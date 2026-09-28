Laga-laga persahabatan USWNT pada Oktober melawan tim peringkat 1 dunia, Spanyol, semakin dekat, dan beberapa pemain Amerika di Eropa menorehkan dampak bagi klub mereka pekan ini. Alyssa Thompson menghadirkan momen paling menonjol pada Minggu, dengan menyambar bola muntah untuk memberi Chelsea kemenangan 1-0 atas Emily Fox dan Arsenal.

Sam Coffey mencatatkan starter perdananya di WSL musim ini dalam kemenangan 1-0 Manchester City atas Charlton, sementara Phallon Tullis-Joyce membantu Manchester United meraih kemenangan liga pertamanya. Di Liga Champions, Lily Yohannes mencatatkan assist backheel cerdas saat OL Lyonnes mengalahkan Servette 8-0.

GOAL melihat sorotan cerita terbesar dalam edisi terbaru USWNT Abroad.