udara yang lebih tipis selama latihan. Henderson menegaskan bahwa Inggris tidak akan menggunakan kondisi tersebut sebagai alasan.
"Kami datang ke sini hanya untuk melakukan tugas kami, yaitu menjadi versi terbaik dari diri kami, bersatu, bersaing, memberikan segalanya untuk satu sama lain dan negara kami di tanah air, membuat mereka bangga, serta berusaha memenangkan pertandingan sepak bola," jelas Henderson.
"Segala hal yang tidak bisa kami pengaruhi, seperti waktu kick-off, ketinggian, atau hal-hal di hotel, berada di luar kendali kami, jadi kami hanya perlu mencari solusi, dan kami cukup pandai dalam hal itu. Jadi bagi kami, yang terpenting adalah fokus penuh pada tugas di depan, tanpa alasan apa pun."
- Getty Images
Sebuah ujian besar menanti di Mexico City
Inggris kini memusatkan seluruh perhatiannya pada laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Meksiko di Estadio Azteca. Stadion ikonik tersebut menambah makna tersendiri pada pertandingan ini, sementara tuan rumah memasuki laga ini dengan rekor sempurna di turnamen ini.
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