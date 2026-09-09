Setelah meninjau aksi pada akhir pekan, Panel KMI menyimpulkan bahwa ofisial pertandingan melakukan kesalahan. Mereka menilai bahwa Maatsen melakukan pelanggaran yang layak diganjar kartu dan berujung tendangan penalti.

"Panel merasa bahwa penalti seharusnya diberikan di lapangan atas tekel ceroboh Maatsen terhadap Guimaraes," kata panel itu di situs resmi Premier League. "Kontak yang jelas terjadi pada kaki tumpu penyerang dan Maatsen sama sekali tidak menyentuh bola. Mereka juga merasa bahwa VAR seharusnya melakukan intervensi karena keputusan tidak memberikan penalti merupakan kesalahan yang jelas dan nyata. Panel merasa bahwa tekel tersebut ceroboh dan karena itu kartu kuning kedua seharusnya diberikan."

Premier League kemudian merilis pernyataan yang menanggapi kegagalan untuk melakukan intervensi. "Salah satu Prinsip Sepakbola Premier League adalah mempertahankan ambang batas yang tinggi untuk intervensi VAR," jelas badan pengelola itu. "VAR tidak diterapkan untuk mengadili ulang insiden dan dibutuhkan bukti yang jelas untuk memenuhi ambang batas tinggi bagi intervensi subjektif, dengan mempertimbangkan apa yang diharapkan dalam sepakbola. Penerapan ambang batas intervensi yang tinggi juga membantu meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan VAR.

"Namun, dalam kejadian ini, dinilai bahwa tendangan penalti seharusnya diberikan di lapangan menyusul tekel ceroboh, dan bahwa ambang batas untuk intervensi VAR telah terpenuhi. Alhasil, VAR seharusnya melakukan intervensi untuk merekomendasikan tinjauan di lapangan atas kesalahan yang jelas dan nyata.

"Selain itu, panel merasa bahwa Maatsen seharusnya mendapat kartu kuning kedua atas tekel terhadap Guimaraes, yang dinilai ceroboh. Dalam situasi ini, jika VAR merekomendasikan tinjauan di lapangan, wasit akan tetap memiliki semua opsi, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Maatsen."



