Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Vasilije Kostov: Bintang muda Serbia yang penampilannya luar biasa musim ini telah menarik perhatian Arsenal, Barcelona, dan klub-klub lainnya

Di usianya yang baru 17 tahun, Vasilije Kostov tengah mencatatkan rekor-rekor baru di kancah sepak bola Serbia tingkat tertinggi. Sebagai talenta muda terbaru yang muncul dari akademi ternama Red Star Belgrade, gelandang serang ini menantang segala prediksi saat ia membuat para klub elit Eropa waspada dengan penampilan individu yang gemilang bersama klub terbesar di negaranya.

Musim ini benar-benar menjadi musim penampilan gemilang bagi Kostov; setahun yang lalu ia masih bermain untuk tim U-19 Red Star, namun 12 bulan kemudian ia kini mendekati akhir musim debutnya yang luar biasa di level senior, dengan total lebih dari 20 gol dan assist.

Meskipun masih beberapa minggu lagi sebelum ulang tahunnya yang ke-18, angka-angka yang luar biasa dan penampilannya yang dinamis untuk calon juara Serbia ini telah menarik perhatian klub-klub elit Eropa, dengan klub-klub papan atas seperti Arsenal, Barcelona, dan Bayern Munich dikabarkan terus memantau prestasinya yang luar biasa.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang remaja yang sedang menggebrak dunia sepak bola Serbia...

  Vasilije Kostov Red StarGetty

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di ibu kota Serbia, Beograd, pada Mei 2008, perjalanan Kostov dimulai di akademi lokal SF Royal FC, namun tak butuh waktu lama hingga ia menarik perhatian salah satu klub raksasa di negaranya. Ia baru berusia tujuh tahun ketika direkrut oleh Red Star (alias Crvena zvezda), yang secara luas dianggap sebagai klub paling populer dan sukses di Serbia, mengungguli rival sekotanya yang sengit, Partizan.

    Jelas-jelas dianggap sebagai talenta istimewa sejak usia muda, Kostov pun dengan cepat naik level di berbagai kelompok usia. Pada musim 2023-24, ia menyumbang 20 gol untuk tim U-17, saat usianya baru 15 tahun, sehingga ia dipromosikan ke tim U-19 untuk musim berikutnya. Musim yang sama mengesankannya saat berbaur dengan anak-anak yang tiga tahun lebih tua darinya akan mendorongnya masuk ke dalam skuad tim utama.

  • Kesempatan emas

    Penampilan Kostov dalam derby abadi tingkat junior melawan Partizan pada musim 2024-25-lah yang benar-benar menarik perhatian. Setelah mencetak gol spektakuler saat menang di kandang pada bulan September, dengan tendangan indah ke sudut atas gawang, pemain yang saat itu berusia 16 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan di menit tambahan saat bertandang pada bulan Maret, mengelabui tiga pemain bertahan sebelum melepaskan tendangan keras yang melewati penjaga gawang dan memicu perayaan liar yang berujung pada perkelahian massal di antara para pemain muda.

    Kostov sebenarnya dipromosikan ke tim utama tepat di awal 2025, namun ia tetap menjadi kapten tim U19 secara rutin karena hanya sesekali dimasukkan ke dalam skuad pertandingan oleh mantan pelatih kepala Vladan Milojevic. Debut seniornya akhirnya tiba dalam bentuk penampilan singkat selama 10 menit melawan Beograd di Liga Super Serbia pada awal April tahun lalu, tetapi ia harus bersabar menunggu kesempatan yang lebih konsisten datang kepadanya.

  • Bagaimana kabarnya?

    Namun, musim ini ceritanya berbeda; setelah menjalani pramusim bersama tim utama, Kostov kini menjadi bagian penuh dari skuad senior pada usia 17 tahun, dan ia tak pernah menoleh ke belakang saat menggebrak dunia sepak bola Serbia.

    Setelah awal musim yang kuat, termasuk gol indah di Liga Europa pada debut kontinentalnya melawan Porto, debut internasional senior, dan perpanjangan kontrak pada bulan Oktober, remaja ini telah membawa permainannya ke level yang lebih tinggi sejak pergantian tahun dan kembalinya legenda Inter dan Serbia, Dejan Stankovic, ke bangku cadangan.


    Ditempatkan secara lebih konsisten sebagai gelandang serang setelah sebelumnya sering dimainkan di sayap, Kostov mencetak enam gol dalam enam pertandingan liga antara awal Februari dan pertengahan Maret, serta memberikan dua assist, sambil menunjukkan dinamisme luar biasa dalam peran No.10. Rentetan tersebut termasuk gol lain melawan Partizan, yang pasti sudah muak melihatnya, karena ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Derby Abadi.

    Jumlah total gol dan assistnya di semua kompetisi sejauh ini kini mencapai 21 - angka yang luar biasa untuk pemain seumurannya.

  Vasilije Kostov Red StarGetty

    Kelebihan utama

    Meskipun terkesan seperti pemain nomor 10 gaya lama yang klasik, Kostov tetap memiliki semua atribut yang dimiliki pemain penyerang modern. Permainannya didasarkan pada visi dan kecerdikan, namun ia juga memiliki kecepatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk sukses dalam olahraga di mana aspek fisik semakin penting.

