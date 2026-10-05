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Versi terbaik Cristiano Ronaldo? Saat CR7 ‘membunuh’ tim-tim lawan ketika mantan rekan setimnya di Manchester United, Anderson, menjelaskan apa yang membuat GOAT Portugal itu ‘berbeda’
Bagaimana Ronaldo dibentuk menjadi seorang superstar
Ronaldo pertama kali pindah ke Inggris sebagai remaja bertalenta luar biasa pada 2003, ketika Sir Alex Ferguson merebut potensi besarnya dari Sporting. Pada tahap itu, ia adalah pemain sayap yang lincah, dengan permainannya bertumpu pada flick-flick menawan dan stepover yang membingungkan lawan.
Manchester United mengasah berlian mentah itu menjadi pencetak gol paling menakutkan yang pernah dilihat sepak bola dunia, dengan sang penyerang abadi kini semakin mendekati 1.000 gol kompetitif sepanjang karier yang benar-benar luar biasa.
Periode antara 2006 dan 2009 menjadi momen ketika ia benar-benar meledak, dengan catatan 20 gol terlewati untuk pertama kalinya. Ronaldo tidak pernah turun di bawah angka tersebut selama dua dekade saat menjalani satu musim penuh di klub mana pun, dari Manchester ke Riyadh via Madrid dan Turin.
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Buku-buku sejarah telah ditulis ulang dalam pertarungan Messi
Rekor demi rekor rutin dipecahkan, baik di level klub maupun tim nasional, seiring keberhasilan meraih gelar di Premier League, La Liga, Serie A, dan Saudi Pro League, sekaligus juga mengoleksi lima trofi Liga Champions, sejumlah Ballon d’Or, dua Nations League, dan Kejuaraan Eropa. Ia telah mencatatkan 234 penampilan dan 146 gol untuk Portugal, sekaligus akan selalu terkunci dalam persaingan supremasi individu dengan rival abadinya, Lionel Messi.
Ronaldo belum siap untuk gantung sepatu dalam waktu dekat, menjelang usianya 42 tahun pada Februari 2027, dan yakin bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi. Itu selalu menjadi pola pikirnya, dengan keyakinan diri yang tak tergoyahkan membawanya ke puncak permainan global.
Kapan Ronaldo berada di puncak performanya?
Ketika ditanya apa yang membuat CR7 “berbeda” dan kapan ia pertama kali melihat kualitas tersebut, eks gelandang Manchester United Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan Swiper Casino Canada, mengatakan kepada GOAL: “Jika Anda melihat Cristiano Ronaldo dari 2008 hingga 2009, ketika dia memenangkan penghargaan pemain terbaik bersama Manchester United. Anda melihat Cristiano Ronaldo, bukan hanya dalam pertandingan, ini soal latihan, memulai seluruh proses sebelum pertandingan. Karena ketika latihan selesai, Anda melihat Cristiano Ronaldo sendirian di gedung, mencoba mengasah kemampuannya, mencoba melakukan ini dan itu.
“Karena pada saat itu, Cristiano Ronaldo berbeda dengan Cristiano Ronaldo sekarang. Dia benar-benar berbeda. Karena Cristiano Ronaldo pada saat itu, dia membunuh para pemain. Dia mengambil situasi satu lawan satu, dia membunuh para pemain.
“Saya tahu, ketika saya bermain di tengah, Cristiano Ronaldo di sisi sayap akan berada dalam situasi satu lawan satu. Saya tidak perlu melihat. Saya hanya mengirim bola langsung ke kakinya, dia akan menghadapi pemain itu. Serangan Manchester United saat itu, Anda tahu Anda akan mencetak gol.
“Beberapa pertandingan seperti, Anda mulai tertinggal 1-0, 2-0. Jangan khawatir, Cristiano Ronaldo akan maju. Karena Anda tahu apa yang bisa dilakukan para pemain terbaik. Saya tahu Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik dalam situasi satu lawan satu. Saya tahu Nani adalah yang terbaik dalam situasi satu lawan satu.
“Saya pikir pada tahun itu, saya pikir Cristiano Ronaldo meraih yang paling banyak, tahun-tahun puncak dalam kariernya. Dia tampil luar biasa untuk Real Madrid. Tetapi saat itu, saya pikir dia seperti pemain yang sulit dipercaya. Saya menikmati melihat Cristiano Ronaldo dalam situasi satu lawan satu, mengambil tendangan bebas dari mana saja. Melawan Arsenal, semifinal melawan Arsenal, Cristiano Ronaldo bermain sangat luar biasa. Dia sangat, sangat bagus dalam pertandingan itu. Dia, sebelum pertandingan, berkata, ‘Oke, jangan khawatir, kita akan memenangkan pertandingan’.
“Itulah mentalitas tim itu pada saat itu, 2008-2013-14. Mentalitasnya adalah membunuh, membunuh tim lawan. Dia sangat menakutkan untuk bermain melawan kami. Pada saat itu, dia benar-benar ingin membunuh tim-tim lain.”
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Sang GOAT Portugal masih terus tampil kuat di usia 41 tahun
Ronaldo mencetak 42 gol pada musim 2007-08, lalu 26 gol pada tahun berikutnya, yang memberinya Ballon d'Or pertamanya dan transfer bernilai besar ke Real Madrid. Setelah itu, nyaris tak ada yang bisa menghentikannya, dengan aksi-aksi brilian luar biasa yang rutin ia tampilkan.
Kekuatannya kini dianggap mulai memudar, setelah dicadangkan sebelum meninggalkan pemusatan latihan terbaru Portugal, tetapi ia telah membangun karier dengan membungkam para pengkritik dan mengubah para peragu menjadi percaya, dengan proses itu pertama kali dimulai di apa yang disebut 'Teater Impian'.
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