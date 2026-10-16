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Veteran Bayern Munich Manuel Neuer kembali absen, Vincent Kompany buka suara soal cedera yang terus mengganggu setelah penampilan buruk kontra Augsburg
Kompany beri kabar mengkhawatirkan soal Neuer
Pelatih Bayern, Vincent Kompany, mengungkapkan bahwa Neuer masih diragukan tampil dalam laga Bundesliga mendatang melawan Leipzig. Kiper legendaris itu mengalami cedera kaki yang membuatnya tidak masuk skuad untuk lawatan ke Norwegia dalam ajang Liga Champions baru-baru ini. Ia juga belum kembali berlatih penuh bersama skuad tim utama. Pelatih asal Belgia itu berhati-hati menangani kaptennya dan enggan menetapkan kapan ia akan kembali ke susunan pemain inti.
“Manu tidak berlatih kemarin. Jadi, hari ini kami harus melihat bagaimana kondisinya dan seperti apa situasinya. Hari ini kami belum punya informasi lebih lanjut. Saya tidak ingin berperan sebagai dokter. Cederanya ada di kaki, bukan di paha atau bahu. Pemulihannya tidak akan terlalu lama. Apakah besok atau pekan depan, kita lihat saja. Ia harus merasa lebih baik terlebih dahulu dan berlatih ketika sudah bisa, lalu fase ini akan berlalu,” jelas sang pelatih, seperti dikutip oleh Sky Germany.
- Getty Images Sport
Perdebatan soal penjaga gawang kian memanas di Allianz Arena
Cedera Neuer datang pada saat yang sangat tidak menguntungkan, mengingat sorotan yang kian tajam terhadap hierarki penjaga gawang di Bavaria. Setelah penampilan yang sulit saat menghadapi Augsburg, muncul pertanyaan apakah pemain berusia 40 tahun itu masih menjadi pilihan utama yang tak tergantikan atau apakah tim membutuhkan sosok baru.
Legenda klub Oliver Kahn termasuk yang paling lantang melontarkan kritik. Ia menyatakan ketidakpuasannya terhadap situasi saat ini yang melibatkan Neuer dan pelapis mudanya, Jonas Urbig. Kahn menilai ketiadaan komitmen jangka panjang yang jelas terhadap satu arah tertentu menghambat perkembangan kiper muda itu sekaligus menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu di dalam skuad.
Urbig siap mengisi kekosongan
Di tengah berbagai sorotan dari luar, Kompany membela cara klub menangani Urbig, yang bergabung dari Koln pada Januari. Kiper muda itu berpeluang menjadi starter melawan Leipzig jika Neuer gagal lolos tes kebugaran terakhir. Kompany menegaskan bahwa persaingan memperebutkan posisi penjaga gawang memang sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang di Allianz Arena.
“Kami selalu punya rencana. Kami berusaha menjalankan rencana itu. Fakta bahwa Jonas kini menjadi bagian dari pembahasan ini merupakan hal yang menyenangkan bagi kami. Kami sendiri yang membangun situasi ini. Kami sudah mengatakan hal itu selama dua tahun, sejak ia datang dari Cologne pada Januari. Saat itu, tidak ada yang percaya hal tersebut mungkin terjadi karena ia bahkan belum pernah bermain di Cologne. Ia adalah penjaga gawang kedua,” kata Kompany.
- Getty Images Sport
Neuer tetap menjadi bagian penting dalam rencana Bayern Munich
Meski kemunculan Urbig memberikan rasa aman, Kompany segera mengingatkan para pendukung maupun pengkritik akan besarnya pengaruh Neuer. Kiper veteran itu tetap menjadi sosok penting di ruang ganti, meskipun fisiknya mulai menunjukkan dampak dari karier panjang penuh prestasi di level tertinggi sepakbola Eropa.
"Manu adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan kisah ini. Semua ini tidak akan berjalan tanpa Manu, tanpa kehadirannya, tanpa kepemimpinannya, tanpa penampilannya selama periode ini. Kami berada dalam situasi yang baik. Banyak orang menginginkan situasi seperti itu," pungkas Kompany.
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