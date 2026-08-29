Venezia sepakat dengan kesepakatan €4 juta untuk merekrut wonderkid Barcelona Toni Fernandez saat Barcelona mengamankan klausul pembelian kembali yang krusial

Fernandez sempat menjadi subjek ketertarikan serius dari beberapa klub Premier League, termasuk Aston Villa dan Leeds United, di samping pendekatan serius dari Bundesliga Jerman. Namun, proyek olahraga Venezia di kasta tertinggi Italia terbukti menjadi opsi yang paling meyakinkan untuk fase berikutnya dalam perkembangannya. Selain janji menit bermain reguler di tim utama, transisi budaya ke Italia dinilai jauh lebih mudah dijalani dibandingkan kepindahan ke Inggris atau Jerman bagi seorang remaja yang menjalani petualangan pertamanya di luar negeri.