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Valencia membuka pembicaraan dengan mantan pelatih Meksiko Javier Aguirre seiring pencarian manajer baru semakin intensif
Petinggi Mestalla dekati Aguirre
Menurut MARCA, Valencia telah menghubungi perwakilan Aguirre untuk menjajaki kemungkinan menunjuk pelatih berpengalaman itu. Direktur olahraga yang baru ditunjuk, Braulio Vazquez, memandang pria 67 tahun tersebut sebagai kandidat ideal, dengan menyoroti kepemimpinan kuat dan rekam jejaknya yang telah terbukti. Pendekatan ini dilakukan menyusul pemecatan Corberan, yang hanya meraih satu poin dari lima laga liga pertamanya.
- AFP
Ahli taktik asal Meksiko dianggap sebagai opsi yang memungkinkan
Meski pembicaraan masih berada pada tahap awal, peluang pelatih veteran itu untuk kembali ke Spanyol dianggap sebagai kemungkinan yang realistis. Sebuah sumber yang berwenang mengonfirmasi kepada MARCA bahwa penunjukan manajer yang dikenal sebagai El Vasco itu dipandang kuat sebagai sesuatu yang "mungkin".
Aguirre selalu memandang positif peluang melatih di La Liga, di mana ia memiliki rekam jejak yang luas di enam klub berbeda, termasuk Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganes, dan Mallorca.
Pengalaman yang sangat luas menarik minat peminat
Aguirre belum memiliki klub sejak membawa Meksiko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat mereka disingkirkan oleh Inggris. Mantan bos El Tri itu sebelumnya menolak pendekatan dari Ekuador dan Korea Selatan, memilih untuk beristirahat setelah kampanye yang melelahkan tersebut. Sementara itu, Valencia awalnya melakukan pendekatan kepada mantan pelatih kepala Barcelona Ernesto Valverde, tetapi kemudian memusatkan perhatian penuh kepada Aguirre setelah upaya tersebut ditolak.
- ZUMA Press Wire
Pelatih interim memimpin transisi
Pelatih interim Oscar Sanchez, yang membawa tim meraih kemenangan 1-0 atas Alaves pada Selasa, akan tetap berada di pinggir lapangan untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Real Sociedad. Alih-alih terburu-buru menunjuk pelatih baru, petinggi klub berencana menuntaskan transisi kepelatihan selama jeda internasional mendatang. Kemenangan di tengah pekan itu mengangkat Valencia ke posisi ke-17 dengan empat poin, selagi persiapan untuk penunjukan permanen terus berlanjut.
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