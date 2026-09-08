Yulian Todorov
Diterjemahkan oleh
Valdas Dambrauskas: Pelatih Sabah asal Lithuania membawa klub Azerbaijan ke Old Trafford di Liga Champions
Pelatih asal Lithuania bawa Sabah menorehkan sejarah
Valdas Dambrauskas akan mencapai tonggak pribadi yang monumental saat ia memimpin juara Azerbaijan, Sabah, tampil di Old Trafford dalam Liga Champions. Berasal dari Lithuania yang tergila-gila pada basket, manajer berusia 49 tahun itu telah membawa kota Masazir, yang hanya berpenduduk 19.000 jiwa, ke panggung sepak bola terbesar di Eropa.
Sabah menjadi tim pertama yang memulai dari putaran kualifikasi pertama dan berhasil melewati empat tie fase gugur untuk mencapai fase utama.
Kualifikasi itu melengkapi kebangkitan luar biasa klub yang baru berusia sembilan tahun tersebut setelah Dambrauskas meraih dwigol liga domestik dan piala pada musim debutnya pada 2026.
- Getty Images Sport
Hadiah acara kuis televisi mendanai impian di Inggris
Menurut BBC, jalan Dambrauskas menuju kursi kepelatihan di level tertinggi bermula secara tak terduga pada 2002 ketika ia tampil di versi Lithuania dari Who Wants to Be a Millionaire?. Ia memenangkan 4.000 litas, setara dengan gaji rata-rata selama enam bulan, dan menggunakan dana itu untuk pindah ke London demi mengejar lisensi kepelatihan.
Meski tumbuh besar di negara tempat bola basket mendominasi lanskap olahraga, Dambrauskas sudah tahu sejak usia 12 tahun bahwa masa depannya ada di dunia kepelatihan sepak bola.
"Ide saya adalah bagaimana caranya mencoba ikut kursus-kursus kepelatihan ini untuk mendapatkan lisensi," kata Dambrauskas. "Bagi saya, Inggris terdengar seperti penuh peluang."
Kerja keras dan 13 trofi sepanjang karier
Untuk mendukung studinya di London Metropolitan University, Dambrauskas bekerja hingga empat pekerjaan sekaligus, yakni sebagai tukang kebun, pekerja serabutan, pemoles lantai, dan pengantar surat kabar. Titik baliknya datang pada 2004 ketika Manchester United Soccer Schools merekrutnya untuk melatih para pemain muda.
Setelah kembali ke luar negeri pada 2010, Dambrauskas membangun karier nomaden yang luar biasa, dengan meraih 13 trofi di lima negara berbeda, termasuk Lithuania, Latvia, Bulgaria, Kroasia, dan Azerbaijan.
Ia menjadi pelatih Lithuania pertama yang meraih lisensi UEFA melalui London FA sebelum menguasai berbagai skema taktis di seluruh Eropa.
- Getty Images Sport
Momen yang terasa begitu penuh makna di Old Trafford
Perjalanan Dambrauskas seolah kembali ke titik awal saat Sabah bersiap menghadapi laga bersejarah melawan Manchester United, 20 tahun setelah ia pertama kali mengunjungi Old Trafford sebagai pelatih muda.
Setelah perjalanan mereka ke Manchester, Sabah akan menjamu Borussia Dortmund, Barcelona, dan Napoli di Baku, sekaligus melawat ke Arsenal dan Villarreal.
"Bisa melewati terowongan itu dan menginjak lapangan tersebut berada di luar imajinasi saya," kata Dambrauskas. "Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa kami bisa bersaing."
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