Dia mengatakan, "Saya tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih klub lagi. Mereka adalah orang-orang yang sama: anak-anak, teman-teman, dan saudara-saudara mereka." Terutama fakta bahwa Riquelme ingin menarik pemilih dengan janji-janji transfer besar, membuat bos Real yang sudah lama menjabat itu sangat marah. "Apakah benar-benar ada orang yang percaya bahwa di bawah kepemimpinan saya, pemain-pemain terbaik dunia tidak bermain di Real?" tanya Perez ketika ditanya tentang perilaku pihak lawan. Dalam perdebatan ini, Perez memastikan "sejarah".

Riquelme baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan harian ABC telah berani mengambil risiko besar terkait aktivitas transfer jika ia terpilih. "Kami telah mengontrak dua bintang internasional," kata pria berusia 37 tahun itu: "Saya memiliki kesepakatan bahwa dua bintang internasional besar akan bermain di Real Madrid jika saya menjadi presiden. Dua bintang yang diperlukan untuk proyek olahraga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang."

Riquelme tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun ia tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi klub saat ini dan para pengurusnya. Menurutnya, klub legendaris ini telah kehilangan DNA-nya: "Sebagai penggemar Real Madrid, saya harus mengatakan bahwa klub ini saat ini kekurangan hierarki, profesionalisme, nilai-nilai, dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya menjadi ciri khas Real Madrid. Semua itu sedikit kurang."