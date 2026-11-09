Kompetisi Serie A 2026/2027 kembali memasuki jeda internasional. Setelah 11 pekan berlalu, ini saatnya menilai berbagai perkembangan yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan seputar perwasitan, yang mengalami perubahan dari dua sisi: aturan baru yang secara teori menambah waktu bermain efektif, serta arahan baru dari kepala CAN, Daniele Orsato. Berbeda dari pendekatan Gianluca Rocchi, Orsato memilih agar VAR tidak terlalu sering melakukan intervensi dan kembali menempatkan wasit di lapangan sebagai pengambil keputusan utama, termasuk untuk keputusan yang lebih pelik.

Meski begitu, seperti dilaporkan Panorama, kesalahan tetap terjadi. Setelah 11 pekan sejak kompetisi dimulai, sudah ada 21 kesalahan wasit yang tidak dikoreksi dan dibiarkan berlaku di lapangan. Karena tidak ada saluran komunikasi resmi seperti Open VAR pada tahun lalu, daftar tersebut tentu masih bisa ditambah atau disempurnakan.