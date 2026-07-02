Venezia dan Serie A secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Michael Svoboda. Brighton, klub Liga Premier, telah mengumumkan melalui saluran resminya bahwa mereka telah merekrut bek asal Austria kelahiran 1998 tersebut hingga 30 Juni 2030, setelah beberapa hari terakhir ini melunasi klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya.
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Venesia, kepindahan Svoboda ke Brighton telah resmi: ia telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030
PENGUMUMAN DARI VENEZIA
Venezia telah menerbitkan pernyataan terkait transfer pemainnya: “Venezia FC mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Brighton & Hove Albion FC terkait transfer permanen bek Michael Svoboda. Bergabung dengan tim berwarna oranye-hitam-hijau pada musim 2020/21, Svoboda meninggalkan Venezia FC setelah mencatatkan 138 penampilan dan 5 gol, serta seiring berjalannya waktu menjadi salah satu sosok paling dikenal dalam perjalanan klub selama beberapa tahun terakhir. Selama kariernya di Laguna, bek asal Austria ini turut serta dalam ketiga promosi terbaru Venezia FC ke Serie A serta dua musim yang dijalani di kasta tertinggi. Pada musim terakhir, yang berakhir dengan kembalinya tim oranye-hitam-hijau ke Serie A, ia mengenakan ban kapten, memimpin tim dalam musim yang berpuncak pada kemenangan gelar juara Serie B. Dengan semangat pengorbanannya dan kecintaannya pada warna oranye-hitam-hijau, Michael telah menjadi bagian dari beberapa momen paling penting dalam sejarah terbaru Venezia FC. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Michael Svoboda atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkannya selama bertahun-tahun ini, serta mendoakan kesuksesan pribadi dan profesional terbaik baginya di masa depan. Semoga sukses, Michael.”
PELATIH BRIGHTON BERBICARA
Pelatih Brighton, Fabian Hurzeler, juga mengomentari kedatangan Svoboda dari Venezia melalui laman resmi klub Inggris tersebut: “Michael telah menjalani musim yang fantastis bersama Venezia, membawa tim tersebut meraih gelar juara liga. Ia memiliki serangkaian kualitas yang, menurut kami, akan memungkinkannya beradaptasi dengan baik pada gaya permainan kami, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola. Selain itu, kedatangannya akan menambah persaingan di lini yang sedang kami upayakan untuk diperkuat, dan mengingat banyak klub yang mengincarnya musim panas ini, saya sangat senang ia memutuskan untuk bergabung dengan Brighton”.