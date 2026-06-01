Diterjemahkan oleh
"Usulannya itu akan membawa malapetaka!" Florentino Perez menyerang saingan utamanya dalam perebutan kekuasaan di Real Madrid
Dia mengatakan, "Saya tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih klub lagi. Mereka adalah orang-orang yang sama: anak-anak, teman-teman, dan saudara-saudara mereka." Terutama fakta bahwa Riquelme ingin menarik pemilih dengan janji-janji transfer besar, membuat bos Real yang sudah lama menjabat itu sangat marah. "Apakah benar-benar ada orang yang percaya bahwa di bawah kepemimpinan saya, pemain-pemain terbaik dunia tidak bermain di Real?" tanya Perez ketika ditanya tentang perilaku pihak lawan. Dalam perdebatan ini, Perez memastikan "sejarah".
Riquelme baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan harian ABC telah berani mengambil risiko besar terkait aktivitas transfer jika ia terpilih. "Kami telah mengontrak dua bintang internasional," kata pria berusia 37 tahun itu: "Saya memiliki kesepakatan bahwa dua bintang internasional besar akan bermain di Real Madrid jika saya menjadi presiden. Dua bintang yang diperlukan untuk proyek olahraga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang."
Riquelme tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun ia tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi klub saat ini dan para pengurusnya. Menurutnya, klub legendaris ini telah kehilangan DNA-nya: "Sebagai penggemar Real Madrid, saya harus mengatakan bahwa klub ini saat ini kekurangan hierarki, profesionalisme, nilai-nilai, dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya menjadi ciri khas Real Madrid. Semua itu sedikit kurang."
- Getty Images
Apakah Real Madrid akan segera menjadi klub milik investor? "Ini mungkin pemilihan terakhir!"
Selain itu, ia melontarkan tuduhan serius terhadap rencana privatisasi yang digagas Perez. "Mereka ingin merebut klub ini dari para anggota," kata Riquelme. Perez memang dikabarkan memiliki tujuan untuk membuka klub yang sepenuhnya dimiliki oleh para anggota ini bagi para investor—meski hanya sebesar lima hingga sepuluh persen. "Ini bisa jadi pemilihan terakhir, begitu pikir banyak orang di Real Madrid! Karena privatisasi akan datang," kata Riquelme.
Namun, Perez juga tidak mau tinggal diam. "Mereka berbohong. Real Madrid akan selalu menjadi milik para anggotanya," balasnya dengan nada keras dan menekankan bahwa ia telah "mengorbankan kekayaannya sendiri" "untuk menyelamatkan Real Madrid".
- Getty Images
Real Madrid terjerumus ke dalam kekacauan, salah satunya akibat keputusan-keputusan Perez
Kegagalan olahraga yang dialami Los Blancos pada musim lalu, yang berakhir tanpa gelar dan diwarnai gejolak besar, juga membuat Perez menjadi sasaran kritik. Terutama keputusan terkait pelatih, seperti pemecatan Xabi Alonso setelah hanya enam bulan dan penunjukan Alvaro Arbeloa, tidak membuahkan hasil. Justru sebaliknya. Di bawah Arbeloa, pada akhirnya permusuhan terbuka pun muncul di dalam tim (contohnya Valverde dan Tchouamenie), klub tenggelam dalam kekacauan dan perselisihan publik menjelang akhir musim.
Bagi Perez, dalam pencarian pengganti Arbeloa, yang terpenting adalah memiliki pelatih yang "mengidentifikasi diri dengan budaya Real Madrid" dan memanfaatkan para bintang dengan tepat. Dalam hal ini, telah ada kesepakatan sejak lama dengan Jose Mourinho, yang akan kembali ke ibu kota Spanyol untuk masa jabatan kedua jika Perez menang dalam pemilihan pada 7 Juni.
Perez juga menjelaskan bahwa musim lalu berjalan begitu tidak sukses karena beban yang sangat berat sejak awal. "Piala Dunia Antarklub telah menghancurkan kami. Setelah tiga atau empat bulan, kami memiliki 28 pemain cedera di tim utama."