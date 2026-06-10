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“Usia bukanlah masalah” bagi Cristiano Ronaldo; sang GOAT yang kini berusia 41 tahun didukung oleh mantan rekan setimnya di timnas Portugal untuk “membuat perbedaan” di Piala Dunia 2026
"Dia akan tiba dalam kondisi prima"
Menjelang Piala Dunia 2026, pertanyaan seputar masa depan karier Ronaldo terus mendominasi pemberitaan. Namun, mantan pemain timnas Portugal Almeida, yang pernah bermain bersama pemenang lima Ballon d'Or tersebut pada turnamen 2010 dan 2014, menegaskan bahwa striker veteran itu sangat cocok untuk memimpin lini depan di Amerika Utara.
Berbicara kepada Lusa, Almeida menepis kekhawatiran bahwa bintang Al-Nassr itu mungkin sudah melewati masa jayanya. "Usia bukanlah masalah, saat ini kita melihat banyak pemain berusia 39, 40, 41 tahun yang tampil dalam kondisi prima," jelas Almeida. "Ronaldo mempersiapkan dirinya dengan semakin baik dan yang kurang dari kariernya adalah kompetisi, yang telah lama ia kejar. Saya yakin dia akan tiba dalam kondisi prima."
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Peran yang terus berkembang di panggung dunia
Meskipun kecepatan luar biasa Ronaldo pada masa-masa awalnya di Manchester United dan Real Madrid mungkin telah berubah menjadi gaya bermain yang lebih terukur, Almeida yakin kecerdasan sepak bolanya tetap tak tertandingi. Mantan penyerang Werder Bremen ini mengakui bahwa para penggemar harus menyesuaikan ekspektasi mereka sambil tetap menghargai kejeniusan 'GOAT' asal Portugal tersebut. Pengalaman ini dipandang sebagai aset penting bagi tim asuhan Roberto Martinez saat mereka menghadapi Grup K yang penuh tantangan bersama Kongo Demokratik, Uzbekistan, dan Kolombia.
"Sekarang, kita tidak bisa mengharapkan Ronaldo yang se-lincah saat ia berusia 20 atau 30 tahun, tetapi ia sangat berpengalaman, yang terbaik sepanjang masa, dan ia membuat perbedaan, tanpa diragukan lagi," tambah Almeida.
Portugal termasuk di antara para pesaing unggulan
Almeida menempatkan Portugal sejajar dengan tim-tim raksasa seperti Prancis, Spanyol, Jerman, Brasil, dan juara bertahan Argentina. Ia meyakini kedalaman skuad yang dimiliki Martinez menempatkan mereka dalam posisi yang sangat baik untuk bersaing merebut gelar juara dunia pertama mereka, asalkan mereka tetap menjaga kebugaran fisik.
"Harapannya tinggi. Para pemain Portugal bermain di klub-klub terbaik di dunia, mereka terus-menerus dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik dunia dan itu selalu membawa tanggung jawab besar," kata Almeida. "Saya menganggap Portugal sebagai salah satu tim kandidat, tetapi kita harus tahu bahwa ada tim-tim lain yang sangat bagus. Itu tergantung pada kondisi para pemain saat tiba di kompetisi. Kondisi mental para pemain dan kesegaran kaki mereka, setelah musim yang panjang, sangat penting. Aspek mental juga, karena melakukan apa yang mereka kuasai bukanlah hal baru. Yang paling penting adalah kesegaran fisik dan mental."
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Mempercayai visi taktis Martinez
Pemilihan skuad juga menjadi bahan perdebatan, dengan Goncalo Ramos yang memiliki profil berbeda dari Ronaldo. Namun, Almeida yakin bahwa Martinez dan staf pelatih telah menemukan keseimbangan yang tepat untuk mendukung kapten mereka sekaligus memastikan tim tetap kompetitif saat menghadapi lawan-lawan yang beragam dari seluruh dunia.
"Pelatih tahu betul apa yang akan dilakukannya dan telah mempersiapkan diri untuk kompetisi ini sejak lama. Dia memilih pemain yang memberikan jaminan lebih, itulah hal terpenting," tutup Almeida. "Dia bisa saja memilih striker yang lebih tetap, tapi Portugal tidak pernah bermain dengan striker tetap. Goncalo Ramos tampil bagus dan Ronaldo membuat perbedaan dari satu momen ke momen berikutnya."