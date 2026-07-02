Venesia, kepindahan Svoboda ke Brighton telah resmi: ia telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030

Venezia telah menerbitkan pernyataan terkait transfer pemainnya: “Venezia FC mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Brighton & Hove Albion FC terkait transfer permanen bek Michael Svoboda. Bergabung dengan tim berwarna oranye-hitam-hijau pada musim 2020/21, Svoboda meninggalkan Venezia FC setelah mencatatkan 138 penampilan dan 5 gol, serta seiring berjalannya waktu menjadi salah satu sosok paling dikenal dalam perjalanan klub selama beberapa tahun terakhir. Selama kariernya di Laguna, bek asal Austria ini turut serta dalam ketiga promosi terbaru Venezia FC ke Serie A serta dua musim yang dijalani di kasta tertinggi. Pada musim terakhir, yang berakhir dengan kembalinya tim oranye-hitam-hijau ke Serie A, ia mengenakan ban kapten, memimpin tim dalam musim yang berpuncak pada kemenangan gelar juara Serie B. Dengan semangat pengorbanannya dan kecintaannya pada warna oranye-hitam-hijau, Michael telah menjadi bagian dari beberapa momen paling penting dalam sejarah terbaru Venezia FC. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Michael Svoboda atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkannya selama bertahun-tahun ini, serta mendoakan kesuksesan pribadi dan profesional terbaik baginya di masa depan. Semoga sukses, Michael.”