Beberapa minggu terakhir ini cukup sibuk bagi para pemain tim nasional wanita AS, yang kembali berlaga di kompetisi klub utama tak lama setelah memenangkan SheBelieves Cup untuk kedelapan kalinya.

Lindsey Heaps dan Lily Yohannes, rekan setim baik di klub maupun tim nasional, membantu OL Lyonnes merebut gelar Piala Prancis, mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Coupe de la Ligue.

Chelsea menghadapi Manchester United di final Piala Liga pada Minggu, dengan penyerang USWNT Alyssa Thompson tampil untuk The Blues. Naomi Girma absen karena cedera, sementara Cat Macario tidak masuk dalam skuad. Chelsea mengalahkan Manchester United dan kiper Phallon Tullis-Joyce 1-0, berkat gol Lauren James pada 20 menit pertama.

Di tempat lain, Arsenal dan Emily Fox mengalahkan London City Lionesses 2-1 dalam pertandingan Liga Super Wanita, sementara Sam Coffey dan Manchester City hanya meraih satu poin pada akhir pekan ini setelah bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa.