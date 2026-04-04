Verona vs Fiorentina, De Gea: "Semua penyelamatan ini saya persembahkan untuk ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit"

Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik di lapangan, De Gea menyampaikan pesan khusus dalam wawancara pasca-pertandingan: "Semua penyelamatan saya ini saya dedikasikan untuk ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit," katanya kepada DAZN. "Kami memang tidak memainkan pertandingan terbaik musim ini, tapi terkadang kami mendapatkan hasil yang kurang dari yang pantas kami dapatkan, dan hari ini justru sebaliknya; begitulah sepak bola. Hari ini kami fokus pada pertandingan ini karena dalam perjuangan untuk menghindari degradasi kami belum melakukan apa-apa, nanti ada kompetisi Eropa yang memberi kami motivasi baru: Crystal Palace adalah tim yang, seperti semua tim di Liga Premier, sering menyerang dan bermain di lapangan yang sempit, mereka kuat tapi kami akan berusaha melakukan yang terbaik."