Derby London Premier League yang berlangsung sengit membuat Chelsea unggul secara mengejutkan pada menit kedua lewat tendangan voli Morgan Rogers. Arsenal mengira mereka sudah membalas dengan cepat pada menit ke-12 ketika Calafiori mendorong bola melewati garis gawang setelah kemelut di depan gawang.

Namun, VAR turun tangan untuk menganulir gol tersebut. Tayangan ulang mengonfirmasi bahwa Ezri Konsa berada dalam posisi offside saat Calafiori melepaskan tembakannya, dan bola bahkan mungkin sempat mengenai Konsa sebelum masuk ke gawang.