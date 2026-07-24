Mantan bintang Barcelona dan PSG itu membalas kritik publik sambil mengunggah video dirinya yang sedang bersiap untuk sesi latihan di gym. Ia menegaskan: "Saya sedang bersiap di sini untuk sesi latihan kedua saya, dan saya teringat bahwa saat hari libur saya, banyak orang membicarakan soal saya bermain poker dan sebagainya. Tapi saya sudah berlatih di pagi hari; saya tidak pergi ke pertandingan karena baru saja kembali berlatih, dan keesokan harinya saya sudah libur."

Ia menambahkan pesan tajam bagi mereka yang mempertanyakan komitmen profesionalnya kepada Peixe: "Bagaimanapun, sekarang saya di sini sedang bersiap-siap untuk berlatih, jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua: bolehkah saya berlatih, atau kalian akan terus mengomel juga? Urus saja urusan kalian sendiri!"