Ketika ditanya apa yang membuat CR7 “berbeda” dan kapan ia pertama kali melihat kualitas tersebut, eks gelandang Manchester United Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan Swiper Casino Canada, mengatakan kepada GOAL: “Jika Anda melihat Cristiano Ronaldo dari 2008 hingga 2009, ketika dia memenangkan penghargaan pemain terbaik bersama Manchester United. Anda melihat Cristiano Ronaldo, bukan hanya dalam pertandingan, ini soal latihan, memulai seluruh proses sebelum pertandingan. Karena ketika latihan selesai, Anda melihat Cristiano Ronaldo sendirian di gedung, mencoba mengasah kemampuannya, mencoba melakukan ini dan itu.

“Karena pada saat itu, Cristiano Ronaldo berbeda dengan Cristiano Ronaldo sekarang. Dia benar-benar berbeda. Karena Cristiano Ronaldo pada saat itu, dia membunuh para pemain. Dia mengambil situasi satu lawan satu, dia membunuh para pemain.

“Saya tahu, ketika saya bermain di tengah, Cristiano Ronaldo di sisi sayap akan berada dalam situasi satu lawan satu. Saya tidak perlu melihat. Saya hanya mengirim bola langsung ke kakinya, dia akan menghadapi pemain itu. Serangan Manchester United saat itu, Anda tahu Anda akan mencetak gol.

“Beberapa pertandingan seperti, Anda mulai tertinggal 1-0, 2-0. Jangan khawatir, Cristiano Ronaldo akan maju. Karena Anda tahu apa yang bisa dilakukan para pemain terbaik. Saya tahu Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik dalam situasi satu lawan satu. Saya tahu Nani adalah yang terbaik dalam situasi satu lawan satu.

“Saya pikir pada tahun itu, saya pikir Cristiano Ronaldo meraih yang paling banyak, tahun-tahun puncak dalam kariernya. Dia tampil luar biasa untuk Real Madrid. Tetapi saat itu, saya pikir dia seperti pemain yang sulit dipercaya. Saya menikmati melihat Cristiano Ronaldo dalam situasi satu lawan satu, mengambil tendangan bebas dari mana saja. Melawan Arsenal, semifinal melawan Arsenal, Cristiano Ronaldo bermain sangat luar biasa. Dia sangat, sangat bagus dalam pertandingan itu. Dia, sebelum pertandingan, berkata, ‘Oke, jangan khawatir, kita akan memenangkan pertandingan’.

“Itulah mentalitas tim itu pada saat itu, 2008-2013-14. Mentalitasnya adalah membunuh, membunuh tim lawan. Dia sangat menakutkan untuk bermain melawan kami. Pada saat itu, dia benar-benar ingin membunuh tim-tim lain.”