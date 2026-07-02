Venesia, bursa transfer musim panas yang kedelapan semakin dekat: negosiasi mengenai detail dengan Sparta Praha untuk Albion Rrahmani

Menurut Sky Sport, kesepakatan dengan Sparta Praha diperkirakan akan diselesaikan dengan nilai 7,5 juta euro sebagai bagian tetap, ditambah 2 juta euro lainnya serta bonus. Kedua belah pihak terus menjalin komunikasi untuk mengatasi perbedaan terakhir terkait persentase dari penjualan kembali di masa depan, dan jika semuanya berjalan lancar, Rrahmani kemungkinan akan tiba di Venesia pada akhir pekan ini untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak.