Valencia menekan tombol reset! Carlos Corberan dan direktur olahraga Ron Gourlay DIPECAT saat klub memulai perombakan besar-besaran

Dalam langkah mengejutkan yang mengguncang sepak bola Spanyol, Valencia CF secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih kepala Corberan dan CEO Football Gourlay.

Keputusan itu diambil setelah awal musim La Liga yang katastrofik, dengan tim hanya meraih satu poin dari kemungkinan 15, rangkaian hasil yang membuat dewan merasa bahwa kreditnya sebagai manajer tidak melampaui pertandingan melawan Sevilla.