    Pusat gravitasi yang rendah membuat pemain muda ini mampu melakukan perubahan arah yang eksplosif, dan meskipun usianya masih muda, ia sama sekali tidak mudah dijatuhkan saat menguasai bola, sering kali menggunakan tubuhnya yang cukup kekar dengan tinggi 5'8" untuk melindungi penguasaan bola dan bermanuver menjauh dari lawan.

    Seperti yang ditunjukkan oleh statistiknya, Kostov sudah memiliki naluri mencetak gol dan memberikan assist pada usia 17 tahun, namun mentalitasnya juga menonjol. "Saya sangat percaya pada anak itu," kata mantan pelatih kepala Red Star, Milojevic. "Di atas segalanya, ia memiliki etos kerja yang sangat positif, mendengarkan pelatihnya, dan berlatih secara individu bersama mereka."

  Vasilije Kostov Red StarGetty

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Rasanya cukup tidak adil untuk mengkritik seorang remaja berusia 17 tahun yang tampil begitu konsisten di level tertinggi di negaranya. Mengingat usianya dan fakta bahwa ia mungkin belum seharusnya menjadi pemain tim utama, wajar jika Kostov masih terlihat kurang matang di beberapa aspek, seperti kontribusi di lini pertahanan, dan jika kita ingin bersikap kritis, ia mungkin bisa lebih sering melakukan penetrasi ke arah lawan mengingat kepercayaan dirinya yang luar biasa saat menguasai bola.

    Satu hal yang perlu dia waspadai adalah jangan sampai musim gemilangnya membuatnya sombong. Dalam wawancara baru-baru ini dengan media Serbia Sportal, Kostov tidak setuju dengan pernyataan Stankovic bahwa sang pemain telah meningkat '30 persen' sejak ia kembali sebagai pelatih kepala.

    "Sejujurnya, saya pikir saya telah membuat kemajuan yang lebih besar," katanya. "Tapi, sudahlah... Saya pasti akan membuat kemajuan lebih besar menjelang akhir [musim]. Saya pikir saya telah berkembang lebih baik baik secara fisik maupun mental."

  Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Selanjutnya... Isco?

    Dengan performa yang ditunjukkannya di usia yang masih muda, Kostov tampak siap meniti jalannya sendiri menuju kejayaan. Namun, jika kita ingin membandingkannya dengan pemain yang sudah mapan di level tertinggi, ia bisa dibilang paling mirip dengan pemain sekelas Isco.

    Meskipun mereka bukan yang tertinggi, mereka memiliki pusat gravitasi yang rendah dan postur tubuh yang kokoh, yang merupakan atribut penting bagi seorang No.10 yang beroperasi di antara lini, di mana setiap keuntungan kecil sangat penting saat berusaha menghindari bek, menciptakan ruang, menciptakan peluang, dan mencetak gol sendiri.

    Mantan pemain Real Madrid ini adalah salah satu ahli modern dalam peran tersebut, dan ia juga memiliki keserbagunaan untuk bermain di sayap seperti pemain Serbia yang sedang naik daun ini. Jika ia terus berada di jalurnya saat ini, tidak mengherankan jika Kostov juga akan menghiasi lapangan Bernabeu yang legendaris.

  Vasilije Kostov 2025-26Getty

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Tidak mengherankan jika diketahui bahwa sejumlah klub elit Eropa tengah mencermati dengan saksama penampilan Kostov di Beograd di tengah musim gemilangnya bersama Red Star. Dalam jangka pendek, ia pasti akan fokus membantu klubnya saat ini meraih gelar liga kesembilan berturut-turut saat mereka memulai babak final di Super Liga, namun masa depannya akan menjadi sorotan tajam menjelang musim panas.

    Pemain remaja ini telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, AC Milan, Barcelona (lawan yang ia kalahkan dengan tendangan Panenka cerdik di UEFA Youth League pada 2024), Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain, sementara hubungan Stankovic dengan Inter konon berarti raksasa Italia itu juga ikut dalam perburuan. Namun, mengingat sang pemain muda baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2028 pada bulan Oktober lalu, Red Star berada dalam posisi yang menguntungkan.

    Apakah mereka memutuskan untuk menjualnya musim panas ini dengan biaya yang pasti akan menjadi rekor untuk pemain Serbia masih harus dilihat. Bagaimanapun, sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh semua spekulasi tersebut.

    "Saya tidak berpikir saya terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa mereka banyak menulis tentang saya akan pindah ke suatu tempat," katanya kepada Sportal. "Semua angka besar itu, 25 juta (euro)... Itu tidak memengaruhi permainan saya dan masa tinggal saya di sini sama sekali."

    Namun, Kostov menyiratkan bahwa ia sudah melampaui level liga top Serbia, dan memberikan petunjuk signifikan mengenai di mana ia bisa berlabuh di masa depan: "Saya tidak bisa mengatakan standar di sini terlalu mudah, karena ada banyak pemain berpengalaman dan sangat bagus di Super Liga. Tentu saja saya pikir saya bisa bermain di level yang lebih tinggi, tentu saja. Saat ini saya pikir ini sepenuhnya oke bagi saya."

    Dia menambahkan: "Saya pikir saya akan tampil terbaik di Jerman atau Italia. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya tidak terlalu memikirkan keinginan saya. Bukan tujuan utama saya untuk pindah ke suatu tempat musim panas ini."