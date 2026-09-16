Meski pembicaraan masih berada pada tahap awal, peluang pelatih veteran itu untuk kembali ke Spanyol dianggap sebagai kemungkinan yang realistis. Sebuah sumber yang berwenang mengonfirmasi kepada MARCA bahwa penunjukan manajer yang dikenal sebagai El Vasco itu dipandang kuat sebagai sesuatu yang "mungkin".

Aguirre selalu memandang positif peluang melatih di La Liga, di mana ia memiliki rekam jejak yang luas di enam klub berbeda, termasuk Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganes, dan Mallorca.