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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Valencia membuka pembicaraan dengan mantan pelatih Meksiko Javier Aguirre seiring pencarian manajer baru semakin intensif

J. Aguirre
Valencia
LaLiga
Mexico
World Cup
C. Corberan

Javier Aguirre muncul sebagai kandidat terdepan untuk posisi pelatih Valencia yang sedang lowong setelah pembicaraan awal dimulai antara kedua pihak. Petinggi klub bergerak cepat untuk membidik mantan bos Meksiko itu setelah Carlos Corberan dipecat, dengan keyakinan bahwa pelatih veteran tersebut memiliki karakter dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk membawa klub keluar dari masalah di awal musim.

  • Petinggi Mestalla dekati Aguirre

    Menurut MARCA, Valencia telah menghubungi perwakilan Aguirre untuk menjajaki kemungkinan menunjuk pelatih berpengalaman itu. Direktur olahraga yang baru ditunjuk, Braulio Vazquez, memandang pria 67 tahun tersebut sebagai kandidat ideal, dengan menyoroti kepemimpinan kuat dan rekam jejaknya yang telah terbukti. Pendekatan ini dilakukan menyusul pemecatan Corberan, yang hanya meraih satu poin dari lima laga liga pertamanya.

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    Ahli taktik asal Meksiko dianggap sebagai opsi yang memungkinkan

    Meski pembicaraan masih berada pada tahap awal, peluang pelatih veteran itu untuk kembali ke Spanyol dianggap sebagai kemungkinan yang realistis. Sebuah sumber yang berwenang mengonfirmasi kepada MARCA bahwa penunjukan manajer yang dikenal sebagai El Vasco itu dipandang kuat sebagai sesuatu yang "mungkin".

    Aguirre selalu memandang positif peluang melatih di La Liga, di mana ia memiliki rekam jejak yang luas di enam klub berbeda, termasuk Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganes, dan Mallorca.

  • Pengalaman yang sangat luas menarik minat peminat

    Aguirre belum memiliki klub sejak membawa Meksiko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat mereka disingkirkan oleh Inggris. Mantan bos El Tri itu sebelumnya menolak pendekatan dari Ekuador dan Korea Selatan, memilih untuk beristirahat setelah kampanye yang melelahkan tersebut. Sementara itu, Valencia awalnya melakukan pendekatan kepada mantan pelatih kepala Barcelona Ernesto Valverde, tetapi kemudian memusatkan perhatian penuh kepada Aguirre setelah upaya tersebut ditolak.

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  • imago-sport-1083366684.jpgZUMA Press Wire

    Pelatih interim memimpin transisi

    Pelatih interim Oscar Sanchez, yang membawa tim meraih kemenangan 1-0 atas Alaves pada Selasa, akan tetap berada di pinggir lapangan untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Real Sociedad. Alih-alih terburu-buru menunjuk pelatih baru, petinggi klub berencana menuntaskan transisi kepelatihan selama jeda internasional mendatang. Kemenangan di tengah pekan itu mengangkat Valencia ke posisi ke-17 dengan empat poin, selagi persiapan untuk penunjukan permanen terus berlanjut.

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