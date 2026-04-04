Nasib Fiorentina juga bergantung pada David De Gea, kiper asal Spanyol yang pernah membela Manchester United, yang dalam musim yang sangat sulit bagi La Viola ini berhasil menopang tim asuhan Vanoli selama beberapa bulan terakhir kompetisi. Bahkan dalam laga tandang di Verona, pertandingan krusial untuk menghindari degradasi, kiper berusia 35 tahun itu melakukan penyelamatan-penyelamatan penting yang menentukan hasil akhir: Fiorentina menang 1-0, dengan gol penentu dari Nicolò Fagioli kurang dari sepuluh menit menjelang akhir pertandingan. Pertandingan berakhir dengan skor 10 lawan 10 setelah masing-masing tim mendapat kartu merah, Suslov dari tuan rumah dan Gudmundsson dari tim tamu.
Verona vs Fiorentina, De Gea: "Semua penyelamatan ini saya persembahkan untuk ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit"
PERSEMBAHAN DARI DE GEA
Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan, De Gea menyampaikan pesan khusus dalam wawancara pasca-pertandingan: "Semua penyelamatan saya ini saya dedikasikan untuk ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit," katanya kepada DAZN. "Kami memang tidak memainkan pertandingan terbaik musim ini, tapi terkadang kami mendapatkan hasil yang kurang dari yang pantas kami dapatkan, dan hari ini justru sebaliknya; begitulah sepak bola. Hari ini kami fokus pada pertandingan ini karena dalam perjuangan untuk menghindari degradasi kami belum melakukan apa-apa, nanti ada kompetisi Eropa yang memberi kami motivasi baru: Crystal Palace adalah tim yang, seperti semua tim di Liga Premier, sering menyerang dan bermain di lapangan yang sempit, mereka kuat tapi kami akan berusaha melakukan yang terbaik."
KLASEMEN FIORENTINA
Dengan kemenangan atas Verona, Fiorentina mencatatkan empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan di liga; jumlahnya menjadi enam jika termasuk dua leg babak 16 besar Conference League melawan Rakow. Kini di Serie A, La Viola unggul 5 poin dari zona degradasi, posisi ketiga dari bawah ditempati oleh Lecce dengan 27 poin, namun mereka memiliki satu pertandingan lebih sedikit (akan bertanding besok melawan Atalanta), dan tim asuhan Vanoli kini mengoleksi 32 poin setelah menggeser Cagliari berkat tiga poin yang diraih melawan Gialloblù serta memanfaatkan kekalahan tim asuhan Pisacane di Reggio Emilia melawan Sassuolo.