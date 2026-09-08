Valdas Dambrauskas: Pelatih Sabah asal Lithuania membawa klub Azerbaijan ke Old Trafford di Liga Champions

Valdas Dambrauskas akan mencapai tonggak pribadi yang monumental saat ia memimpin juara Azerbaijan, Sabah, tampil di Old Trafford dalam Liga Champions. Berasal dari Lithuania yang tergila-gila pada basket, manajer berusia 49 tahun itu telah membawa kota Masazir, yang hanya berpenduduk 19.000 jiwa, ke panggung sepak bola terbesar di Eropa.

Sabah menjadi tim pertama yang memulai dari putaran kualifikasi pertama dan berhasil melewati empat tie fase gugur untuk mencapai fase utama.

Kualifikasi itu melengkapi kebangkitan luar biasa klub yang baru berusia sembilan tahun tersebut setelah Dambrauskas meraih dwigol liga domestik dan piala pada musim debutnya pada 2026.