VAR salah lagi! Antonio Rudiger seharusnya diusir dari lapangan karena 'perilaku kekerasan' dengan menendang wajah bintang Getafe, kata Komite Wasit La Liga
CTA mengakui pelarian Rudiger
Komite Teknis Wasit (CTA) secara resmi mengakui adanya kegagalan wasit yang signifikan selama pertandingan Real Madrid melawan Getafe. Komite tersebut menganalisis insiden kontroversial antara Rudiger dan Rico, dan menyimpulkan bahwa bek Jerman tersebut seharusnya diusir dari lapangan. CTA menyatakan: “Setelah perselisihan dengan lawan, seorang bek Madrid melompat ke arahnya, menabrak wajah dan bahu pemain biru berulang kali dengan lututnya, tanpa bola berada dalam jarak yang dapat dimainkan. Aksi tersebut tidak diperhatikan oleh wasit karena kompleksitas gerakan dan banyaknya pemain di area tersebut, dan VAR memutuskan tidak campur tangan karena menganggap ini sebagai tindakan interpretatif.”
Perilaku kekerasan dan kegagalan VAR
Meskipun awalnya diputuskan untuk membiarkan pertandingan terus berlanjut, badan wasit kini melakukan perubahan kebijakan, menyebut tantangan tersebut sebagai tindakan agresif yang jelas dan layak untuk dihentikan. Rico dari Getafe menyarankan bahwa dia akan menerima skorsing 10 pertandingan jika peran terbalik.
Keputusan akhir CTA sangat keras: “Bagi CTA, ini merupakan tindakan kekerasan, karena pemain Real Madrid melompat dengan lututnya ke arah lawan yang terbaring di tanah, tanpa ada kemungkinan untuk memperebutkan bola.
"Karena insiden ini tidak dilihat oleh wasit dan merupakan kesalahan yang jelas dan nyata, VAR seharusnya merekomendasikan tinjauan di monitor untuk dikenakan kartu merah langsung atas perilaku kekerasan."
Nasib campur aduk bagi Los Blancos
Program tinjauan tidak hanya berfokus pada kontroversi Getafe, tetapi juga meninjau kembali kunjungan terbaru Real Madrid ke Balaídos untuk menghadapi Celta Vigo. Secara khusus, mereka menganalisis proses menuju gol kemenangan Federico Valverde, yang dimulai dengan pengambilan bola oleh Manuel Ángel.
Meskipun beberapa orang berargumen bahwa pelanggaran seharusnya dinyatakan, CTA mendukung keputusan di lapangan, menjelaskan: “Dia meluncur dan menyentuh bola dengan jelas terlebih dahulu menggunakan kakinya, kontak selanjutnya hanyalah sisa, tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, gol tersebut diberikan dengan benar, diinterpretasikan dengan tepat baik di lapangan maupun di ruang VAR.”
Rudiger menjadi sorotan di Jerman
Tindakan Rudiger telah memicu reaksi marah di negaranya. Dengan Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, para pakar sepak bola telah menyerukan agar Jerman mengeluarkannya dari skuad untuk turnamen tersebut. Ini bukan kali pertama tindakan Rudiger menimbulkan kontroversi. Pada April lalu, ia dilarang bermain dalam enam pertandingan karena melempar es ke arah wasit saat berada di pinggir lapangan selama pertandingan Clasico melawan Barcelona.
Setelah insiden tersebut, pelatih Jerman Julian Nagelsmann memperingatkan: "Batasan telah tercapai. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, akan ada konsekuensi lebih lanjut.
"Dia sudah dua kali mengatakan itu salah. Itu tidak boleh terjadi lagi, atau akan ada konsekuensi yang lebih besar."
