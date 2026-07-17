Akor Adams adalah pemain bertubuh besar baru yang siap memimpin lini depan Venezia yang ambisius dan tidak ingin sekadar menjadi figuran di musim Serie A mendatang. Bergabung dengan Sevilla pada Januari 2025 (dari Montpellier, di mana ia tampil gemilang dengan mencetak gol demi gol), pemain asal Nigeria berusia 26 tahun ini menutup musim lalu dengan total 36 penampilan, 10 gol, dan 3 assist.
AFP
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Venesia, Sevilla merogoh kocek dalam-dalam untuk Adams: kesepakatan senilai 18 juta ditambah bonus 5 juta
23 JUTA EURO
Akor Adams ke Venezia, kini benar-benar akan terwujud. Kesepakatan dengan Sevilla sedang dalam tahap finalisasi, sehingga sang penyerang tidak ikut berangkat ke Polandia untuk pertandingan persahabatan antara klub asal Andalusia itu dan Krakow. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, kedua klub telah mencapai kesepakatan dengan nilai dasar sebesar 18/19 juta ditambah bonus hingga maksimal 23.
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