Getty Images Sport
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VAR menggagalkan gol penyama kedudukan Riccardo Calafiori, tetapi Gabriel lolos dari kartu merah dalam drama derby London
Keunggulan cepat Chelsea dan frustrasi terhadap VAR
Derby London Premier League yang berlangsung sengit membuat Chelsea unggul secara mengejutkan pada menit kedua lewat tendangan voli Morgan Rogers. Arsenal mengira mereka sudah membalas dengan cepat pada menit ke-12 ketika Calafiori mendorong bola melewati garis gawang setelah kemelut di depan gawang.
Namun, VAR turun tangan untuk menganulir gol tersebut. Tayangan ulang mengonfirmasi bahwa Ezri Konsa berada dalam posisi offside saat Calafiori melepaskan tembakannya, dan bola bahkan mungkin sempat mengenai Konsa sebelum masuk ke gawang.
Gabriel lolos dari hukuman usai sepatunya mengenai wajah lawan
Drama di dalam kotak penalti semakin memanas, yang berujung pada insiden kontroversial yang melibatkan Gabriel dan Martinez. Setelah umpan datar dikirimkan, Gabriel jatuh ke tanah saat berebut bola dengan Jorrel Hato. Ketika Gabriel mengayunkan kakinya untuk menyodok bola ke arah gawang saat masih tergeletak di lapangan, sepatunya mengenai wajah Martinez dengan keras.
Sang penjaga gawang tampak kesakitan dan memerlukan perawatan medis di lapangan. Meski tekel sembrono itu terjadi, wasit Chris Kavanagh memilih untuk tidak mengeluarkan kartu.
Premier League kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan VAR mendukung keputusan di lapangan, karena tinjauan tersebut menilai Gabriel tidak melakukan pelanggaran serius.
Havertz mencetak gol untuk menyamakan kedudukan
Terlepas dari kontroversi seputar tekel yang tidak dihukum dan gol yang lebih dulu dianulir, Arsenal pada akhirnya menemukan cara untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-25, Havertz menerima bola di sisi kanan, bergerak meliuk di sepanjang tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke arah gawang. Sepakan keras itu melesat melewati ujung jari Martinez untuk membuat skor menjadi 1-1 melawan mantan klub penyerang Jerman itu. Gol penyeimbang tersebut mengembalikan momentum ke pihak Arsenal saat babak pertama berakhir.
- Getty Images Sport
Odegaard mengamankan keunggulan saat Arsenal terus menekan
Arsenal memanfaatkan momentum mereka tak lama setelah jeda, unggul 2-1 pada menit ke-50 berkat penyelesaian klinis dari Martin Odegaard. Setelah derby London yang kacau ini, kedua klub akan berusaha membangun performa mereka dan menegaskan dominasi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan tensi yang memanas dan VAR sangat terlibat, sisa kampanye Premier League menjanjikan lebih banyak drama.
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