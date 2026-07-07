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USMNT GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

USMNT Rondo: Apa yang salah saat melawan Belgia? Apakah Christian Pulisic yang harus disalahkan? Dan bagaimana nasib Mauricio Pochettino selanjutnya?

FEATURES
Analysis
USA
M. Pochettino
C. Pulisic

Timnas AS (USMNT) tampil buruk saat menghadapi Belgia, dan menelan kekalahan telak dalam pertandingan terpenting dalam sejarah program tersebut

Bukan dengan ledakan, melainkan dengan isakan. Begitulah akhirnya. Ada begitu banyak antusiasme menjelang pertandingan USMNT melawan Belgia pada Senin malam. Sejujurnya, itu adalah 48 jam yang aneh—pembicaraan tentang FIFA, politik, dan skorsing membayangi apa yang seharusnya menjadi momen sepak bola yang sungguh indah.

Dan ketika pertandingan harus benar-benar dimainkan, tim AS justru tampil lesu. Itu adalah penampilan aneh dari tim yang sebelumnya terlihat begitu, begitu bagus. Belgia menang 4-1, dan semua orang tampak sedikit terkejut setelahnya. Ini adalah tim AS yang, sejujurnya, tidak pernah benar-benar tampil maksimal. Mereka dihancurkan habis-habisan, dan memang pantas mendapatkannya.

Lalu, ke mana kita harus melangkah sekarang? Apakah sudah waktunya untuk penyelidikan menyeluruh mengenai apa yang salah? Apakah kita menyalahkan manajer, taktik, dan individu-individu tertentu? Atau apakah ini merupakan badai sempurna dari politik, sepak bola, dan birokrasi yang bertabrakan dengan cara terburuk bagi tim yang membutuhkan sore yang sempurna?

Semuanya sangat membingungkan. Dan para penulis GOAL mencoba menguraikannya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa pelajaran terpenting dari kekalahan USMNT?

    Tom Hindle: Ini benar-benar skenario terburuk yang bisa terjadi. Kalah dari tim Belgia yang lumayan memang sudah satu hal. Tapi tidak tampil maksimal, lalu dihajar habis-habisan oleh tim yang menepikan tiga pemain terbaiknya, entah kenapa terasa lebih parah. Ditambah lagi dengan penampilan yang sudah cukup suram ini, ditambah fakta bahwa negara ini mungkin sedikit kurang bersimpati karena kasus Balogun itu, dan, yah, astaga.

    Ryan Tolmich: Bahwa mereka menyia-nyiakannya. Semua dukungan, semua penggemar kasual, semua antusiasme—semuanya runtuh seketika. Kalah di babak 16 besar memang boleh, tapi kalah seperti itu tidak boleh. Pada saat itu, sorotan terlalu terang bagi tim yang sudah beberapa kali tampil gemilang musim panas ini, dan dengan dunia menonton, itu adalah pil pahit yang sulit ditelan.

    Alex Labidou: Ini adalah kekecewaan terbesar dalam sejarah USMNT. Ya, kamu bisa menyebut tim tahun 1998 yang konyol itu, tapi tidak pernah ada ekspektasi nyata terhadap kelompok itu.

    Ini adalah Piala Dunia di kandang sendiri. AS memiliki pelatih kepala kelas atas dalam diri Mauricio Pochettino. Pesannya adalah bermimpi lebih besar. Ini bisa dibilang skuad paling berbakat dalam sejarah program ini, dan ketika tiba waktunya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sesungguhnya, mereka justru menyerah begitu saja.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah kita bisa menyalahkan individu-individu? Atau apakah ini kegagalan yang menimpa seluruh tim?

    TH: Ada yang akan mengkritik Segino Dest, Matt Freese, atau Christian Pulisic. Kritik itu memang ada benarnya. Pulisic melakukan 11 dribel yang gagal di babak pertama. Jujur saja: itu penampilan yang benar-benar buruk dari bintang utama AS. Namun, seluruh tim juga kurang bersemangat. Umpan-umpan mereka ceroboh, pengambilan keputusan lambat. Mauricio Pochettino pada dasarnya mengakui bahwa AS tidak tampil bagus. Dia benar.

