USWNT di Luar Negeri: Alyssa Thompson meraih gelar Piala Liga bersama Chelsea, Lindsey Heaps dan Lily Yohannes menjuarai Piala Prancis bersama Lyon

GOAL menyoroti penampilan terbaik timnas wanita AS di luar negeri, mulai dari cedera yang dialami Naomi Girma, gelar Piala Liga pertama Alyssa Thompson bersama Chelsea dan Heaps, hingga Yohannes yang mengangkat trofi Piala Prancis bersama Lyon.

Beberapa minggu terakhir ini cukup sibuk bagi para pemain tim nasional wanita AS, yang kembali berlaga di kompetisi klub utama tak lama setelah memenangkan SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya.

Lindsey Heaps dan Lily Yohannes, rekan setim baik di klub maupun tim nasional, membantu OL Lyonnes merebut gelar Piala Prancis, mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Coupe de la Ligue.

Chelsea menghadapi Manchester United di final Piala Liga pada Minggu, dengan penyerang USWNT Alyssa Thompson tampil untuk The Blues. Naomi Girma absen karena cedera, sementara Cat Macario tidak masuk dalam skuad. Chelsea mengalahkan Manchester United dan kiper Phallon Tullis-Joyce 1-0, berkat gol Lauren James pada 20 menit pertama.

Di tempat lain, Arsenal dan Emily Fox mengalahkan London City Lionesses 2-1 dalam pertandingan Liga Super Wanita, sementara Sam Coffey dan Manchester City hanya meraih satu poin pada akhir pekan ini setelah bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa.

    Tak ada Girma, tak masalah—Chelsea tetap menemukan jalan keluar

    Chelsea harus bermain tanpa beberapa pemain kunci dalam final Piala Liga pada Minggu lalu, termasuk bek tengah timnas AS Naomi Girma, yang tidak diturunkan karena cedera betis. The Blues menghadapi tugas berat melawan Manchester United tanpa Girma, Millie Bright, Sam Kerr, dan Ellie Carpenter, di antara pemain lainnya.

    Namun, Chelsea tetap menemukan cara untuk menang meski tanpa mereka. Atau lebih tepatnya, Lauren James yang melakukannya, dengan mencetak gol yang terbukti menjadi penentu.

    “Semoga cedera itu tidak terlalu parah dan dia bisa bermain di pertandingan berikutnya,” kata manajer Chelsea Sonia Bompastor kepada BBC saat ditanya tentang Girma. The Blues akan kembali beraksi pada Rabu.

    Yohannes tampil gemilang sebagai pemain pengganti andalan Lyon

    Meskipun Yohannes tidak terlibat dalam gol OL Lyonnes ke gawang PSG, ia memainkan peran penting setelah masuk pada babak kedua, memastikan ritme permainan tim tidak menurun. Masuk sebagai pemain pengganti di lini tengah dan mempertahankan level permainan yang sama — atau bahkan meningkatkannya — adalah prestasi yang patut diapresiasi, dan Yohannes sering kali mampu melakukannya saat diminta.

    Meskipun usianya masih muda, ia terus menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, baik melalui kerja kerasnya untuk merebut kembali bola maupun kemampuannya dalam mengoper bola kepada rekan setimnya ke ruang kosong di mana pun di lapangan.

    Heaps tampil gemilang dalam kemenangan Lyon di ajang piala

    Lindsey Heaps tampil dominan di seluruh lapangan dalam kemenangan OL Lyonnes atas PSG. Ia terlibat dalam sejumlah serangan, kombinasi cepat, dan umpan satu-dua sepanjang pertandingan. Heaps tahu cara meraih kemenangan, dan ia tampaknya berada di lingkungan di mana semua orang memiliki mentalitas yang sama, dengan para pemain yang terus-menerus menyerbu kotak penalti dan berjuang dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya di lini tengah.

    Gerakan tipuan Heaps saat menerima umpan silang membuka peluang bagi Melchie Dumornay untuk mencetak gol penentu keunggulan.

    Thompson turut berperan dalam kemenangan Chelsea di ajang piala

    Itu bukanlah penampilan terbaik Alyssa Thompson, karena peluangnya untuk mencetak gol cukup terbatas pada hari itu. Meski demikian, ia berhasil melewati pertandingan tanpa cedera dan bisa merayakan kemenangan serta mengangkat trofi bersama Chelsea.

    Kontribusi terbesar Thompson bagi tim ini adalah kemampuannya mencetak gol. Di level USWNT, ia secara konsisten berhasil mencetak gol, dan ia bahkan lebih produktif bersama The Blues. Di final, ia terlibat dalam beberapa momen serangan untuk timnya, meskipun tidak ada yang berujung pada gol.

