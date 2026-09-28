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USWNT AbroadGOAL
Diterjemahkan oleh

USWNT di luar negeri: Alyssa Thompson bawa Chelsea melewati Emily Fox dan Arsenal saat Sam Coffey menjalani starter pertamanya di WSL untuk Manchester City

FEATURES
USA
Women's football
A. Thompson
S. Coffey
E. Fox
L. Yohannes
P. Tullis-Joyce

Tim nasional putri Amerika Serikat (USWNT) sedang mendekati pemusatan latihan jelang laga persahabatan melawan Spanyol, sehingga akhir pekan lalu menjadi salah satu akhir pekan terakhir aksi WSL dan Ligue 1 Prancis yang akan dijalani para pemain Amerika sebelum pemanggilan berikutnya.

Laga-laga persahabatan USWNT pada Oktober melawan tim peringkat 1 dunia, Spanyol, semakin dekat, dan beberapa pemain Amerika di Eropa menorehkan dampak bagi klub mereka pekan ini. Alyssa Thompson menghadirkan momen paling menonjol pada Minggu, dengan menyambar bola muntah untuk memberi Chelsea kemenangan 1-0 atas Emily Fox dan Arsenal.

Sam Coffey mencatatkan starter perdananya di WSL musim ini dalam kemenangan 1-0 Manchester City atas Charlton, sementara Phallon Tullis-Joyce membantu Manchester United meraih kemenangan liga pertamanya. Di Liga Champions, Lily Yohannes mencatatkan assist backheel cerdas saat OL Lyonnes mengalahkan Servette 8-0.

GOAL melihat sorotan cerita terbesar dalam edisi terbaru USWNT Abroad.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Thompson menunjukkan kualitasnya

    Thompson menjadi momen penentu dalam akhir pekan Chelsea, dengan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 atas Arsenal di Stamford Bridge. Setelah Arsenal menguasai sebagian besar fase awal pertandingan, Thompson memecah kebuntuan pada menit ke-38 lewat penyelesaian gemilang, membawa Chelsea unggul sebelum turun minum. Gol Thompson pada akhirnya menjadi satu-satunya gol untuk Chelsea, yang kemudian berhasil mengamankan tiga poin penuh melawan Arsenal yang tampil penuh semangat.

    Gol Thompson terasa sangat menggembirakan mengingat start kuatnya musim ini, dengan selalu menjadi starter dalam keempat pertandingan WSL Chelsea.

    Bagi USWNT, perkembangan Thompson yang terus berlanjut di lingkungan Chelsea yang menuntut sangatlah signifikan. Ia sedang menambah pengalaman dalam persaingan untuk peran starter di salah satu klub top Eropa dan, ketika berbicara soal kumpulan pemain sayap cepat, dia jelas masih dalam persaingan untuk peran starter di tim nasional.

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  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Coffey jadi starter

    Manchester City tampil sempurna di WSL musim ini sejauh ini, dan Sam Coffey terus menunjukkan perkembangan serta langkah penting bagi klub. Coffey menjadi starter dan bermain penuh 90 menit untuk City pada akhir pekan, membantu Manchester City menang 1-0 atas Charlton. Sebagai gelandang bertahan, ia tampil disiplin, memenangkan duel 50:50, dan berperan fundamental dalam membantu City mencatat nirbobol.

    Meski pada akhir musim lalu cedera sempat menjadi kekhawatiran bagi Coffey, ia melanjutkan performanya dari titik terakhir yang ia tinggalkan dan kini semakin dekat dengan performa terbaiknya.

    Bagi USWNT, menit bermain yang konsisten melawan kompetisi Eropa level tinggi itu memberi Hayes indikasi kuat lainnya tentang kemampuan Coffey untuk menjadi jangkar lini tengah di level tertinggi.

  • Lily YohannesGetty Images

    Yohannes mengukir peran tanpa Heaps

    Yohannes mulai terlihat lebih nyaman dalam peran yang lebih besar untuk OL Lyonnes. Itu berlanjut saat menghadapi Servette di Liga Champions, ketika ia menjadi starter, bermain selama 71 menit, dan memberi assist kepada Marie-Antoinette Katoto dengan backheel cerdik dalam kemenangan 8-0.



    Setelah menghabiskan sebagian besar musim pertamanya di Prancis dalam bayang-bayang Lindsey Heaps, Yohannes telah menjadi starter dalam dua dari tiga laga liga pertama Lyon musim ini dan semakin terlibat dalam serangan. Itu penting di lini tengah USWNT yang padat. Yohannes serbabisa, tetapi ia masih muda, dan umpan akhirnya masih menjadi area yang bisa ia tingkatkan.

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  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty/GOAL

    Tullis-Joyce naik kelas

    Tullis-Joyce menampilkan performa tenang saat Manchester United mengalahkan West Ham 2-1 pada Minggu untuk meraih kemenangan pertama mereka di WSL musim ini. Ia membantu menjaga keunggulan United lewat penyelamatan krusial, dengan menepis upaya keras Estelle Cascarino melewati mistar.

    Setelah awal musim yang sulit, termasuk kekalahan lima gol dari Chelsea, Tullis-Joyce tampak kembali ke performa solidnya dalam menghentikan tembakan. Bagi USWNT, menit bermain reguler di klub dan penampilan seperti ini memperkuat posisinya di mata Emma Hayes saat ia bersaing untuk peran yang lebih besar dalam kelompok kiper yang belum memiliki No. 1 yang jelas.

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