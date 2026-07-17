Venesia, Sevilla merogoh kocek dalam-dalam untuk Adams: kesepakatan senilai 18 juta ditambah bonus 5 juta

Akor Adams adalah pemain bertubuh besar baru yang siap memimpin lini depan Venezia yang ambisius dan tidak ingin sekadar menjadi figuran di musim Serie A mendatang. Bergabung dengan Sevilla pada Januari 2025 (dari Montpellier, di mana ia tampil gemilang dengan mencetak gol demi gol), pemain asal Nigeria berusia 26 tahun ini menutup musim lalu dengan total 36 penampilan, 10 gol, dan 3 assist.