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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Venezia sepakat dengan kesepakatan €4 juta untuk merekrut wonderkid Barcelona Toni Fernandez saat Barcelona mengamankan klausul pembelian kembali yang krusial

Transfers
T. Fernandez
Barcelona
LaLiga
Serie A
Venezia

Pendatang baru Serie A, Venezia, telah mencapai kesepakatan verbal dengan Barcelona untuk merekrut talenta menyerang menjanjikan Toni Fernandez dengan biaya €4 juta. Lulusan akademi berusia 18 tahun itu telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Catalunya, sehingga direktur olahraga Deco menyetujui kepergiannya yang juga mencakup klausul perlindungan buy-back penting di masa depan.

  • Venezia capai kesepakatan verbal

    Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Venezia telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut penyerang muda Barcelona itu dengan biaya €4 juta. Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu tahun, petinggi Barcelona memilih untuk menyetujui penjualan pada bursa transfer musim panas saat ini. Kesepakatan itu juga mencakup klausul penjualan sebesar 50 persen untuk melindungi kepentingan finansial jangka panjang raksasa Spanyol tersebut.

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    Proyek Italia ungguli para rival

    Fernandez sempat menjadi subjek ketertarikan serius dari beberapa klub Premier League, termasuk Aston Villa dan Leeds United, di samping pendekatan serius dari Bundesliga Jerman. Namun, proyek olahraga Venezia di kasta tertinggi Italia terbukti menjadi opsi yang paling meyakinkan untuk fase berikutnya dalam perkembangannya. Selain janji menit bermain reguler di tim utama, transisi budaya ke Italia dinilai jauh lebih mudah dijalani dibandingkan kepindahan ke Inggris atau Jerman bagi seorang remaja yang menjalani petualangan pertamanya di luar negeri.

  • Barcelona amankan jalur untuk kembali

    Keputusan Barcelona untuk menyetujui kepergian lulusan La Masia itu tidak berarti pintu sepenuhnya tertutup bagi masa depannya di Catalonia. Direktur olahraga Deco berhasil menegosiasikan klausul pembelian kembali yang krusial, yang memungkinkan raksasa Spanyol itu merekrut kembali sang penyerang jika ia berkembang pesat di Serie A. Kompromi strategis ini memberi Fernandez pengalaman berharga di level senior sambil tetap menjaga kemungkinan untuk kembali ke Camp Nou pada masa mendatang.

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    Ujian Serie A menanti

    Venezia akan berupaya mengintegrasikan rekrutan muda andalan mereka ke dalam skuad tim utama saat mereka berjuang untuk memantapkan posisi di kasta tertinggi Italia. Penyerang itu berpeluang menjalani debut secepatnya setelah seluruh formalitas transfer dirampungkan menjelang jeda internasional musim gugur yang akan datang. Menavigasi tuntutan taktis ketat di Serie A akan menjadi ujian penentu bagi mentalitas pemain muda tersebut di level profesional tertinggi.

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