    RT: Seluruh tim. Semua pemain bermain buruk. Memang ada yang lebih buruk daripada yang lain, tapi tidak ada satu pun pemain yang bermain setengah sebaik penampilan mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Itulah yang membuatnya begitu membingungkan: ini bukan pertandingan buruk bagi satu pemain; ini adalah pertandingan buruk bagi seluruh tim secara bersamaan.

    AL: Ini adalah keruntuhan yang melanda seluruh tim. Individu-individu akan disalahkan, dan sebagian dari itu memang wajar, tetapi kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa tim AS sama sekali tidak terlihat seperti tim yang percaya diri dan proaktif seperti yang mereka tunjukkan sepanjang sisa turnamen.

    Anda juga pasti bertanya-tanya seberapa besar pengaruh keributan seputar pertandingan ini terhadap tim. Adil atau tidak, keterlibatan Gedung Putih dalam keputusan terkait Folarin Balogun menjadi bagian dari persiapan, dan kedua tim terpaksa menanggapinya. Kedua belah pihak mengatakan hal itu bukan gangguan, tetapi berdasarkan jalannya pertandingan, sulit dipercaya bahwa hal itu tidak memengaruhi suasana emosional di sekitar pertandingan.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Pochettino salah dalam menentukan taktiknya?

    TH: Taktik apa? Ini tampak seperti kegagalan total. Ada kalanya, sebagai orang yang bukan manajer sepak bola, kamu bisa menangkap beberapa ide yang jelas, mungkin mencoba sedikit memahami apa yang ada di pikiran seorang pelatih. Namun, ada kalanya kamu hanya bisa menonton dengan tak percaya. Jika kita mau bersikap baik, keputusan untuk memasukkan Gio Reyna menggantikan Sergino Dest dan beralih ke formasi empat bek memang berani. Namun, di luar itu, ini lebih tentang keruntuhan total daripada apakah Poch mengatur tekanan timnya dengan benar.

    RT: Mungkin, tapi dia bisa saja memiliki rencana permainan terbaik di dunia dan itu tetap tidak akan berhasil dengan tingkat eksekusi di lapangan. Taktik bukanlah alasan mengapa Anda tidak menghalau bola yang memantul di kotak penalti Anda. Taktik tidak menghentikan sundulan yang spektakuler. Dan taktik tidak berperan ketika kiper Anda gagal menghalau bola sejauh 35 yard dari gawang. Keluhkanlah pelatih sesuka Anda, tapi pemainlah yang harus bermain.

    AL: Tidak. Ini pada dasarnya pendekatan yang sama yang membuat orang-orang menyebut tim ini sebagai penantang luar biasa selama empat pertandingan. Ini lebih merupakan kegagalan kolektif daripada kegagalan taktis. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah, selain Folarin Balogun dan Malik Tillman, pemain kunci AS mana yang benar-benar tampil? Secara khusus, apa yang dilakukan Christian Pulisic sebelum cedera untuk benar-benar memengaruhi pertandingan?

    Ini adalah momen penting lainnya dalam turnamen di mana USMNT membutuhkan bintang utamanya untuk tampil menonjol, namun hal itu tidak terjadi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa pendapatmu tentang Belgia?

    TH: Disiplin, pandai memanfaatkan peluang, dan bermain dengan semangat balas dendam yang membara. Ini bukan kesalahan USMNT sendiri, tapi Belgia bermain seolah-olah mereka benar-benar menginginkan kemenangan ini. Dan mengapa tidak? Mereka telah diperlakukan tidak hormat oleh, pada dasarnya, pejabat tertinggi di negara itu selama 72 jam. Mereka berhasil meraihnya, dan bahkan bisa memberi istirahat kepada beberapa pemain mereka. Ini bisa menjadi pendorong momentum yang nyata bagi mereka.

    RT: Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka menangani media dengan baik, tidak melakukan hal-hal konyol, dan menghukum USMNT saat AS melakukan kesalahan fatal. Tim-tim hebat tahu kapan harus menyerang, dan Belgia melakukannya berulang kali dalam pertandingan yang terlihat sangat nyaman sejak peluit pembuka dibunyikan.

    AL: Ini adalah tim yang bagus, bukan yang hebat. Pujian harus diberikan kepada Rudi Garcia karena berhasil mengelola ruang ganti yang diisi oleh para pemain dengan kepribadian yang terkadang menghalangi Belgia untuk memenuhi ekspektasi di masa lalu.

