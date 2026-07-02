Setelah meresmikan transfer Michael Svoboda ke Brighton, Venezia kini tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan rekrutan kedelapan mereka pada bursa transfer musim panas 2026 ini. Setelah menyelesaikan perekrutan Toma Basic dan Thorir Helgason secara gratis serta mendatangkan Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman, dan Armel Bella-Kotchap, klub yang baru saja promosi ke Serie Aini hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan seorang penyerang tengah baru.
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Venesia, bursa transfer musim panas yang kedelapan semakin dekat: negosiasi mengenai detail dengan Sparta Praha untuk Albion Rrahmani
SIAPAKAH RRAHMANI?
Menurut laporan Sky Sport, negosiasi dengan Sparta Praha terkait penyerang kelahiran tahun 2000 berkebangsaan Kosovo, Albion Rrahmani, kini sedang memasuki tahap pembahasan detail. Pada musim terakhirnya di liga Republik Ceko, Rrahmani telah tampil dalam total 49 pertandingan dan mencetak 16 gol, termasuk satu gol di Conference League. Ia juga telah tampil dalam 25 pertandingan bersama tim nasionalnya, di mana ia mencetak 7 gol.
ANGKA-ANGKA DALAM OPERASI INI
Menurut Sky Sport, kesepakatan dengan Sparta Praha diperkirakan akan diselesaikan dengan nilai 7,5 juta euro sebagai bagian tetap, ditambah 2 juta euro lainnya serta bonus. Kedua belah pihak terus menjalin komunikasi untuk mengatasi perbedaan terakhir terkait persentase dari penjualan kembali di masa depan, dan jika semuanya berjalan lancar, Rrahmani kemungkinan akan tiba di Venesia pada akhir pekan ini untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak.