Pelatih Bayern, Vincent Kompany, mengungkapkan bahwa Neuer masih diragukan tampil dalam laga Bundesliga mendatang melawan Leipzig. Kiper legendaris itu mengalami cedera kaki yang membuatnya tidak masuk skuad untuk lawatan ke Norwegia dalam ajang Liga Champions baru-baru ini. Ia juga belum kembali berlatih penuh bersama skuad tim utama. Pelatih asal Belgia itu berhati-hati menangani kaptennya dan enggan menetapkan kapan ia akan kembali ke susunan pemain inti.

“Manu tidak berlatih kemarin. Jadi, hari ini kami harus melihat bagaimana kondisinya dan seperti apa situasinya. Hari ini kami belum punya informasi lebih lanjut. Saya tidak ingin berperan sebagai dokter. Cederanya ada di kaki, bukan di paha atau bahu. Pemulihannya tidak akan terlalu lama. Apakah besok atau pekan depan, kita lihat saja. Ia harus merasa lebih baik terlebih dahulu dan berlatih ketika sudah bisa, lalu fase ini akan berlalu,” jelas sang pelatih, seperti dikutip oleh Sky Germany.