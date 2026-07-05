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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

USMNT Rondo: Apakah FIFA sudah mengambil keputusan yang tepat terkait Folarin Balogun - dan apakah kembalinya dia cukup bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk mengalahkan Belgia?

FEATURES
F. Balogun
Analysis
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
M. Pochettino

Timnas AS kini kembali diperkuat oleh striker andalan mereka, dan akan menghadapi laga melawan tim papan atas Eropa dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang mungkin dibayangkan banyak orang.

Baiklah. Saatnya bertanding. Tidak ada lagi ruang untuk omong kosong. Timnas AS akan menghadapi Belgia pada Senin malam, dan—setelah sedikit kontroversi di balik layar—kedua tim akan tampil dengan skuad terkuat. Terungkap pada Minggu pagi bahwa Folarin Balogun dapat diturunkan setelah hukuman kartu merahnya, yah, ditangguhkan. Timnas AS cukup senang dengan hal ini. Belgia, seperti yang mereka sampaikan kepada dunia melalui pernyataan yang cukup pedas, tidak demikian.

Terlepas dari semua itu, pertandingan ini seharusnya sangat menarik. Belgia adalah tim yang kuat dalam serangan dan berhasil melewati Senegal yang sulit di babak 32 besar. Sementara itu, AS memuncaki grup mereka dan meraih kemenangan yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina—sebuah kemenangan yang benar-benar membangun kepercayaan diri.

Ada juga sejarah di sini. Pada 2014, Tim Howard mencetak rekor baru Piala Dunia dalam hal penyelamatan saat kedua tim ini bertemu di babak gugur—namun Belgia berhasil lolos dengan susah payah. Baru-baru ini, kedua tim ini bertemu dalam laga persahabatan beberapa bulan lalu—pertandingan aneh yang pada akhirnya dimenangkan Belgia dengan cukup meyakinkan. Namun, ini seperti lembaran baru, dan kedua tim berada dalam situasi yang sangat berbeda.

Lalu, apa arti dari seluruh isu Balogun ini? Apakah USMNT memiliki peluang dalam pertandingan ini? Dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Para penulis GOAL mendiskusikan semuanya dalam edisi terbaru... The rondo.

  • BalogunGetty Images

    Apakah FIFA telah mengambil keputusan yang tepat dengan menangguhkan kartu merah tersebut?

    Tom Hindle: Tidak. Ini benar-benar kacau balau. Empat hari yang lalu itu kartu merah, dan sekarang juga kartu merah. FIFA telah membiarkan seorang kepala negara ikut campur dan mengambil keputusan hanya karena dia tidak menyukainya (FIFA tentu saja membantahnya, tapi kabarnya Gedung Putih menelepon dan ada yang mengangkatnya — sudah dewasa dong).

    Bukankah itu benar-benar gila? Momen seperti ini benar-benar mengancam integritas permainan. AS tidak suka dengan keputusan wasit, jadi mereka bisa saja membatalkannya sekarang? Apakah, katakanlah, Inggris memiliki kekuasaan yang sama? Atau Prancis? Dan bagaimana Anda bisa menjadi wasit dengan benar jika tahu bahwa keputusan Anda bisa dibatalkan oleh atasan Anda jika mereka tidak menyukainya? Ini adalah perilaku memalukan dan mencerminkan citra yang sangat buruk bagi FIFA maupun Amerika Serikat. Ini adalah korupsi yang terang-terangan. Tidak ada jalan lain.

    Alex Labidou: Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Awalnya, keputusan tersebut tampak seperti keputusan yang tepat. Wasit Raphael Claus membuat keputusan yang salah di lapangan. Karena FIFA tidak mengizinkan mekanisme banding standar apa pun untuk keputusan yang keliru seperti itu, seolah-olah organisasi tersebut sedang memperbaiki kesalahannya sendiri — mencegah pertandingan terbesar sepanjang sejarah tim tuan rumah tercoreng oleh absennya Balogun.

