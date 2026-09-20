Veteran Brighton Pascal Gross mengumumkan pensiun dari timnas Jerman setelah menginspirasi kemenangan telak 3-0 atas Arsenal

Playmaker veteran itu memilih membagikan kabar tersebut setelah penampilan menonjol di American Express Community Stadium, tempat ia membantu Brighton & Hove Albion meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arsenal. Gross berperan penting dalam kemenangan itu, membuka skor sendiri sebelum kemudian menyumbang assist untuk menambah penderitaan Arsenal.

Waktu pengumuman itu terasa sangat menyentuh mengingat performa luar biasa Gross pada tahap awal musim Premier League. Ia sudah mencatatkan tiga gol dan empat assist hanya dalam lima penampilan, termasuk tendangan spektakuler dari jarak 18 meter untuk memecah kebuntuan saat melawan tim asuhan Mikel Arteta. Namun, kesuksesan domestik ini tidak cukup untuk memberinya tempat di skuad pertama yang dipilih pelatih kepala baru Jerman Jurgen Klopp untuk laga Nations League mendatang.