USMNT Rondo: Apa yang salah saat melawan Belgia? Apakah Christian Pulisic yang harus disalahkan? Dan bagaimana nasib Mauricio Pochettino selanjutnya?

Bukan dengan ledakan, melainkan dengan isakan. Begitulah akhirnya. Ada begitu banyak antusiasme menjelang pertandingan USMNT melawan Belgia pada Senin malam. Sejujurnya, itu adalah 48 jam yang aneh—pembicaraan tentang FIFA, politik, dan skorsing membayangi apa yang seharusnya menjadi momen sepak bola yang sungguh indah.

Dan ketika pertandingan harus benar-benar dimainkan, tim AS justru tampil lesu. Itu adalah penampilan aneh dari tim yang sebelumnya terlihat begitu, begitu bagus. Belgia menang 4-1, dan semua orang tampak sedikit terkejut setelahnya. Ini adalah tim AS yang, sejujurnya, tidak pernah benar-benar tampil maksimal. Mereka dihancurkan habis-habisan, dan memang pantas mendapatkannya.

Lalu, ke mana kita harus melangkah sekarang? Apakah sudah waktunya untuk penyelidikan menyeluruh mengenai apa yang salah? Apakah kita menyalahkan manajer, taktik, dan individu-individu tertentu? Atau apakah ini merupakan badai sempurna dari politik, sepak bola, dan birokrasi yang bertabrakan dengan cara terburuk bagi tim yang membutuhkan sore yang sempurna?

Semuanya sangat membingungkan. Dan para penulis GOAL mencoba menguraikannya dalam edisi terbaru... The Rondo.