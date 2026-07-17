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Venesia, Sevilla merogoh kocek dalam-dalam untuk Adams: kesepakatan senilai 18 juta ditambah bonus 5 juta

AC Milan

Setelah negosiasi yang panjang, Venezia hampir mencapai kesepakatan dengan Sevilla terkait Adams: sang pemain tidak akan berangkat dari Polandia

Akor Adams adalah pemain bertubuh besar baru yang siap memimpin lini depan Venezia yang ambisius dan tidak ingin sekadar menjadi figuran di musim Serie A mendatang. Bergabung dengan Sevilla pada Januari 2025 (dari Montpellier, di mana ia tampil gemilang dengan mencetak gol demi gol), pemain asal Nigeria berusia 26 tahun ini menutup musim lalu dengan total 36 penampilan, 10 gol, dan 3 assist.

  • 23 JUTA EURO

    Akor Adams ke Venezia, kini benar-benar akan terwujud. Kesepakatan dengan Sevilla sedang dalam tahap finalisasi, sehingga sang penyerang tidak ikut berangkat ke Polandia untuk pertandingan persahabatan antara klub asal Andalusia itu dan Krakow. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, kedua klub telah mencapai kesepakatan dengan nilai dasar sebesar 18/19 juta ditambah bonus hingga maksimal 23.

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