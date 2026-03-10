Meskipun awalnya diputuskan untuk membiarkan pertandingan terus berlanjut, badan wasit kini melakukan perubahan kebijakan, menyebut tantangan tersebut sebagai tindakan agresif yang jelas dan layak untuk dihentikan. Rico dari Getafe menyarankan bahwa dia akan menerima skorsing 10 pertandingan jika peran terbalik.

Keputusan akhir CTA sangat keras: “Bagi CTA, ini merupakan tindakan kekerasan, karena pemain Real Madrid melompat dengan lututnya ke arah lawan yang terbaring di tanah, tanpa ada kemungkinan untuk memperebutkan bola.

"Karena insiden ini tidak dilihat oleh wasit dan merupakan kesalahan yang jelas dan nyata, VAR seharusnya merekomendasikan tinjauan di monitor untuk dikenakan kartu merah langsung atas perilaku kekerasan."