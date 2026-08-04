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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

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USMNT dijadwalkan menjalani laga persahabatan musim gugur melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada dalam pertandingan pertama setelah kiprah di Piala Dunia 2026

USA
Canada
Mexico
Peru
Chile

U.S. Soccer telah mengumumkan laga-laga persahabatan tim nasional putra Amerika Serikat pada musim gugur mendatang, yang akan menjadi pertandingan pertama tim dalam siklus Piala Dunia 2030. Untuk memulai siklus itu, Amerika Serikat akan mengawalinya dengan laga melawan Peru dan Chile sebelum menghadapi rival regional Meksiko dan Kanada dalam dua pertandingan terakhir dari rangkaian baru yang berisi empat laga.

  • Folarin Balogun, USMNTGOAL

    Pertandingan-pertandingan mendatang

    Amerika Serikat akan membuka rangkaian laga musim gugur mereka pada 26 Sept di Orlando saat menjamu Peru dalam pertandingan pertama setelah Piala Dunia. Tiga hari kemudian, mereka akan menghadapi Chile di Energizer Park, markas St. Louis SC.

    Fokus kemudian akan beralih ke lawan-lawan CONCACAF dalam pertandingan yang digelar dekat dengan masing-masing perbatasan. Amerika Serikat akan menghadapi Meksiko pada 3 Okt di Glendale, Ariz, markas Arizona Cardinals, sebelum menutup rangkaian empat pertandingan itu pada 6 Oktober melawan Kanada di Allianz Field milik Minnesota United.

    Jendela ini menjadi yang pertama sejak FIFA menggabungkan jeda internasional musim gugur untuk menciptakan satu jendela empat pertandingan yang akan menjadi jeda resmi terakhir pada 2026.

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  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Kembalinya Pochettino

    Pengumuman laga persahabatan ini datang hanya sehari setelah U.S. Soccer mengonfirmasi bahwa Mauricio Pochettino akan kembali sebagai pelatih kepala USMNT. Pria Argentina itu awalnya bergabung pada musim gugur 2024 dan kemudian membawa AS ke babak 16 besar di Piala Dunia musim panas ini. Namun, perjalanan mereka berakhir di sana setelah kalah telak dari Belgia.

    Kini, setelah beberapa pekan melakukan pembahasan, Pochettino dan U.S. Soccer telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru yang membuat sang pelatih bertahan hingga Piala Dunia 2030.

    “Kami sangat antusias memulai fase baru dalam perjalanan kami dengan pertandingan di hadapan para suporter sendiri. Energi luar biasa mereka sepanjang musim panas telah menetapkan standar,” kata pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino. “Kami berharap para pemain kami bersaing dengan mentalitas bahwa setiap pertandingan sangat penting, dan mereka harus menunjukkan gairah serta komitmen yang pantas didapatkan para suporter kami.

    "Tujuan kami selalu memainkan lawan terbaik yang memungkinkan, dan pertandingan-pertandingan ini memberi beragam pengalaman bagi kelompok pemain ini saat kami memulai babak baru Tim Nasional Putra Amerika Serikat.” 

  • mexico Getty Images

    Lawan-lawan

    Empat pertandingan tersebut, yang semuanya dimainkan di kota-kota non-tuan rumah Piala Dunia, akan mempertemukan AS dengan sejumlah lawan yang sudah tidak asing lagi dari seluruh Amerika. Cile menjuarai Copa America pada 2015 dan 2016, sementara Peru mencapai final kompetisi itu pada 2019 sebelum kalah dari Brasil. AS dirumorkan akan menjadi tuan rumah Copa America pada 2028.

    Fokus kemudian akan beralih ke lawan yang sudah dikenal: sesama co-host Piala Dunia 2026 bagi USMNT. Meksiko menjalani kiprah yang kuat musim panas ini, yang ditandai oleh penampilan mereka di Estadio Azteca yang terkenal, sebelum kalah dari Inggris di babak 16 besar. Sementara itu, Kanada terhenti di fase yang sama setelah finis sebagai runner-up grup mereka. Mereka mengalahkan Afrika Selatan di babak 32 besar sebelum kalah dari Maroko.

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  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Sebelum dua laga persahabatan USMNT, para bintang utama tim yang bermain di Eropa akan memulai musim mereka dalam beberapa pekan ke depan. Sementara itu, para pemain tim yang berbasis di MLS sedang berada di tengah musim dan akan memasuki fase akhir musim mereka saat September tiba.