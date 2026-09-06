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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

VAR menggagalkan gol penyama kedudukan Riccardo Calafiori, tetapi Gabriel lolos dari kartu merah dalam drama derby London

R. Calafiori
Gabriel
Arsenal
Arsenal vs Chelsea
Chelsea
Premier League

Bek Arsenal Gabriel terhindar dari kartu merah kontroversial setelah sepatunya mengenai wajah Emi Martinez dalam laga Premier League yang berlangsung sengit melawan Chelsea. Derby London yang kacau itu juga membuat gol penyama kedudukan cepat Riccardo Calafiori dianulir VAR karena offside, sebelum Kai Havertz dan Martin Odegaard mencetak gol untuk memberi Arsenal keunggulan 2-1 pada Minggu.

  • Keunggulan cepat Chelsea dan frustrasi terhadap VAR

    Derby London Premier League yang berlangsung sengit membuat Chelsea unggul secara mengejutkan pada menit kedua lewat tendangan voli Morgan Rogers. Arsenal mengira mereka sudah membalas dengan cepat pada menit ke-12 ketika Calafiori mendorong bola melewati garis gawang setelah kemelut di depan gawang.

    Namun, VAR turun tangan untuk menganulir gol tersebut. Tayangan ulang mengonfirmasi bahwa Ezri Konsa berada dalam posisi offside saat Calafiori melepaskan tembakannya, dan bola bahkan mungkin sempat mengenai Konsa sebelum masuk ke gawang.

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  • Gabriel lolos dari hukuman usai sepatunya mengenai wajah lawan

    Drama di dalam kotak penalti semakin memanas, yang berujung pada insiden kontroversial yang melibatkan Gabriel dan Martinez. Setelah umpan datar dikirimkan, Gabriel jatuh ke tanah saat berebut bola dengan Jorrel Hato. Ketika Gabriel mengayunkan kakinya untuk menyodok bola ke arah gawang saat masih tergeletak di lapangan, sepatunya mengenai wajah Martinez dengan keras.

    Sang penjaga gawang tampak kesakitan dan memerlukan perawatan medis di lapangan. Meski tekel sembrono itu terjadi, wasit Chris Kavanagh memilih untuk tidak mengeluarkan kartu.

    Premier League kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan VAR mendukung keputusan di lapangan, karena tinjauan tersebut menilai Gabriel tidak melakukan pelanggaran serius.


  • Havertz mencetak gol untuk menyamakan kedudukan

    Terlepas dari kontroversi seputar tekel yang tidak dihukum dan gol yang lebih dulu dianulir, Arsenal pada akhirnya menemukan cara untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-25, Havertz menerima bola di sisi kanan, bergerak meliuk di sepanjang tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke arah gawang. Sepakan keras itu melesat melewati ujung jari Martinez untuk membuat skor menjadi 1-1 melawan mantan klub penyerang Jerman itu. Gol penyeimbang tersebut mengembalikan momentum ke pihak Arsenal saat babak pertama berakhir.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard mengamankan keunggulan saat Arsenal terus menekan

    Arsenal memanfaatkan momentum mereka tak lama setelah jeda, unggul 2-1 pada menit ke-50 berkat penyelesaian klinis dari Martin Odegaard. Setelah derby London yang kacau ini, kedua klub akan berusaha membangun performa mereka dan menegaskan dominasi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan tensi yang memanas dan VAR sangat terlibat, sisa kampanye Premier League menjanjikan lebih banyak drama.

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