    Namun, dengan laporan terbaru yang menunjukkan bahwa Gedung Putih ikut campur untuk mendesak FIFA mengubah hasilnya, hal ini memasuki wilayah yang mengkhawatirkan bagi dunia olahraga. Jika politisi dapat memengaruhi keputusan di lapangan, atau bahkan sekadar terlihat melakukannya, itu adalah preseden berbahaya yang bisa menghantui olahraga ini di turnamen-turnamen mendatang. Olahraga seharusnya tentang meritokrasi, tanpa tercemar oleh pengaruh dari luar.

    Penting untuk dicatat bahwa FIFA telah dengan tegas membantah adanya pengaruh politik Amerika Serikat terhadap keputusannya. Meski demikian, kesan yang ditimbulkan tetap tidak nyaman. Hal ini memang menguntungkan bagi USMNT dalam jangka pendek, tetapi tanpa transparansi yang lebih besar, hal ini berpotensi membuka kotak Pandora yang tidak diinginkan oleh siapa pun.

    Ryan Tolmich: Mungkin tidak, karena dua kesalahan tidak selalu menghasilkan kebenaran. Haruskah Balogun diusir dari lapangan sejak awal? Konsensus umum adalah bahwa ia seharusnya tidak diusir, tetapi itulah keputusan yang diambil pada hari itu. Jika FIFA menentang keputusan tersebut, hal itu akan merusak kredibilitas wasit dan, sejujurnya, integritas kompetisi. Ini menciptakan preseden yang buruk, meskipun hal serupa pernah terjadi sebelumnya dengan keputusan terkait Cristiano Ronaldo sebelum turnamen dimulai. Melakukan hal itu di tengah turnamen, terutama untuk negara tuan rumah? Citra yang ditimbulkan tidak baik.

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    Seberapa pentingkah keputusan ini, dan apakah kehadirannya akan memengaruhi jalannya pertandingan?

    TH: Sangat signifikan. Balogun telah menjadi salah satu pemain terbaik di turnamen ini, dan tak diragukan lagi yang paling menentukan bagi AS. Ricardo Pepi saat ini jauh dari performa terbaiknya. Hal ini benar-benar mengubah seluruh dinamika pertandingan (meski penulis ini sekarang justru sangat ingin AS dihancurkan habis-habisan)

    AL: Ini sangat penting bagi kedua tim. Balogun bisa dibilang telah menjadi salah satu pemain terbaik di Piala Dunia, dan meskipun pemain cadangannya, Ricardo Pepi dan Haji Wright, memiliki potensi, tidak ada yang lebih baik daripada pemain yang sudah teruji dalam pertandingan sebesar ini. Jika dia tidak bermain, pertandingan ini akan menjadi salah satu skenario “bagaimana jika” terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika jika mereka kalah. Kini, dia sudah kembali dan itu berarti kedua tim relatif dalam kekuatan penuh. Tidak ada alasan lagi bagi kedua tim sekarang.

    RT: Sangat signifikan. Balogun telah menjadi pemain terbaik USMNT dan kehadirannya secara dramatis mengubah jalannya pertandingan. Fakta bahwa berita ini muncul hanya satu hari sebelumnya juga signifikan karena membatasi persiapan Belgia. Secara keseluruhan, USMNT pasti akan sangat gembira

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    Seberapa besar pengaruh keunggulan tuan rumah?

    TH: Ehhhhh. Mungkin cukup signifikan, TAPI ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi ketangguhan suporter AS. Apakah mereka sama berpengaruhnya dengan tim-tim Amerika Selatan yang sudah kita lihat? Atau bahkan beberapa tim dari Eropa? Masih harus dilihat. Saya tidak begitu yakin ada yang benar-benar “takut” pada suporter Amerika. Kita lihat saja nanti.

