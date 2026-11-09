Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

VAR kurang aktif dan arahan Orsato: dari De Bruyne melawan Genoa hingga Joao Mario melawan Juventus, ada 21 kesalahan perwasitan di Serie A 2026/2027 ini

Serie A
Fiorentina
Juventus
Genoa
AC Milan
Monza
Atalanta
SSC Napoli
Lazio
Inter
Como
Roma
Sassuolo
Parma Calcio 1913
Bologna
Torino
Lecce
Cagliari
Frosinone
Venezia
Udinese

Kompetisi Serie A 2026/2027 kembali memasuki jeda internasional. Setelah 11 pekan berlalu, ini saatnya menilai berbagai perkembangan yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan seputar perwasitan, yang mengalami perubahan dari dua sisi: aturan baru yang secara teori menambah waktu bermain efektif, serta arahan baru dari kepala CAN, Daniele Orsato. Berbeda dari pendekatan Gianluca Rocchi, Orsato memilih agar VAR tidak terlalu sering melakukan intervensi dan kembali menempatkan wasit di lapangan sebagai pengambil keputusan utama, termasuk untuk keputusan yang lebih pelik.

Meski begitu, seperti dilaporkan Panorama, kesalahan tetap terjadi. Setelah 11 pekan sejak kompetisi dimulai, sudah ada 21 kesalahan wasit yang tidak dikoreksi dan dibiarkan berlaku di lapangan. Karena tidak ada saluran komunikasi resmi seperti Open VAR pada tahun lalu, daftar tersebut tentu masih bisa ditambah atau disempurnakan.

  • Kesalahan wasit pada pekan pertama Serie A

    Genoa-Napoli 0-2

    (Di Bello – Manganiello/Meraviglia): Gol De Bruyne didahului dorongan terhadap Vazquez (tanpa OFR)

    Torino-Milan 1-2

    (Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Vlasic melakukan handball saat menghalau umpan silang Cissé, tetapi tidak ada penalti (tanpa OFR)

    Roma-Fiorentina 4-0

    (Marcenaro – Abisso/Giua): Tamparan Hermoso terhadap Mastantono di awal APP, gol pertama seharusnya dianulir (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan kedua Serie A

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Jegalan Dragusin terhadap Monterisi di kotak penalti tidak dihukum (tanpa OFR)

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Dua hantaman tangan (tinju) Jimenez terhadap Bracaglia layak diganjar kartu merah (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ketiga Serie A

    Cagliari-Lecce 1-0

    (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Gagliardini menjegal N’Dri setelah waktu habis (tanpa OFR)

    Juventus-Milan 1-1

    (Mariani – Fabbri/Camplone): De Winter menginjak kaki Kolo Muani pada awal APP, gol pertama seharusnya dianulir (tanpa OFR)

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-4 Serie A

    Como-Parma 2-1

    (Mucera – Giua/Mazzoleni): Pelanggaran keras Caqueret terhadap Britschgi, tetapi hanya diganjar kartu kuning (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-5 Serie A

    Bologna-Torino 1-1

    (Guida – Santoro/Camplone): Heggem menjegal Oristanio yang melaju ke arah gawang (tanpa OFR)

    Fiorentina-Napoli 1-1

    (Doveri – Gariglio/Pezzuto): Dragusin menahan Hojlund dalam waktu lama (tanpa OFR)

    Juventus-Atalanta 2-0

    (Zufferli – Marini/Giua): Kalulu menarik jersei Rowe yang melaju ke arah gawang di kotak penalti (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan keenam Serie A

    Lecce-Bologna 1-2

    (Pairetto – Mazzoleni/Dionisi): Tekel keras El Azzouzi terhadap Ndri hanya diganjar kartu kuning (tanpa OFR)

    Sassuolo-Milan 1-1

    (Fourneau – Santoro/Meraviglia): Tekel Laurentiè terhadap Gila di bawah lutut kemungkinan layak diganjar kartu merah, tetapi tidak ada tindakan yang diambil (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ketujuh Serie A

    Bologna-Inter 1-3

    (Doveri – Gariglio/Piccinini): Darmian menjegal Thuram di kotak penalti. Pemain Inter itu mendapat kartu kuning karena dianggap melakukan simulasi, padahal seharusnya penalti (tanpa OFR)

    Fiorentina-Como 1-3

    (Di Bello – Paterna/Pezzuto): Milla merebut bola dengan melanggar Gonçalves dalam proses terciptanya gol pertama Como (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-8 Serie A

    Lazio-Parma 2-1

    (Arena – Santoro/Mazzoleni): Troilo menarik dan menyentuh kaki Frattesi yang sedang berlari memasuki kotak penalti (tanpa OFR)

    Inter-Fiorentina 2-1

    (Mariani – Fabbri/Santoro): Viery jelas menjegal Thuram di kotak penalti (tanpa OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-9 Serie A

    Parma-Udinese 0-0

    (Massa – Mazzoleni/Baroni): Troilo menahan Davis cukup lama, tidak ada penalti (tidak ada OFR)

    Venezia-Inter 0-2

    (Pairetto – Camplone/Volpi): Dugaan pelanggaran Carlos Augusto saat merebut kembali bola dalam proses terciptanya gol pertama Inter (tidak ada OFR)

    Frosinone-Lecce 5-1

    (Abisso – Piccinini/Mazzoleni): Calò menahan Gandelman cukup lama, tidak ada penalti (tidak ada OFR)

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-10 Serie A

    Como-Venezia 1-0

    (Ferrieri Caputi – Cosso/Giua): Milla melakukan handball, penalti untuk Venezia dibatalkan (OFR keliru)

  • Kesalahan wasit pada pekan ke-11 Serie A

    Genoa-Milan 1-2

    (Massa – Camplone/Marini): Pelanggaran Marcandalli terhadap Rabiot saat Rabiot memiliki peluang mencetak gol yang jelas, tetapi Marcandalli hanya mendapat kartu kuning (tanpa OFR)

    Fiorentina-Juventus 2-2

    (Colombo – Di Paolo/Meraviglia): Bola jelas mengenai lengan Joao Mario di kotak penalti, tetapi tidak dihukum (tanpa OFR)