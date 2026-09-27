HANZA MEDIA
Diterjemahkan oleh
'Usia hanya angka!' - Marco Pasalic bicara soal status legenda Luka Modric setelah membawa Kroasia meraih kemenangan
Pasalic bawa Kroasia menang pada debut impian Bilic
Gelandang Marco Pasalic mencetak gol penentu kemenangan saat Kroasia meraih kemenangan impresif 2-1 atas Ceko di UEFA Nations League di Praha. Empat belas tahun setelah masa jabatan pertamanya sebagai pelatih berakhir, pelatih kepala yang kembali menjabat, Slaven Bilic, merayakan comeback gemilang ke kursi pelatih berkat gol Pasalic pada babak kedua setelah Luka Modric membuka keunggulan.
Pasalic memberikan sentuhan mematikan di dalam kotak penalti, memanfaatkan dominasi Kroasia di lini tengah untuk mengamankan tiga poin.
Kemenangan ini memastikan Kroasia memulai kampanye UEFA Nations League mereka dengan catatan positif.
- AFP
Pencetak gol Pasalic memimpin deretan penghormatan hangat untuk Modric yang tak termakan usia
Berbicara kepada UEFA setelah pertandingan, Pasalic mengungkapkan kebahagiaan murni untuk kaptennya, Modric, yang memecah kebuntuan lewat tendangan brilian. Gelandang itu terkagum-kagum pada kondisi fisik dan otoritas teknis Modric, sembari menyatakan bahwa kaptennya itu menentang hukum penuaan.
Pasalic menyoroti bahwa kehadiran Modric di lapangan tetap menjadi elemen penentu bagi tim nasional.
"Gol pertama dari Luka Modric luar biasa! Saya benar-benar senang untuknya!" kata Pasalic. "Dia membuktikan bahwa usia hanyalah angka! Di lapangan, dia menjadi pembeda dan benar-benar seorang legenda."
Kovacic dan Bilic memuji kekompakan skuad yang langsung terjalin
Di luar gol Pasalic dan kecemerlangan Modric, gelandang Mateo Kovacic menyoroti betapa mulus skuad beradaptasi dengan tuntutan taktik Bilic. Kovacic memberi penghormatan kepada mantan pelatih Zlatko Dalic sebelum mencatat bahwa kembalinya Bilic langsung membawa energi dan persatuan ke dalam tim.
Pelatih Ceko Santi Denia mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan pada debutnya, sembari mendesak timnya untuk bangkit saat menghadapi Inggris.
"Pertama, saya harus berterima kasih kepada Zlatko Dalic untuk segalanya," kata Kovacic. "Namun bersama Bilic, semuanya langsung berjalan dengan baik, dan semua orang bekerja bersama sebagai satu kesatuan."
Kroasia bersiap untuk lawatan ke Seville guna menghadapi juara dunia Spanyol
Pasalic dan Kroasia kini mengalihkan fokus mereka ke laga internasional besar saat mereka bertandang ke Seville untuk menghadapi juara dunia Spanyol pada Selasa. Tim asuhan Bilic berupaya membawa momentum mereka ke pertandingan itu untuk mengukuhkan posisi puncak di grup Nations League mereka.
Ceko bersiap menjamu Inggris di Praha pada malam yang sama di bawah manajer baru Santi Denia.
Pasalic bertekad mempertahankan ketajamannya di Spanyol.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami