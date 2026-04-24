Vasilije Kostov: Bintang muda Serbia yang penampilannya luar biasa musim ini telah menarik perhatian Arsenal, Barcelona, dan klub-klub lainnya

Tidak mengherankan jika diketahui bahwa sejumlah klub elit Eropa tengah mencermati dengan saksama penampilan Kostov di Beograd di tengah musim gemilangnya bersama Red Star. Dalam jangka pendek, ia pasti akan fokus membantu klubnya saat ini meraih gelar liga kesembilan berturut-turut saat mereka memulai babak final di Super Liga, namun masa depannya akan menjadi sorotan tajam menjelang musim panas.
Pemain remaja ini telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, AC Milan, Barcelona (lawan yang ia kalahkan dengan tendangan Panenka cerdik di UEFA Youth League pada 2024), Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain, sementara hubungan Stankovic dengan Inter konon berarti raksasa Italia itu juga ikut dalam perburuan. Namun, mengingat sang pemain muda baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2028 pada bulan Oktober lalu, Red Star berada dalam posisi yang menguntungkan.
Apakah mereka memutuskan untuk menjualnya musim panas ini dengan biaya yang pasti akan menjadi rekor untuk pemain Serbia masih harus dilihat. Bagaimanapun, sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh semua spekulasi tersebut.
"Saya tidak berpikir saya terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa mereka banyak menulis tentang saya akan pindah ke suatu tempat," katanya kepada Sportal. "Semua angka besar itu, 25 juta (euro)... Itu tidak memengaruhi permainan saya dan masa tinggal saya di sini sama sekali."
Namun, Kostov menyiratkan bahwa ia sudah melampaui level liga top Serbia, dan memberikan petunjuk signifikan mengenai di mana ia bisa berlabuh di masa depan: "Saya tidak bisa mengatakan standar di sini terlalu mudah, karena ada banyak pemain berpengalaman dan sangat bagus di Super Liga. Tentu saja saya pikir saya bisa bermain di level yang lebih tinggi, tentu saja. Saat ini saya pikir ini sepenuhnya oke bagi saya."
Dia menambahkan: "Saya pikir saya akan tampil terbaik di Jerman atau Italia. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya tidak terlalu memikirkan keinginan saya. Bukan tujuan utama saya untuk pindah ke suatu tempat musim panas ini."