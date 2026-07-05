USMNT Rondo: Apakah FIFA sudah mengambil keputusan yang tepat terkait Folarin Balogun - dan apakah kembalinya dia cukup bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk mengalahkan Belgia?

Tom Hindle: Tidak. Ini benar-benar kacau balau. Empat hari yang lalu itu kartu merah, dan sekarang juga kartu merah. FIFA telah membiarkan seorang kepala negara ikut campur dan mengambil keputusan hanya karena dia tidak menyukainya (FIFA tentu saja membantahnya, tapi kabarnya Gedung Putih menelepon dan ada yang mengangkatnya — sudah dewasa dong).

Bukankah itu benar-benar gila? Momen seperti ini benar-benar mengancam integritas permainan. AS tidak suka dengan keputusan wasit, jadi mereka bisa saja membatalkannya sekarang? Apakah, katakanlah, Inggris memiliki kekuasaan yang sama? Atau Prancis? Dan bagaimana Anda bisa menjadi wasit dengan benar jika tahu bahwa keputusan Anda bisa dibatalkan oleh atasan Anda jika mereka tidak menyukainya? Ini adalah perilaku memalukan dan mencerminkan citra yang sangat buruk bagi FIFA maupun Amerika Serikat. Ini adalah korupsi yang terang-terangan. Tidak ada jalan lain.

Alex Labidou: Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Awalnya, keputusan tersebut tampak seperti keputusan yang tepat. Wasit Raphael Claus membuat keputusan yang salah di lapangan. Karena FIFA tidak mengizinkan mekanisme banding standar apa pun untuk keputusan yang keliru seperti itu, seolah-olah organisasi tersebut sedang memperbaiki kesalahannya sendiri — mencegah pertandingan terbesar sepanjang sejarah tim tuan rumah tercoreng oleh absennya Balogun.

Namun, dengan laporan terbaru yang menunjukkan bahwa Gedung Putih ikut campur untuk mendesak FIFA mengubah hasilnya, hal ini memasuki wilayah yang mengkhawatirkan bagi dunia olahraga. Jika politisi dapat memengaruhi keputusan di lapangan, atau bahkan sekadar terlihat melakukannya, itu adalah preseden berbahaya yang bisa menghantui olahraga ini di turnamen-turnamen mendatang. Olahraga seharusnya tentang meritokrasi, tanpa tercemar oleh pengaruh dari luar.

Penting untuk dicatat bahwa FIFA telah dengan tegas membantah adanya pengaruh politik Amerika Serikat terhadap keputusannya. Meski demikian, kesan yang ditimbulkan tetap tidak nyaman. Hal ini memang menguntungkan bagi USMNT dalam jangka pendek, tetapi tanpa transparansi yang lebih besar, hal ini berpotensi membuka kotak Pandora yang tidak diinginkan oleh siapa pun.

Ryan Tolmich: Mungkin tidak, karena dua kesalahan tidak selalu menghasilkan kebenaran. Haruskah Balogun diusir dari lapangan sejak awal? Konsensus umum adalah bahwa ia seharusnya tidak diusir, tetapi itulah keputusan yang diambil pada hari itu. Jika FIFA menentang keputusan tersebut, hal itu akan merusak kredibilitas wasit dan, sejujurnya, integritas kompetisi. Ini menciptakan preseden yang buruk, meskipun hal serupa pernah terjadi sebelumnya dengan keputusan terkait Cristiano Ronaldo sebelum turnamen dimulai. Melakukan hal itu di tengah turnamen, terutama untuk negara tuan rumah? Citra yang ditimbulkan tidak baik.