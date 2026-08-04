Pengumuman laga persahabatan ini datang hanya sehari setelah U.S. Soccer mengonfirmasi bahwa Mauricio Pochettino akan kembali sebagai pelatih kepala USMNT. Pria Argentina itu awalnya bergabung pada musim gugur 2024 dan kemudian membawa AS ke babak 16 besar di Piala Dunia musim panas ini. Namun, perjalanan mereka berakhir di sana setelah kalah telak dari Belgia.

Kini, setelah beberapa pekan melakukan pembahasan, Pochettino dan U.S. Soccer telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru yang membuat sang pelatih bertahan hingga Piala Dunia 2030.

“Kami sangat antusias memulai fase baru dalam perjalanan kami dengan pertandingan di hadapan para suporter sendiri. Energi luar biasa mereka sepanjang musim panas telah menetapkan standar,” kata pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino. “Kami berharap para pemain kami bersaing dengan mentalitas bahwa setiap pertandingan sangat penting, dan mereka harus menunjukkan gairah serta komitmen yang pantas didapatkan para suporter kami.

"Tujuan kami selalu memainkan lawan terbaik yang memungkinkan, dan pertandingan-pertandingan ini memberi beragam pengalaman bagi kelompok pemain ini saat kami memulai babak baru Tim Nasional Putra Amerika Serikat.”