Gelandang Marco Pasalic mencetak gol penentu kemenangan saat Kroasia meraih kemenangan impresif 2-1 atas Ceko di UEFA Nations League di Praha. Empat belas tahun setelah masa jabatan pertamanya sebagai pelatih berakhir, pelatih kepala yang kembali menjabat, Slaven Bilic, merayakan comeback gemilang ke kursi pelatih berkat gol Pasalic pada babak kedua setelah Luka Modric membuka keunggulan.

Pasalic memberikan sentuhan mematikan di dalam kotak penalti, memanfaatkan dominasi Kroasia di lini tengah untuk mengamankan tiga poin.

Kemenangan ini memastikan Kroasia memulai kampanye UEFA Nations League mereka dengan catatan positif.