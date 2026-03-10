Goal.com
VAR dibuka pada pertandingan Milan-Inter dan gol Carlos Augusto. Doveri: "Saya meniup peluit satu jam sebelumnya", Tonolini: "Tetap saja akan dibatalkan"

Penjelasan Open VAR mengenai insiden tendangan sudut dalam Derby.

Bukan hanya sentuhan tangan Samuele Ricci dan protes dari Inter karena tidak diberikan tendangan penalti di akhir Derby melawan Milan. Derby Milan juga diwarnai dengan insiden lain yang menjadi perbincangan di kalangan pendukung Inter: kita berbicara tentang tendangan sudut yang menyebabkan wasit Doveri meniup peluit sebelum Carlos Augusto mencetak gol penyama kedudukan.

Di Open VAR, di DAZN, insiden tersebut dievaluasi dan dipertimbangkan oleh anggota CAN Mauro Tonolini, yang menekankan bahwa gol tersebut tetap akan dibatalkan terlepas dari apapun. Namun, mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi.

  • EPISODE

    Insiden tersebut terjadi tepat di menit-menit akhir pertandingan, selama masa injury time babak kedua pertandingan di San Siro: tendangan sudut yang dieksekusi dari sisi kanan menuju area penalti Rossoneri, dan sentuhan Carlos Augusto yang menghasilkan gol penyama kedudukan.

    Namun, permainan dihentikan karena wasit Doveri meniup peluit sebelum gol tersebut, menghentikan pertandingan karena beberapa kontak yang mencurigakan.

  • KATA-KATA DARI DOVERI

    Di Open VAR, di DAZN, pernyataan lengkap Doveri kepada para pemain Inter yang meminta penjelasan mengenai penghentian pertandingan diputar: "Saya sudah meniup peluit sebelumnya. Saya sudah meniup peluit satu jam sebelumnya. Sebelumnya, kamu tidak boleh mendorong, oke? Kalian tidak boleh mendorong (merujuk pada Carlos Augusto yang mendorong Saelemaekers, alasan mengapa Doveri menghentikan pertandingan)".

  • KOMENTAR TONOLINI

    Selanjutnya, anggota CAN Mauro Tonolini, juga di DAZN, mengomentari kejadian tersebut sebagai berikut: "Doveri bertindak preventif untuk menghindari dorongan selama tendangan sudut. Peluit dibunyikan segera setelah bola dilepaskan, tepatnya untuk mencegah Carlos Augusto dan Saelemaekers. Namun, ada gambar yang menunjukkan bahwa, bahkan tanpa peluit, gol tersebut akan dibatalkan karena Carlos Augusto, meskipun tidak sengaja dan secara kebetulan, menyentuh bola dengan tangannya dan kemudian bola masuk ke gawang."

