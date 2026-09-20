Getty Images Sport
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Veteran Brighton Pascal Gross mengumumkan pensiun dari timnas Jerman setelah menginspirasi kemenangan telak 3-0 atas Arsenal
Perpisahan internasional setelah masterclass di Premier League
Playmaker veteran itu memilih membagikan kabar tersebut setelah penampilan menonjol di American Express Community Stadium, tempat ia membantu Brighton & Hove Albion meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arsenal. Gross berperan penting dalam kemenangan itu, membuka skor sendiri sebelum kemudian menyumbang assist untuk menambah penderitaan Arsenal.
Waktu pengumuman itu terasa sangat menyentuh mengingat performa luar biasa Gross pada tahap awal musim Premier League. Ia sudah mencatatkan tiga gol dan empat assist hanya dalam lima penampilan, termasuk tendangan spektakuler dari jarak 18 meter untuk memecah kebuntuan saat melawan tim asuhan Mikel Arteta. Namun, kesuksesan domestik ini tidak cukup untuk memberinya tempat di skuad pertama yang dipilih pelatih kepala baru Jerman Jurgen Klopp untuk laga Nations League mendatang.
- Getty Images Sport
Gross menjelaskan keputusannya untuk mundur
Gross mengungkapkan bahwa ia secara internal telah mengambil keputusan untuk mundur dari tugas internasional setelah Piala Dunia berakhir. Ia menyatakan keinginan agar generasi berikutnya dari talenta Jerman mengambil estafet saat tim memasuki era baru di bawah kepemimpinan Klopp. Gelandang itu mencatat bahwa meski ia sebelumnya tidak membuat pernyataan publik karena tidak memiliki kehadiran di dunia maya, keputusannya sebenarnya sudah bulat.
"Secara resmi, karena saya tidak punya media sosial, saya belum mengumumkan pensiun saya, tetapi saya sebenarnya sudah pensiun. Bagi saya, semuanya berakhir setelah Piala Dunia. Saya pikir sekarang saatnya mendoakan yang terbaik untuk generasi baru dan terus menyilangkan jari untuk mereka," kata Gross kepada Sky Germany.
Menilik kembali perkembangan karier internasional yang datang terlambat
Perjalanan Gross bersama tim nasional Jerman terbilang relatif singkat, tetapi berdampak, ditandai oleh pendekatan profesionalnya dan keandalan teknisnya. Ia menjalani debutnya pada periode penuh gejolak bagi DFB, pertama kali tampil di bawah Hansi Flick dalam kekalahan telak 4-1 melawan Jepang pada September 2023. Kontribusi terakhirnya dengan seragam Jerman datang pada fase grup Piala Dunia, ketika ia tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kekalahan 2-1 dari Ekuador.
Meski karier internasionalnya berakhir dengan hasil mengecewakan itu, Gross tetap positif mengenai arah tim nasional. "Saya masih senang bermain sepak bola, di sini di klub, tetapi di Jerman sedang ada perubahan, dan itu juga bagus. Saya akan terus menyilangkan jari untuk mereka," kata Gross.
- Getty Images Sport
Berfokus pada Brighton dan Premier League
Dengan bab internasionalnya kini telah berakhir, Gross bisa sepenuhnya memusatkan perhatian pada kampanye ambisius Brighton. Kemenangan atas Arsenal menempatkan Brighton dalam posisi kuat di klasemen, sekaligus semakin membenarkan keputusan klub untuk terus mengandalkan pengalamannya. Kemampuan Gross untuk memengaruhi pertandingan melalui bola mati dan permainan terbuka masih belum berkurang, seperti dibuktikan oleh assist-nya untuk gol Chema Andres yang memastikan skor menjadi 3-0. Kepemimpinannya di ruang ganti Brighton akan sangat krusial saat mereka menjalani musim Premier League yang kompetitif dan kembali membidik tiket ke kompetisi Eropa.
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