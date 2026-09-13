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Valencia menekan tombol reset! Carlos Corberan dan direktur olahraga Ron Gourlay DIPECAT saat klub memulai perombakan besar-besaran
Gempa bumi di Mestalla saat Corberan pergi
Dalam langkah mengejutkan yang mengguncang sepak bola Spanyol, Valencia CF secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih kepala Corberan dan CEO Football Gourlay.
Keputusan itu diambil setelah awal musim La Liga yang katastrofik, dengan tim hanya meraih satu poin dari kemungkinan 15, rangkaian hasil yang membuat dewan merasa bahwa kreditnya sebagai manajer tidak melampaui pertandingan melawan Sevilla.
- Getty Images Sport
Valencia pecat tim milik Gourlay
Pembersihan ini tidak berhenti pada manajer dan CEO. Valencia juga mengonfirmasi bahwa seluruh struktur olahraga yang dibangun oleh Gourlay, termasuk Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora, dan Malek Shafei, telah dibongkar.
Pernyataan resmi klub berbunyi: "Valencia CF mengumumkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kontraktual dengan CEO Football, Ron Gourlay, serta dengan anggota tim kerjanya, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora, dan Malek Shafei."
Kebangkitan dan kejatuhan era Corberan
Masa jabatan Corberan di Mestalla berakhir setelah 72 pertandingan resmi, sebuah periode yang ditandai oleh keajaiban pada awalnya sebelum kemudian perlahan menurun ke mediokritas. Datang pada Hari Natal 2024 untuk menggantikan Ruben Baraja, Corberan awalnya dipuji sebagai penyelamat setelah membawa tim menjauh dari pertarungan degradasi yang berbahaya.
Namun, meski diberi kekuasaan signifikan di bursa transfer dan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028 pada Juni lalu, segalanya berantakan pada pekan-pekan pembuka kampanye saat ini.
- Getty Images Sport
Kepergian Corberan datang dengan biaya €6 juta
Menurut Tribuna Deportiva, biaya finansial dari revolusi ini akan sangat besar bagi klub yang sedang kesulitan dana tersebut. Pengakhiran kontrak sang manajer saja diperkirakan menelan biaya sekitar €6 juta sebagai kompensasi untuk Corberan dan stafnya.
Meski demikian, langkah ini menciptakan tambahan margin Financial Fair Play hampir €4 juta untuk staf yang akan datang, memberi sedikit sisi positif bagi pemilik di Singapura saat mereka bergegas mencari pengganti yang mampu menangani tekanan besar di kursi pelatih Mestalla.
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