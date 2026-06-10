“Usia bukanlah masalah” bagi Cristiano Ronaldo; sang GOAT yang kini berusia 41 tahun didukung oleh mantan rekan setimnya di timnas Portugal untuk “membuat perbedaan” di Piala Dunia 2026

Menjelang Piala Dunia 2026, pertanyaan seputar masa depan karier Ronaldo terus mendominasi pemberitaan. Namun, mantan pemain timnas Portugal Almeida, yang pernah bermain bersama pemenang lima Ballon d'Or tersebut pada turnamen 2010 dan 2014, menegaskan bahwa striker veteran itu sangat cocok untuk memimpin lini depan di Amerika Utara.

Berbicara kepada Lusa, Almeida menepis kekhawatiran bahwa bintang Al-Nassr itu mungkin sudah melewati masa jayanya. "Usia bukanlah masalah, saat ini kita melihat banyak pemain berusia 39, 40, 41 tahun yang tampil dalam kondisi prima," jelas Almeida. "Ronaldo mempersiapkan dirinya dengan semakin baik dan yang kurang dari kariernya adalah kompetisi, yang telah lama ia kejar. Saya yakin dia akan tiba dalam kondisi prima."