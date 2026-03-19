Goal.com
Live

Diterjemahkan oleh

Venezia memastikan promosi, Palermo masih jadi teka-teki: siapa yang akan promosi ke Serie A?

Jadwal, klasemen, dan prediksi bandar taruhan mengenai perebutan promosi di Serie B

Hanya tujuh pekan sejak putaran awal Serie B dimulai, dan situasi di puncak klasemen mulai terlihat jelas. Setelah putaran tengah pekan terakhir musim 25/26 berakhir, Venezia tampaknya telah mengarahkan langkahnya menuju kembalinya ke Serie A setelah hanya satu musim di Serie B. Giovanni Stroppa berpotensi membuktikan dirinya sebagai 'ahli promosi' dan, setelah Cremonese, membawa tim asal Venesia ini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Setelah awal musim yang naik-turun, Venezia telah menemukan ritme permainan dan sejak November hingga kini hanya kalah satu kali (melawan Modena) dalam 20 pertandingan terakhir Serie B. Tim asal Venesia ini memimpin klasemen dengan keunggulan tiga poin, namun laga krusial pada Sabtu mendatang melawan tim peringkat kedua liga, Monza, akan menjadi penentu.


Tim asuhan Bianco, sama seperti Venezia, ingin segera kembali ke Serie A dengan mengandalkan hasrat Cutrone untuk membuktikan diri dan kembalinya Petagna mencetak gol, dengan 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Frosinone tetap berpegang pada peluang promosi langsung, tertinggal dua poin dari Monza dan merupakan tim yang paling lama memimpin klasemen musim ini. Ada sedikit penurunan performa alami bagi pasukan Alvini dalam beberapa pekan terakhir, namun hal itu tidak merusak musim yang luar biasa yang dibangun tanpa belanja pemain di bursa transfer musim panas.


Jika tiga tim teratas melaju kencang, hal yang sama tidak berlaku bagi Palermo, yang pada bulan Agustus tampak sebagai kandidat utama untuk kembali ke Serie A yang telah lama dinantikan. Hal ini bukan hanya karena perekrutan pelatih yang ahli dalam promosi ke Serie A seperti Inzaghi, tetapi juga karena kampanye transfer yang dilakukan oleh City Group pada musim panas lalu. Tim Rosanero masih berada di zona aman dari tim-tim yang akan bertanding di semifinal playoff, namun kurangnya konsistensi dalam hasil pertandingan perlahan-lahan mengikis peluang mereka untuk mengejar promosi langsung. Setelah kekalahan telak 3-0 dari Monza, mereka hanya meraih hasil imbang di kandang melawan Juve Stabia (2-2): kini, enam poin memisahkan Inzaghi dari Serie A.

  • SIAPA YANG AKAN MASUK KE PLAYOFF?

    Dari peringkat kelima hingga kedelapan, persaingan untuk memperebutkan tempat di babak playoff masih terbuka lebar.Sementara Catanzaro dan Modena (yang masih memiliki satu pertandingan tersisa) berada di posisi tengah-tengah, antara harapan untuk meraih peringkat keempat dan 'ketenangan' karena selisih poin yang cukup jauh dari para pesaing di bawahnya, di sisi lain Juve Stabia, Cesena, Avellino, dan Sudtirol bersaing memperebutkan dua tempat terakhir.


    Juve Stabia (42 poin) tetap menjadi favorit untuk kembali ke playoff setelah penampilan gemilang musim lalu, begitu pula Cesenayang tertahan di 40 poin. Namun, semua ini hanya di atas kertas karena baik 'Vespe' maupun tim dari Romagna belum meraih tiga poin dalam lima pertandingan terakhir. Secara khusus, situasi di Cesena memanas dengan pemecatan Mignani dan kedatangan mengejutkan Ashley Cole yang belum memberikan dampak positif. Dalam laga tengah pekan, Mantova menaklukkan Bianconeri dengan skor telak 3-0.


    Kejutan di paruh akhir musim ini mungkin datang dari Avellino asuhan Davide Ballardini. Tiga kemenangan beruntun diraih oleh pelatih berpengalaman yang awalnya ditunjuk untuk memastikan kelangsungan tim, namun kini mulai melirik klasemen.

    • Iklan

  • JADWAL TIM-TIM BESAR

    Venezia, sang pemuncak klasemen, akan menentukan nasibnya untuk promosi ke Serie A terutama pada pekan pertandingan mendatang: laga melawan Monza berpotensi menjadi langkah penentu. Setelah itu, tim asuhan Stroppa akan menjadi 'penentu' degradasi beberapa tim karena harus menghadapi Entella, Empoli, Bari, dan Spezia, yang semuanya terlibat dalam pertarungan untuk menghindari degradasi ke Serie C. Pada pekan terakhir, tim asal Venesia ini akan menjamu Palermo.


    Jadwal yang lebih rumit bagi Monza yang, setelah melawan Venezia, akan menghadapi Catanzaro dan Modena yang sedang berjuang di zona playoff, serta tim-tim ternama yang sedang kesulitan seperti Bari, Sampdoria, dan Empoli. Bagi Frosinone, pertandingan pada 10 April melawan Palermo akan sangat krusial baik untuk promosi maupun untuk posisi ketiga yang vital dalam zona playoff. Tidak ada laga melawan tim-tim papan atas, melainkan hanya melawan Modena.


    Babak Palermo. Tim asuhan Inzaghi masih berpeluang promosi langsung ke Serie A, namun semuanya bergantung pada laga melawan Frosinone dan pada pekan terakhir melawan Venezia. Pertandingan krusial juga terjadi pada pekan sebelum terakhir saat tim rosanero menjamu Catanzaro.

  • Siapa yang diunggulkan oleh bandar taruhan?

    Bagi para bandar taruhan, favorit utama tetaplah Venezia, yang diunggulkan untuk menjuarai Serie B dengan odds antara 1,35 dan 1,45. Monza tetap menempel di belakang namun dengan jarak yang aman, meski hanya terpaut tiga poin; kemenangan Monza akan dibayar dengan odds antara 3,00 dan 3,25. Frosinone berada di angka dua digit, dengan odds antara 10,00 dan 12,00. Palermo tertinggal jauh setelah hasil-hasil negatif terakhir, dengan odds antara 40,00 dan 50,00.