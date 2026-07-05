USMNT Rondo: Apakah FIFA sudah mengambil keputusan yang tepat terkait Folarin Balogun - dan apakah kembalinya dia cukup bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk mengalahkan Belgia?

Baiklah. Saatnya bertanding. Tidak ada lagi ruang untuk omong kosong. Timnas AS akan menghadapi Belgia pada Senin malam, dan—setelah sedikit kontroversi di balik layar—kedua tim akan tampil dengan skuad terkuat. Terungkap pada Minggu pagi bahwa Folarin Balogun dapat diturunkan setelah hukuman kartu merahnya, yah, ditangguhkan. Timnas AS cukup senang dengan hal ini. Belgia, seperti yang mereka sampaikan kepada dunia melalui pernyataan yang cukup pedas, tidak demikian.
Terlepas dari semua itu, pertandingan ini seharusnya sangat menarik. Belgia adalah tim yang kuat dalam serangan dan berhasil melewati Senegal yang sulit di babak 32 besar. Sementara itu, AS memuncaki grup mereka dan meraih kemenangan yang penuh perjuangan atas Bosnia dan Herzegovina—sebuah kemenangan yang benar-benar membangun kepercayaan diri.
Ada juga sejarah di sini. Pada 2014, Tim Howard mencetak rekor baru Piala Dunia dalam hal penyelamatan saat kedua tim ini bertemu di babak gugur—namun Belgia berhasil lolos dengan susah payah. Baru-baru ini, kedua tim ini bertemu dalam laga persahabatan beberapa bulan lalu—pertandingan aneh yang pada akhirnya dimenangkan Belgia dengan cukup meyakinkan. Namun, ini seperti lembaran baru, dan kedua tim berada dalam situasi yang sangat berbeda.
Lalu, apa arti dari seluruh isu Balogun ini? Apakah USMNT memiliki peluang dalam pertandingan ini? Dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Para penulis GOAL mendiskusikan semuanya dalam edisi terbaru... The rondo.