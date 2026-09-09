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VAR salah besar! Premier League AKUI kesalahan besar perwasitan dalam kemenangan Arsenal atas Aston Villa
Saka mencetak gol, tetapi VAR melewatkan drama di akhir laga
Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Aston Villa di Villa Park bulan lalu, dengan Bukayo Saka mencetak gol penentu pada babak kedua. Namun, pertandingan berakhir dengan kontroversi di akhir laga ketika Maatsen melancarkan tekel sliding kepada Bruno Guimaraes pada masa injury time, tanpa mengenai bola.
Wasit Jarred Gillett menolak tuntutan itu dan memilih untuk tidak menunjuk titik penalti. James Bell, VAR yang bertugas, meninjau tayangan tersebut tetapi memutuskan untuk tetap pada keputusan awal di lapangan, membuat tim tamu frustrasi meski tetap membawa pulang tiga poin.
- Getty Images Sport
Panel KMI menguraikan "kesalahan yang jelas dan nyata"
Setelah meninjau aksi pada akhir pekan, Panel KMI menyimpulkan bahwa ofisial pertandingan melakukan kesalahan. Mereka menilai bahwa Maatsen melakukan pelanggaran yang layak diganjar kartu dan berujung tendangan penalti.
"Panel merasa bahwa penalti seharusnya diberikan di lapangan atas tekel ceroboh Maatsen terhadap Guimaraes," kata panel itu di situs resmi Premier League. "Kontak yang jelas terjadi pada kaki tumpu penyerang dan Maatsen sama sekali tidak menyentuh bola. Mereka juga merasa bahwa VAR seharusnya melakukan intervensi karena keputusan tidak memberikan penalti merupakan kesalahan yang jelas dan nyata. Panel merasa bahwa tekel tersebut ceroboh dan karena itu kartu kuning kedua seharusnya diberikan."
Premier League kemudian merilis pernyataan yang menanggapi kegagalan untuk melakukan intervensi. "Salah satu Prinsip Sepakbola Premier League adalah mempertahankan ambang batas yang tinggi untuk intervensi VAR," jelas badan pengelola itu. "VAR tidak diterapkan untuk mengadili ulang insiden dan dibutuhkan bukti yang jelas untuk memenuhi ambang batas tinggi bagi intervensi subjektif, dengan mempertimbangkan apa yang diharapkan dalam sepakbola. Penerapan ambang batas intervensi yang tinggi juga membantu meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan VAR.
"Namun, dalam kejadian ini, dinilai bahwa tendangan penalti seharusnya diberikan di lapangan menyusul tekel ceroboh, dan bahwa ambang batas untuk intervensi VAR telah terpenuhi. Alhasil, VAR seharusnya melakukan intervensi untuk merekomendasikan tinjauan di lapangan atas kesalahan yang jelas dan nyata.
"Selain itu, panel merasa bahwa Maatsen seharusnya mendapat kartu kuning kedua atas tekel terhadap Guimaraes, yang dinilai ceroboh. Dalam situasi ini, jika VAR merekomendasikan tinjauan di lapangan, wasit akan tetap memiliki semua opsi, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Maatsen."
Ambang batas tinggi untuk intervensi gagal
Insiden ini menyoroti perdebatan yang terus berlangsung seputar penerapan teknologi video di Premier League. Menanggapi kesalahan tersebut, badan pengelola liga merilis pernyataan yang merinci prosedur standar mereka.
"Salah satu Prinsip Sepakbola Premier League adalah mempertahankan ambang yang tinggi untuk intervensi VAR," bunyi pernyataan itu. "VAR tidak diterapkan untuk memimpin ulang insiden, dan dibutuhkan bukti yang jelas untuk memenuhi ambang tinggi bagi intervensi subjektif, dengan mempertimbangkan apa yang diharapkan dalam sepakbola. Penerapan ambang intervensi yang tinggi juga membantu meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan VAR."
Meski menekankan konsistensi, liga mengakui pendekatan ini pada akhirnya merugikan tim asuhan Arteta. Pernyataan itu berlanjut: "Namun, dalam kasus ini, dinilai bahwa tendangan penalti seharusnya diberikan di lapangan menyusul tekel ceroboh, dan bahwa ambang untuk intervensi VAR telah terpenuhi. Akibatnya, VAR seharusnya melakukan intervensi untuk merekomendasikan tinjauan di lapangan atas kesalahan yang jelas dan nyata.
"Selain itu, panel merasa bahwa Maatsen seharusnya mendapat kartu kuning kedua atas tekel terhadap Guimaraes, yang dinilai ceroboh.
"Dalam situasi ini, jika VAR merekomendasikan tinjauan di lapangan, Wasit akan tetap memiliki semua opsi, termasuk kemampuan untuk memberikan Maatsen kartu kuning kedua."
- Paul Marriott
Pasukan Arteta terus melaju
Terlepas dari blunder kepemimpinan wasit, Arsenal mampu meninggalkan Villa Park dengan kemenangan penting, menjaga momentum mereka di awal musim tetap utuh. Arsenal berhasil melanjutkan hasil tersebut dengan kemudian mengalahkan Chelsea 2-1 dalam laga liga ketiga mereka musim ini.
Sementara itu, Aston Villa bisa menganggap diri mereka beruntung karena Maatsen terhindar dari kartu merah, yang membuatnya tetap tersedia untuk dipilih. Namun, sorotan akan tetap tertuju pada perangkat pertandingan dan VAR dalam beberapa pekan ke depan seiring tekanan yang meningkat untuk menghadirkan keputusan yang konsisten.
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