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Naomi Girma, ChelseaGetty
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USWNT di luar negeri: Apa yang diperlukan agar Naomi Girma mendapat kesempatannya di Chelsea?

FEATURES
USA
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Manchester City Women
Arsenal Women
A. Thompson
N. Girma
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
E. Fox

Sam Coffey dan City menang, sementara Emily Fox dan Phallon Tullis-Joyce bermain imbang 1-1. Chelsea menang di tengah pertanyaan soal menit bermain Naomi Girma dan ketajaman Alyssa Thompson.

Musim lalu, gol-gol Alyssa Thompson dan catatan nirbobol Phallon Tullis-Joyce memberi USWNT banyak hal untuk dirayakan di Inggris. Setelah tiga akhir pekan dalam kampanye baru Women's Super League, momen-momen utama itu lebih sulit didapat, meski para pemain Amerika Serikat itu terus memberi pengaruh dalam pertandingan.

Penampilan terbaru Thompson menggambarkan kontras tersebut. Menjalani start ketiga beruntun untuk Chelsea, ia menjadi pusat serangan dalam kemenangan 2-0 atas Birmingham City, tetapi kembali mengakhiri laga tanpa gol. Rekan setimnya di timnas AS, Naomi Girma, sementara itu, tetap berada di pinggir lapangan, dengan minimnya menit bermainnya kini menjadi pertanyaan tersendiri.

Di tempat lain, Arsenal dan Manchester United bermain imbang 1-1, dengan Emily Fox membantu membatasi peluang United dan Tullis-Joyce melakukan penyelamatan demi penyelamatan sebelum kebobolan gol penyeimbang pada masa injury time.

Sam Coffey, sementara itu, masuk dari bangku cadangan untuk memberi energi pada lini tengah Manchester City dan membantu timnya bangkit untuk mengalahkan Liverpool 4-2.

GOAL melihat bagaimana performa para bintang USWNT pada akhir pekan lalu...

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    Apakah Girma siap bermain?

    Cerita yang lebih besar seputar Girma saat ini adalah minimnya menit bermain yang ia dapatkan. Tiga akhir pekan setelah musim WSL dimulai, bek AS itu masih menunggu penampilan pertamanya di liga.

    Girma menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 2-0 Chelsea atas Birmingham City pada Sabtu. Kesempatannya justru datang di Liga Champions, di mana ia bermain penuh selama 180 menit dalam dua pertandingan kualifikasi Chelsea melawan Real Sociedad dan mencetak gol dalam kemenangan 5-2 pada leg pertama.

    Penampilan-penampilan itu menunjukkan bahwa ia bisa berkontribusi, tetapi absennya dia dari aksi liga menimbulkan pertanyaan tentang posisinya dalam rencana Chelsea. Chelsea masih belum melihat performa terbaik Girma secara konsisten, dan perannya yang terbatas juga patut dicermati dari perspektif USWNT. Ia adalah sosok sentral di lini pertahanan AS, dan dengan Piala Dunia yang semakin dekat musim panas mendatang, menit bermain reguler akan menjadi langkah positif bagi salah satu pemain terpenting tim.

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  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Satu lagi penampilan tanpa gol dari Alyssa Thompson

    Pada periode yang sama tahun lalu, Thompson berada di ambang menjadi salah satu pencetak gol muda paling produktif untuk Chelsea. Tahun ini, situasinya sedikit berbeda.

    Thompson masih belum mencetak gol, tetapi tampil efektif dan bisa dibilang lebih komplet sebagai pemain dalam penampilannya bersama Chelsea musim ini. Akhir pekan lalu, Thompson merangkai performa solid selama 87 menit untuk Chelsea. Meski tidak mencetak gol, ia memiliki banyak peluang dan terlibat langsung dalam upaya pertama yang membawa Chelsea unggul 1-0 pada menit kedelapan.

    Thompson memaksa kiper Birmingham City Sophie Baggaley melakukan penyelamatan dari jarak dekat, dan bola muntah itu menjadi gol pembuka bagi rekan setimnya, Lexi Potter. Thompson terus memberi pengaruh dalam serangan, kemudian melepaskan satu tembakan lain yang diblok serta menciptakan peluang untuk Ellie Carpenter, sekaligus mengirim umpan silang untuk sundulan Sjoeke Nüsken pada babak pertama yang membentur mistar.

    Chelsea kemudian menaklukkan Birmingham City 2-0, dan meski nama Thompson tidak masuk catatan statistik, ia menjadi kontributor besar dalam serangan Chelsea dan dominasi penguasaan bola mereka (72 persen).

    Bagi USWNT, konsistensi di level klub seperti itu sangat penting, meski itu berarti Thompson berkontribusi dengan cara yang berbeda.


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce memulai lagi

    Tullis-Joyce menjadi salah satu pemain terbaik Manchester United dalam hasil imbang 1-1 kontra Arsenal pada Sabtu, dengan membuat enam penyelamatan saat United menghadapi 17 tembakan. Penyelamatan terbesarnya menggagalkan Stina Blackstenius dan Caitlin Foord, membantu timnya tetap unggul hingga gol penyeimbang Arsenal di masa injury time.

    Dengan tujuh penampilan untuk USWNT dan lima nirbobol, ia telah memantapkan dirinya di dalam kelompok kiper Emma Hayes. Penampilan seperti ini melawan lawan kuat hanya akan semakin memperkuat peluangnya untuk mendapat peran starter reguler.

    Distribusi bolanya masih menjadi area terbesar yang perlu ditingkatkan. Gaya bermain direct United sesuai dengan kelebihannya, tetapi itu memberinya lebih sedikit peluang untuk mengembangkan ketenangan dan jangkauan umpannya yang dibutuhkan untuk berperan sebagai bek tambahan saat membangun serangan dari belakang.

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Sam Coffey sang supersub

    Coffey masuk dari bangku cadangan pada menit ke-62 dalam kemenangan comeback Manchester City 4-2 atas Liverpool, menggantikan Laura Blindkilde Brown saat City berusaha merebut kembali kendali setelah tertinggal 2-1.

    Gelandang AS itu memainkan 28 menit terakhir, dan meski ia tidak mencetak gol atau assist, ia membawa energi baru ke lini tengah saat City terus menekan dan mencetak dua gol di akhir laga.

    Ada hal yang bisa dikatakan tentang menjadi pemain yang tenang dan dapat diandalkan, yang bisa dijadikan andalan pelatih saat sebuah pertandingan perlu distabilkan. Memberikan dampak tidak selalu berarti masuk ke papan skor. Terkadang, itu soal membantu tim menemukan ritmenya dan memberi para pemain di sekitarnya landasan untuk melaju.

    Coffey menunjukkan bahwa ia bisa memberikan itu untuk City. Langkah berikutnya adalah mendapatkan peran yang lebih besar.

    Ia baru bermain 71 menit dalam tiga pertandingan pertama City di WSL, selalu masuk dari bangku cadangan saat ia berupaya menembus lini tengah yang padat. Dari perspektif USWNT, pertanyaannya adalah bagaimana peran itu berkembang, dan apakah kontribusi-kontribusi ini bisa membantunya menguatkan argumen untuk mendapatkan tempat di starting XI.