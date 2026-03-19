Venezia memastikan promosi, Palermo masih jadi teka-teki: siapa yang akan promosi ke Serie A?

Hanya tujuh pekan sejak putaran awal Serie B dimulai, dan situasi di puncak klasemen mulai terlihat jelas. Setelah putaran tengah pekan terakhir musim 25/26 berakhir, Venezia tampaknya telah mengarahkan langkahnya menuju kembalinya ke Serie A setelah hanya satu musim di Serie B. Giovanni Stroppa berpotensi membuktikan dirinya sebagai 'ahli promosi' dan, setelah Cremonese, membawa tim asal Venesia ini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Setelah awal musim yang naik-turun, Venezia telah menemukan ritme permainan dan sejak November hingga kini hanya kalah satu kali (melawan Modena) dalam 20 pertandingan terakhir Serie B. Tim asal Venesia ini memimpin klasemen dengan keunggulan tiga poin, namun laga krusial pada Sabtu mendatang melawan tim peringkat kedua liga, Monza, akan menjadi penentu.





Tim asuhan Bianco, sama seperti Venezia, ingin segera kembali ke Serie A dengan mengandalkan hasrat Cutrone untuk membuktikan diri dan kembalinya Petagna mencetak gol, dengan 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Frosinone tetap berpegang pada peluang promosi langsung, tertinggal dua poin dari Monza dan merupakan tim yang paling lama memimpin klasemen musim ini. Ada sedikit penurunan performa alami bagi pasukan Alvini dalam beberapa pekan terakhir, namun hal itu tidak merusak musim yang luar biasa yang dibangun tanpa belanja pemain di bursa transfer musim panas.





Jika tiga tim teratas melaju kencang, hal yang sama tidak berlaku bagi Palermo, yang pada bulan Agustus tampak sebagai kandidat utama untuk kembali ke Serie A yang telah lama dinantikan. Hal ini bukan hanya karena perekrutan pelatih yang ahli dalam promosi ke Serie A seperti Inzaghi, tetapi juga karena kampanye transfer yang dilakukan oleh City Group pada musim panas lalu. Tim Rosanero masih berada di zona aman dari tim-tim yang akan bertanding di semifinal playoff, namun kurangnya konsistensi dalam hasil pertandingan perlahan-lahan mengikis peluang mereka untuk mengejar promosi langsung. Setelah kekalahan telak 3-0 dari Monza, mereka hanya meraih hasil imbang di kandang melawan Juve Stabia (2-2): kini, enam poin memisahkan Inzaghi dari Serie A.