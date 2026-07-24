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"Urus saja urusanmu sendiri!" - Bintang Santos, Neymar, menanggapi para pengkritiknya dengan keras setelah tertangkap kamera sedang menghadiri turnamen poker
Neymar membela keikutsertaannya dalam turnamen poker
Neymar menuai kritik setelah menghadiri turnamen BSOP Winter awal pekan ini, padahal Santos sedang mempersiapkan diri untuk laga Copa Sudamericana melawan Universidad Central di Venezuela. Pemain bernomor punggung 10 itu tidak dimasukkan ke dalam skuad yang bertandang karena baru saja kembali berlatih setelah libur pasca-Piala Dunia. Melalui media sosial, sang penyerang menegaskan bahwa kehadirannya di ajang poker tersebut terjadi pada hari libur resmi dan tidak mengganggu program kebugarannya.
- Flickr/Santos FC
Penyerang itu mengejek para pengkritiknya yang vokal
Mantan bintang Barcelona dan PSG itu membalas kritik publik sambil mengunggah video dirinya yang sedang bersiap untuk sesi latihan di gym. Ia menegaskan: "Saya sedang bersiap di sini untuk sesi latihan kedua saya, dan saya teringat bahwa saat hari libur saya, banyak orang membicarakan soal saya bermain poker dan sebagainya. Tapi saya sudah berlatih di pagi hari; saya tidak pergi ke pertandingan karena baru saja kembali berlatih, dan keesokan harinya saya sudah libur."
Ia menambahkan pesan tajam bagi mereka yang mempertanyakan komitmen profesionalnya kepada Peixe: "Bagaimanapun, sekarang saya di sini sedang bersiap-siap untuk berlatih, jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua: bolehkah saya berlatih, atau kalian akan terus mengomel juga? Urus saja urusan kalian sendiri!"
Perhatian kini beralih ke kebugaran
Penjelasan Neymar menegaskan bahwa keikutsertaannya di meja poker tidak mengurangi beban latihannya, mengingat ia tetap menyelesaikan sesi latihan di gym pada pagi hari. Pemain berusia 34 tahun itu diistirahatkan untuk pertandingan tengah pekan di Venezuela agar ia dapat meningkatkan tingkat kebugarannya secara bertahap. Setelah menyelesaikan program pemulihannya, penyerang tersebut kini telah kembali berlatih penuh di bawah bimbingan manajer Cuca.
Santos bersiap menghadapi Chapecoense
Neymar berpeluang tampil untuk pertama kalinya sejak jeda internasional saat Santos menjamu Chapecoense di Vila Belmiro dalam ajang Campeonato Brasileiro pada Sabtu, 25 Juli ini. Penyerang berpengalaman tersebut sudah siap diturunkan setelah mengikuti seluruh sesi latihan taktis yang dipimpin oleh staf pelatih sepanjang pekan ini.
Kemenangan di kandang sangat penting bagi Peixe untuk naik peringkat di klasemen liga, karena saat ini mereka terpuruk di posisi ke-15 dengan hanya mengumpulkan 21 poin dari 19 pertandingan pembuka.
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