    Meskipun demikian, AS justru membuat Belgia terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya. Ini adalah penampilan profesional dari Belgia, tetapi diperkirakan mereka akan kembali ke kenyataan saat menghadapi tim Spanyol yang benar-benar tangguh.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haruskah Mauricio Pochettino tetap bertahan?

    TH: Tidak juga. Dia didatangkan untuk memastikan performa turnamen yang lebih baik daripada manajer-manajer sebelumnya, dan meskipun dia berhasil memenangkan pertandingan sistem gugur, sulit membayangkan ke mana dia akan membawa tim ini selanjutnya. Mungkin perpanjangan kontrak dan perombakan untuk Copa America masih mungkin dilakukan. Namun, Pochettino pada dasarnya adalah manajer klub, dan AS mungkin sedang mempertimbangkan perombakan yang lebih menyeluruh. B.J. Callaghan, teleponmu akan segera berdering...

    RT: Secara logis, mungkin tidak. Ini tidak terasa seperti awal seperti yang terjadi pada 2022. Sebaliknya, ini terasa lebih seperti akhir atau, setidaknya, langkah menuju semacam sekuel. Cerita ini sudah diceritakan: sekelompok pemain yang telah mempersiapkan diri selama delapan tahun untuk momen ini gagal mencapai target. Tidak akan mengejutkan jika semua pihak yang terlibat ingin memulai cerita baru sebagai akibatnya.

    AL: Tidak. Itu bukan berarti dia tidak memberikan dampak. Dia memang memberikan dampak. Dia mengidentifikasi pemain seperti Alex Freeman dan mengangkat mereka menjadi kontributor yang sesungguhnya.

    Namun kenyataannya, Pochettino menjanjikan babak perempat final, dan AS tidak mencapai level tersebut. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia terus menjalin hubungan dengan klub-klub Eropa, sehingga USMNT sebaiknya mencari orang lain yang sepenuhnya berkomitmen pada program ini.

    Mereka harus segera menghubungi Pellegrino Matarazzo, seorang manajer kelahiran Amerika yang telah meraih kesuksesan nyata di Eropa.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Apakah Piala Dunia kali ini bisa dikatakan sukses?

    TH: *Hampir* saja. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, situasinya terlihat cukup baik. AS memuncaki grup mereka, memenangkan satu pertandingan sistem gugur, dan kalah saat mereka kalah kelas. Ini bukanlah perjalanan ke perempat final yang dijanjikan Pochettino saat ia mengambil alih jabatan ini hampir dua tahun lalu, tapi ini merupakan usaha yang layak. AS tampil di atas ekspektasi untuk sementara waktu, lalu kembali ke performa aslinya saat menghadapi lawan yang tangguh. Mungkin ini tentang kenangan yang tercipta saat melawan Paraguay dan Australia sepanjang perjalanan, ya, kawan-kawan?

    RT: Tidak bisa dibilang begitu. Ini, lebih dari apa pun, tentang menarik penonton baru, dan penonton itu justru menyaksikan tim ini tersandung di momen krusial. Mengapa orang-orang itu akan menonton di masa depan? Akankah mereka? Tentu saja ada momen-momen yang menggemaskan, dan mungkin itu cukup, tetapi, bagi kebanyakan orang, antusiasme mereka terhadap sepak bola AS baru saja ditunda selama empat tahun ke depan. Itu bukan sebuah kesuksesan.

    AL: Tidak. Ini adalah kesempatan bagi USMNT untuk sepenuhnya merebut hati dan pikiran jutaan orang Amerika dan mempertahankan mereka untuk masa depan. Sayangnya, pesannya hanyalah hal yang sama seperti sebelumnya.

    Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai program ini, dan terlepas dari bakat-bakat yang terus dikirimkan negara ini ke klub-klub papan atas di Eropa, USMNT telah tersingkir dari Piala Dunia di babak 16 besar dalam empat penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Warga Amerika tidak terbiasa menerima posisi ketiga atau keempat, terutama di negara yang secara rutin mendominasi olahraga seperti bola basket di Olimpiade, misalnya. Kemajuan adalah satu-satunya cara agar tim ini dapat terus membangun keterlibatan yang nyata.