    AL: Tanpa bermaksud terdengar klise, tapi bermain di Seattle bisa jadi pembeda bagi AS karena kota ini bisa dibilang sebagai jantung sepak bola Amerika dalam turnamen ini.

    RT: Sangat. Jika USMNT harus memilih stadion untuk pertandingan ini, hampir pasti pilihannya adalah Seattle. Penontonnya luar biasa, suasananya luar biasa, dan kota ini adalah kota sepak bola yang luar biasa. Ada tempat lain yang menawarkan hal serupa, tetapi tidak ada yang menyajikannya sebaik Seattle.


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    Pertandingan mana yang paling menentukan?

    TH: Jeremy Doku vs. Sergino Dest. Ini akan menjadi kali pertama sepanjang turnamen ini Dest berhadapan dengan pemain sayap kelas atas. Bagaimana dia akan menghadapinya? Coba ingat kembali beberapa bulan lalu, saat Tim Weah benar-benar dihancurkan oleh penyerang Man City itu. Dest harus tampil jauh lebih baik — dan juga akan membutuhkan bantuan dari Alex Freeman.

    AL: Christian Pulisic melawan bek sayap Belgia. Timothy Castagne tampil cukup baik untuk timnya, tetapi angka-angka statistik tidak berpihak pada Maxim De Cuyper, dan Senegal bisa berbuat sesuka hati saat dia yang mengawal bola. Selain pada laga pembuka Piala Dunia, Pulisic sebagian besar tampil tenang karena kombinasi cedera dan lawan yang dihadapi. Pertandingan Senin ini memberinya kesempatan untuk kembali ke performa terbaiknya.

    RT: Area sayap. Jeremy Doku memang menjadi momok bagi tim mana pun, tetapi USMNT juga memiliki beberapa pemain yang sangat bagus di area tersebut. Bagaimana USMNT menghadapinya? Apakah serangan adalah pertahanan terbaik? Apakah Anda akan memberikan perhatian ekstra pada Doku, atau apakah itu justru membuka ruang terlalu lebar bagi pemain seperti, katakanlah, Kevin De Bruyne? Apa yang akan dilakukan Belgia terhadap pergerakan Balogun ke celah-celah dan ruang yang terbuka bagi Christian Pulisic? Ruang akan menjadi kunci dalam pertandingan ini, dan tim mana pun yang memanfaatkan ruang tersebut dengan optimal akan menang.

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    Siapa ancaman terbesar bagi Belgia?

    TH: (Masih) Kevin De Bruyne. Kaki-kakinya mungkin sudah tidak sekuat dulu, tapi instingnya dalam memberikan umpan tetap tajam. Dia juga sangat mematikan dalam situasi bola mati. Jika dia mendapat ruang kosong, maka AS akan berada dalam masalah besar.

    AL: Lukaku dari bangku cadangan. Dengar, Belgia punya banyak ancaman, tapi seperti yang dirasakan Senegal, tak ada yang lebih menakutkan daripada Lukaku yang memberi timnya angin segar di 45 menit terakhir saat lawan tampak unggul.

    RT: Jeremy Doku. Dia terlalu cepat, terlalu lincah, dan terlalu berbakat, dan timnas AS sudah melihatnya pada bulan Maret. Apakah mereka belajar sesuatu? Tentu saja, tapi jika tidak, ini akan menjadi hari yang berat.

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    Prediksi skor

    TH: 2-0 Belgia. Keajaiban pun berakhir.

    AL: 2-1 AS di babak tambahan. Ini akan jadi pertandingan yang ketat, tapi penonton di Seattle akan menjadi pemicu momen yang telah ditunggu-tunggu oleh Pochettino dan kawan-kawan.

    RT: Pertandingan akan berlangsung bolak-balik dan mungkin akan cukup terbuka. Dengan Balogun yang kini sudah bebas bermain, mari kita prediksi skor 3-2 untuk USMNT.


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