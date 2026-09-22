Musim lalu, gol-gol Alyssa Thompson dan catatan nirbobol Phallon Tullis-Joyce memberi USWNT banyak hal untuk dirayakan di Inggris. Setelah tiga akhir pekan dalam kampanye baru Women's Super League, momen-momen utama itu lebih sulit didapat, meski para pemain Amerika Serikat itu terus memberi pengaruh dalam pertandingan.

Penampilan terbaru Thompson menggambarkan kontras tersebut. Menjalani start ketiga beruntun untuk Chelsea, ia menjadi pusat serangan dalam kemenangan 2-0 atas Birmingham City, tetapi kembali mengakhiri laga tanpa gol. Rekan setimnya di timnas AS, Naomi Girma, sementara itu, tetap berada di pinggir lapangan, dengan minimnya menit bermainnya kini menjadi pertanyaan tersendiri.

Di tempat lain, Arsenal dan Manchester United bermain imbang 1-1, dengan Emily Fox membantu membatasi peluang United dan Tullis-Joyce melakukan penyelamatan demi penyelamatan sebelum kebobolan gol penyeimbang pada masa injury time.

Sam Coffey, sementara itu, masuk dari bangku cadangan untuk memberi energi pada lini tengah Manchester City dan membantu timnya bangkit untuk mengalahkan Liverpool 4-2.

GOAL melihat bagaimana performa para bintang USWNT pada akhir pekan lalu...